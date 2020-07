Serie A: Doppio CR7, la Juventus batte la Lazio 2-1 e ipoteca lo scudetto!

Solo fino a qualche mese fa, quella di stasera sarebbe stata una sfida scudetto, la sfida delle sfide di questo campionato. Alla sosta Juventus e Lazio ci sono arrivate ad un solo punto di distacco l’una dall’altra, e il numero di vittorie e punti conseguite da entrambe lasciava presagire che quella di stasera sarebbe stata una partita decisiva per l’assegnazione dello scudetto.

Di fatto, da un lato, lo è. Lo è per la Juve, che non trova la vittoria dal derby casalingo contro il Torino dello scorso 4 luglio e che deve tenersi lontana da un pericolo di nome Inter, lontano oggi 5 lunghezze; la Lazio post lockdown, dal canto suo, non ha nulla in comune con quella vista fino agli inizi di marzo – quando la convinzione più condivisa era quella che potesse essere lei l’unica anti-Juve in campionato – ma Inzaghi sa che la sua squadra, seppur con delle assenze pesanti, può seriamente mettere in difficoltà i bianconeri, come accaduto negli ultimi due scontri stagionali.

In attacco Sarri si affida al solito Cristiano Ronaldo nel tridente con Dybala e Douglas Costa; Inzaghi deve invece rinunciare a Luis Alberto a centrocampo e schiera la coppia Immobile-Caicedo nel reparto offensivo.

Primo tempo equilibrato a Torino, con un palo colpito per parte: all’11’ ci prova la Juventus – che ha giocato 45’ di palleggio, ma a ritmi non particolarmente elevati – con Alex Sandro su torre di De Ligt dopo una punizione calciata da Dybala, ma la Lazio risponde nel finale con un gran destro dal limite che colpisce il palo alla destra di Szczesny.

Alla ripresa è ancora 0-0, ma al 50’ la sblocca Ronaldo su calcio di rigore, per un tocco di braccio di Bastos su punizione calciata proprio dall’ex Real Madrid; passano solo 3’ e il campione portoghese fa 2-0 su assist di Paulo Dybala, bravo a portare palla e a servire il compagno dopo esser stato lanciato in campo aperto da un errore di Luiz Felipe.

Ronaldo – che al 66’ prende anche una traversa di testa su un assist bellissimo e morbido della Joya dalla sinistra – diventa così il primo giocatore ad aver segnato più di 50 gol in Liga, Premier e Serie A; la squadra di Inzaghi però ci crede ancora, così all’82’ – dopo un’occasione da gol con il subentrato André Anderson con una conclusione potente dalla distanza – Orsato indica il dischetto a favore dei biancocelesti, che accorciano le distanze con il rigore causato da un fallo di Bonucci e calciato da Immobile, adesso in pari con Ronaldo nella classifica marcatori per numero di reti segnate, 30.

Al 90’ Szczesny salva la Juve con una super parata sulla punizione calciata perfettamente da Milinkovic Savic; dopo 5’ di recupero, l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Sarri allunga a +8 sull’Inter e mette in cassaforte una vittoria importante che profuma di scudetto, mentre Inzaghi porta a casa comunque sensazioni positive in vista del finale di stagione per il coraggio e lo spirito di abnegazione mostrato in campo dai suoi.