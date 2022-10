Serie A: Dea da record ad Empoli, l’Udinese rallenta ancora. Fiorentina corsara

EMPOLI-ATALANTA 0-2 32’ Hateboer, 59’ Lookman anticipo delle 12.30 – L’Atalanta versione trasferta non sbaglia un colpo. Ad Empoli, nel lunch match, è arrivato il sesto risultato utile di fila (5 successi e un pareggio) per la “banda del Gasp”: lo 0-2 del “Castellani” permette agli orobici di riscattare la cocente sconfitta casalinga contro la Lazio, salire a quota 27 e restare saldamente in zona Champions. Al fischio d’inizio del signor Ayroldi sono subito gli ospiti a prendere l’iniziativa, anche se Ederson fallisce una doppia occasione da rete. Al 32’ Hateboer non si dimostra altrettanto sciupone e va a segno, portando i suoi sullo 0-1. Dieci giri di lancetta dopo, i nerazzurri hanno la concreta possibilità di raddoppiare: l’arbitro di Molfetta assegna un rigore in favore della Dea, dopo aver ravvisato un tocco di mano in area di Destro sulla punizione calciata da Lookman. Dagli 11 metri, tuttavia, Koopmeiners si fa respingere la conclusione dall’impeccabile Vicario. In avvio di ripresa si registra l’unica vera iniziativa dell’Empoli: il potente destro di Pjaca trova l’attenta risposta del portiere Musso. Poi è un monologo nerazzurro. Al 59’ Lookman non perdona e finalizza un’azione personale da manuale del calcio. I toscani si dedicano solo esclusivamente alla fase difensiva per limitare i danni. Zapata cala il tris, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Vicario si oppone ancora a Lookman. Nel finale di gara anche la rete del nigeriano Ebuehi (Empoli) viene cancellata per offside. Nel pomeriggio del “Castellani”, ci sono solo notizie positive per l’incantevole squadra di Gasperini che raggiunge un nuovo record di punti (ben 27) nelle prime dodici giornate di campionato. Il tecnico di Grugliasco si coccola il nuovo pupillo Lookman (5 marcature fin qui realizzate) e comincia a recuperare pezzi importanti per il prosieguo della stagione, tra tutti il portiere Musso e il centravanti Zapata. Veramente “tanta roba” ad una settimana dalla sfida-scudetto contro il Napoli. All’Empoli non rimane altro che leccarsi le ferite, della bella squadra fin qui ammirata – soprattutto tra le mura amiche – oggi non si è vista praticamente traccia.

CREMONESE-UDINESE 0-0 – Eppur si muove… la classifica di entrambe le compagini: lo 0-0 dello stadio “Zini” di Cremona, permette soprattutto ai grigiorossi di far ripartire una graduatoria contrassegnata (ma non mortificata) dall’ultimo posto. Il punto contro i friulani – che non vincono dall’inizio di ottobre – serve ad aggiungere alla speranza anche la fiducia in un futuro migliore. L’organizzazione di gioco, tutto sommato, c’è. Il teorema-Cremonese parte però da questi dati: meglio nel secondo tempo l’undici di Alvini, formazione più corta e anche consapevole dei propri mezzi. La domanda, tuttavia, non è tanto chi segna, quanto chi tira in porta… e questo è un interrogativo non troppo secondario. Cinque punti per i lombardi sono pochi, ma non perdere oggi contro l’Udinese è un esito tutt’altro che da scartare, specie per come inizialmente si era messa la sfida. Dopo le belle parate di Carnesecchi, prevale l’equilibrio. Al 50’ è a dir poco prodigioso l’intervento del portiere Silvestri sul tentativo di Buonaiuto. Nel finale di gara la Cremonese ha inseguito il successo pieno rischiando però, in pieno recupero, un contropiede non finalizzato da Deulofeu. Un infortunio per parte da registrare: fuori l’attaccante dei locali Dessers nel primo tempo, mentre nella ripresa si arrende il bianconero Lovric. Continua il momento di involuzione da parte della truppa di mister Sottil, da 4 gare senza vittoria.

SPEZIA-FIORENTINA 1-2 14’ Milenkovic (F), 35’ Nzola (S), 90’ Cabral (F) – La Fiorentina è la prima squadra a violare il campo dello Spezia in questa stagione. Vittoria, però, estremamente sofferta quella del tecnico Vincenzo Italiano. L’1-2, infatti, matura solo al 90’ e con l’avversario ridotto in dieci uomini per l’espulsione di Nikolaou (82’). I liguri avrebbero meritato qualcosa di più anche sul punteggio di parità, viste anche le diverse occasioni avute per lasciare il segno. Il portiere Terracciano risulta uno dei migliori in casa viola, evidentemente anche per gli sforzi del turno settimanale in Europa. Il successo arriva dopo 4 giornate di astinenza. Vantaggio toscano al 14’ grazie al colpo di testa del difensore Milenkovic. Al 18’ Jovic colpisce il palo. Pareggio spezzino al 35’ con Nzola. All’82’, dopo revisione al Var, rosso diretto a Nikolaou per un duro fallo di gioco su Cabral. Al 90’ gol decisivo dello stesso attaccante portoghese, che sfrutta un tap-in per affondare i padroni di casa.