Serie A: Diavolo scatenato, Viola di misura, Udinese rimontata

MILAN-MONZA 3-0

3’ Reijnders, 41’ Simic, 76’ Okafor

In quello che sarebbe stato il derby del cuore del presidente Silvio Berlusconi, il Milan ha strapazzato un “tenero” Monza rafforzando il terzo posto in classifica alle spalle di Inter (impegnata questa sera nel posticipo dell’Olimpico contro la Lazio) e Juventus. Reduce dal pesante ko di Bergamo, la formazione di Pioli si riscatta contro i brianzoli, approfittando anche del mezzo passo falso dei bianconeri fermati sull’1-1 dal Genoa. Nell’undici di partenza si rivede Kjaer perno centrale nella (quasi) inedita difesa a tre, composta anche da Tomori (a destra) e Pobega (a sinistra). Theo Hernandez avanza a esterno di centrocampo, in attacco spazio al tridente titolare: Pulisic-Giroud-Leao. L’assetto spregiudicato premia fin da subito i padroni di casa, già in vantaggio dopo tre giri di lancetta con protagonistaassoluto l’olandese Reijnders: l’ex AZ Alkmaar buca centralmente il Monza e, dopo aver superato in slalom i “guardiani” difensivi biancorossi, scocca una conclusione imparabile per l’estremo Di Gregorio. La reazione degli ospiti c’è, ma non porta ad alcun sviluppo nel parziale: il tentativo di Colombo (scuola Milan) viene smorzato dal provvidenziale intervento di Kjaer. Poi è Di Gregorio a negare il raddoppio a Theo Hernandez e, soprattutto, a Florenzi grazie a due parate strepitose. Tuttavia, poco prima dell’intervallo, la squadra di Pioli riesce nell’intento: sull’assist di Leao dalla destra, è il 18enne Simic a mettere il piede per il momentaneo 2-0. Pulisic colpisce la traversa. Nella ripresa, il Monza prova a scuotersi con Ciurria: Maignan si dimostra attento nell’occasione. Giroud spara alto sopra la traversa, poi al 76’ è il neoentrato Okafor a chiudere gioco, partita e incontro al termine di un’azione da manuale. La classifica per il Milan si fa più interessante: rosicchiati due punti alla Juve, ora a +5. Il Monza, invece, deve rimandare i sogni di gloria.

FIORENTINA-HELLAS VERONA

1-0 79’ Beltran

Quella che all’esordio in campionato, nell’estate scorsa, contro l’Empoli si era rivelata “Toscana felix” per il Verona, oggi ha cambiato decisamente itinerario: quinto squillo casalingo per i gigliati, che raggiungono così quota 27 in classifica, ovvero viene agganciato il Napoli al quarto posto. Ottavo successo totale in campionato per la squadra di Italiano, mentre gli scaligeri sono costretti a registrare al contempo il nono stop di una stagione iniziata alla grande – con due successi nelle prime due giornate. E proprio a fine agosto, ormai, si riferisce l’ultima vittoria dei gialloblù che oggi, soprattutto nel primo tempo, hanno sprecato più volte l’occasione per portarsi in vantaggio. Quattordici turni, adesso, senza successi… sono francamente troppi: serve al più presto una sterzata e sabato contro il Cagliari (battuto ieri dal Napoli) non si potrà più sbagliare. Priva dell’infortunato Gonzalez, la Viola conquista la terza vittoria consecutiva contro gli scaligeri, dopo i due conseguiti nella scorsa stagione. Andamento della gara, nel primo tempo, favorevolissimo agli ospiti mentre sterile si è dimostrato il possesso palla dei padroni di casa: nessun tiro in porta per la formazione di Italiano nei primi 45’. L’Hellas ci ha provato di più, ma senza esito favorevole. Partita che si è aperta con il rigore di Djuric intercettato dall’estremo gigliato. Nella ripresa l’episodio decisivo: su un pallone messo all’interno dell’area di rigore da Ikonè, si è catapultato l’accorrente Beltran che lo ha spedito di destro alle spalle di Montipò.

UDINESE-SASSUOLO 2-2

36’ Lucca (U), 55’ Pereyra (U), 75’ su rig., e 87’ su rig. Berardi (S)

Svanisce il sogno della prima vittoria casalinga per l’Udinese, raggiunta sul 2-2 da un caparbio Sassuolo. Ancora una volta un’occasione sprecata per i friulani, in vantaggio di due gol: il primo al 36’ firmato da Lucca e il secondo al 55’ da Pereyra. Sembrava fatta per gli uomini di Cioffi, poi però gli ospiti, trascinati da un ispiratissimo Berardi, riescono nell’impresa di pareggiare i conti. L’episodio chiave è risultatol’espulsione di Pajero (58’), colpevole di un brutto intervento in ritardo su Erlic. Il rigore dell’esterno calabrese al 75’ ha di fatto riaperto le ostilità. Il tentativo di rimonta è diventato solida realtà all’87’, grazie ad un altro penalty trasformato da Berardi. Il Sassuolo ha colpito anche una traversa con Mulattieri e un palo con Pinamonti. Giustamente premiati, dunque, i neroverdi dopo uno sciatto primo tempo.