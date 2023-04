Serie A: Dia rovina la festa al Napoli, Inter tris alla Lazio

INTER-LAZIO 3-1

30’ F.Anderson (L), 78’ e 90’ L.Martinez (I), 83’ Gosens (I)

Il secondo confronto in due giorni sull’asse Roma-Milano, se lo aggiudicano i meneghini dell’ex tecnico della Lazio Simone Inzaghi: a San Siro i nerazzurri si “vendicano” della gara d’andata e ribaltano i capitolini. Dopo il primo tempo chiuso in vantaggio grazie alla rete siglata da Felipe Anderson, l’undici di Sarri viene travolto nel corso della ripresa da un incontenibile “Toro” Martinez e dal ritrovato Robin Gosens: termina con un rotondo 3-1 per i padroni di casa, sotto lo sguardo più che interessato dei tifosi partenopei, in trepida attesa per il terzo titolo nazionale. Avvio di chiara marca nerazzurra: il portiere ospite Provedel deve compiere due parate impegnative sui tentativi di Brozovic e Dimarco. Poi, però, un po’ a sorpresa, è la Lazio a passare in vantaggio: alla mezz’ora, l’ex Acerbi “regala” il pallone a Luis Alberto, lo spagnolo serve su un piatto d’argento il comodo 0-1 firmato Felipe Anderson. Finale di tempo palpitante: Inter vicinissima al pareggio con Mkhitaryan (al quale era stato annullato anche un gol dal Var) e Barella, al 46’ prodezza di Onana sulla conclusione di Immobile. Ad inizio ripresa Inzaghi inserisce Dumfries per D’Ambrosio e la sua squadra ricomincia a spingere alla ricerca del pareggio. Barella pizzica il palo con un tiro d’esterno, mentre poco dopo Onana si oppone a Luis Alberto lasciato completamente solo in area. Al 75’ ecco i cambi che stravolgono il match: dentro Calhanoglu e Lautaro Martinez, fuori Mkhitaryan e un inconsistente Correa. Proprio il “Toro” argentino rappresenterà l’asso nella manica calato dal tecnico piacentino: il numero 10 pareggia i conti al 78’, dopo aver ricevuto un perfetto assist da Lukaku. Cinque minuti dopo è Gosens a portare in vantaggio i suoi e al 90’ il raddoppio di Lautaro chiude definitivamente il sipario sul match. Dopo tre ko di fila in casa, l’Inter torna al successo, scavalca l’Atalanta e aggancia al quarto posto in classifica Milan e Roma (57 punti). Riconquistata la zona Champions.

CREMONESE-HELLAS VERONA 1-1

9’ Okereke (C), 75’ Verdi (HV)

Pareggio che serve a poco ad entrambe le compagini, soprattutto ai grigiorossi che in caso di successo avrebbero potuto continuare a sperare nella salvezza. Gli scaligeri agguantano a quota 27 lo Spezia al terzultimo posto, ma in caso di arrivo a pari punti ci sarà spareggio. Per lunghi tratti la formazione scaligera ha avuto le occasioni migliori per fare il colpaccio, ma non è riuscita a sfruttarle. Okereke illude i tifosi di casa al 9’, poi nella ripresa Verdi gela lo “Zini” e permette ai gialloblù di ottenere un punto utile (ma non certamente decisivo) in casa di una diretta concorrente in ottica salvezza.

NAPOLI-SALERNITANA 1-1

62’ Olivera (N), 84’ Dia (S)

Quando sembrava ormai fatta per il terzo scudetto della sua storia, il Napoli viene gelato dal gol di Dia nel derby campano con la Salernitana. Al “Maradona”, i padroni di casa vengono fermati sull’1-1 dalla squadra di Paulo Sousa e sono costretti a rinviare la questione-scudetto ai prossimi match. Una gara tutta decisa nel corso della ripresa, con la zuccata di Olivera al 62’ che ha portato avanti i partenopei. Poi, però, Dia rovina tutto a pochi minuti dalla conclusione (84’). Questo l’esito finale di una partita che avrebbe potuto far entrare nella storia del calcio nostrano il Napoli di Spalletti (mai nessuno ha conquistato il titolo a sei giornate dalla conclusione nell’era dei tre punti). Forti del risultato del “Meazza”, gli azzurri partono subito a tutta, trascinati anche da un’intera città in festa. Al 2’ Osimhen mette i brividi al portiere Ochoa con un velenoso colpo di testa. Il nigeriano ci riprova al 23’, ma sempre con poca fortuna. L’estremo difensore messicano chiude la porta anche ad Anguissa. Il primo tempo si chiude sullo 0-0. Al 62’, tocca ad Olivera sbloccarla con un gran colpo di testa. A seguire, in rapida successione, Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia e Simeone sfiorano il raddoppio. Poi, all’84’, la doccia gelata: il sinistro di Dia trafigge Meret. Vani gli assalti finali degli uomini di Spalletti.

SASSUOLO-EMPOLI 2-1

11’ Cambiaghi (E), 83’ e 97’ su rig. Berardi (S)

La netta sconfitta di Salerno è alle spalle! Riprende il cammino dei neroverdi, che conquistano il dodicesimo successo stagionale. L’Empoli si guarda alle spalle, pensando già alla prossima sfida contro l’altra formazione emiliana (il Bologna) in programma al “Castellani” giovedì prossimo. Una sola vittoria nelle ultime 13 uscite per i ragazzi toscani, un dato questo che fotografa il momento no della formazione allenata da Paolo Zanetti. Una prima ora di gara dove, tuttavia, proprio gli ospiti hanno ben impressionato. Ma va dato merito al Sassuolo, in dieci contro undici per via dell’espulsione di Pinamonti (reiterate proteste), di aver saputo capovolgere la situazione. Un uomo su tutti: Berardi. Gran cross, grande assist di Henrique in occasione del colpo di biliardo al volo che rimette in linea di galleggiamento i padroni di casa dopo il vantaggio ospite siglato all’11’ da Biraghi. Poi nel finale, sempre l’esterno calabrese, si procura il rigore che converte in rete con una conclusione di sinistro indirizzata sotto l’incrocio dei pali.