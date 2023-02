Serie A: Dea, inciampo Champions. Immobile trascina la Lazio, derby toscano in parità

Il Lecce si conferma l’ammazza–grandi di questa stagione: a Bergamo bissa il successo dell’andata contro l’Atalanta per 1-2. Lazio rientra in piena bagarre Champions: la doppietta di un super Ciro Immobile stende la Salernitana di Paulo Sousa. Biancocelesti quarti. In campionato la Fiorentina continua a stentare: solo pari nel derby toscano.

ATALANTA-LECCE

1-2 4’ Ceesay (L), 74’ Blin (L), 87’ Hojlund (A)

Impresa dei salentini di mister Baroni che al “Gewiss Stadium” di Bergamo strappano un successo prestigioso contro i nerazzurri, impegnati in piena bagarre Champions. Il Lecce si dimostra la bestia nera dell’Atalanta, avendo ottenuto due vittorie su due in campionato proprio contro la formazione orobica e anche questa volta il risultato finale è di 2-1 in favore dei giallorossi. Più in generale, la formazione neopromossa ha dimostrato fin qui di avere un ottimo feeling con le gare contro le big: finora il Lecce ha conquistato ben 12 punti contro le prime 6 (ha fatto il pieno contro l’Atalanta, come detto, 3 contro la Lazio e 1 con Milan, Napoli e Roma). Nel lunch match odierno, l’undici di Baroni ha confermato tutte le qualità emerse nel corso della stagione. Nel primo tempo, soprattutto, i salentini hanno messo in grande difficoltà la Dea, disponendosi bene in campo e soffocando ogni iniziativa dei bergamaschi sul nascere. Il Lecce è partito subito alla grande: dopo appena 4’, il fendente dalla lunga distanza di Ceesay trova alquanto impreparato il portiere Musso. E’ subito 0-1. L’Atalanta non rimane a guardare, ma pecca in concretezza sotto porta: vani i tentativi di Hojlund, Lookman e Maehle). Ma è nella ripresa che si esalta ancora di più il sistema difensivo salentino. I padroni di casa forzano la manovra offensiva alla ricerca del pari, la granitica retroguardia ospite riesce a reggere l’urto. E’, anzi, il Lecce ad andare sul raddoppio: al 74’, su azione d’angolo, Blin elude la sorveglianza degli uomini del Gasp e insacca indisturbato di testa. All’87’ arriva, tardivo, il gol della bandiera di Hojlund: l’attaccante danese sfrutta un grave errore del portiere Falcone (rinvio difettoso) per tentare di riaprire il match. I sette minuti di recupero vedono un’Atalanta rabbiosa alla disperata ricerca di una rete che, tuttavia, non arriva. I bergamaschi sono costretti ad incassare la seconda sconfitta nelle ultime 4 gare e rallentano la corsa verso un piazzamento Champions. Il Lecce, invece, si porta addirittura a 5 punti dal settimo posto.

FIORENTINA-EMPOLI

1-1 29’ Cambiaghi (E), 85’ Cabral (F)

Dopo i fasti europei, la Fiorentina ottiene un deludente pareggio nel derby toscano contro l’Empoli. La squadra viola, in campionato, continua a stentare. E’, invece, il secondo pareggio consecutivo per l’ottimo Empoli di Paolo Zanetti. Un punto importante per gli azzurri che erano riusciti a portarsi in vantaggio al 29’ con Cambiaghi (azione strepitosa condotta dal duo Baldanzi-Caputo), ma che si sono poi visti recuperare all’85’, dopo un colpo di testa di Cabral. L’1-1 è comunque il risultato più giusto per quello che si è visto in campo, anche se i padroni di casa – nella ripresa – hanno chiuso totalmente l’Empoli nella propria metà campo. Non riesce così a vincere in campionato la Fiorentina (2 punti in 6 gare): la Viola rimane a soli 7 punti dalla zona rossa della retrocessione.

SALERNITANA-LAZIO

0-2 60’ e 69’ su rig. Immobile

Non sbaglia la Lazio, di scena all’Arechi di Salerno. I biancocelesti, trascinati da un super Ciro Immobile (doppietta), superano 0-2 la Salernitana del neo tecnico Paulo Sousa e rientrano di fatto nel “mucchio selvaggio” in zona Champions. Il 2023 dei granata prosegue con poche gioie e pochi punti: in 8 gare, i campani hanno ottenuto 6 sconfitte, un pareggio e una sola vittoria. Neanche il cambio in panchina, in genere foriero almeno di una scossa, ha portato agli obiettivi sperati da un ambiente che, a questo punto, dipende, e molto, dai risultati altrui (Spezia e Verona, dirette concorrenti per non retrocedere, devono ancora scendere in campo…). Bene, invece, la compagine di Sarri che in campionato non vinceva dal 24 gennaio contro il Milan. Due successi in pochi giorni, dopo quello in Conference League contro il Cluj giovedì sera, rilanciano la Lazio. Due successi che hanno visto un unico protagonista: Ciro Immobile. Il bomber di Torre Annunziata era mancato a questa squadra. Ora che il feeling con il gol è stato ritrovato, è lecito attendersi una formazione di nuovo motivata e pronta per un finale di stagione ad alta intensità. L’unico pericolo per gli ospiti è arrivato grazie alla spinta sulla propria fascia di competenza di un Candreva ispirato, ma già nel primo tempo i biancocelesti hanno avuto la possibilità di portarsi in vantaggio con i vari Immobile, Felipe Anderson, Vecino e Pedro. Nella ripresa si scatena il numero 17: al 60’ la sblocca sfruttando un prezioso assist di Marusic e al 69’ trasforma un rigore (assegnato con il Var per un fallo di Sepe). Il portiere della Salernitana avrà modo di riscattarsi poco dopo, intercettando un altro penalty calciato da Luis Alberto (espulso Bronnnell’occasione). La Lazio sale momentaneamente al quarto posto solitario in classifica (in attesa di Roma-Hellas Verona, posticipo delle 20.45). Parte male l’avventura del tecnico portoghese sulla panchina campana.