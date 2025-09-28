Serie A: Dovbyk-Soulé, Roma spietata. Il Sassuolo vola

SASSUOLO – UDINESE 3-1

8’ Laurientè (S), 12’ Koné (S), 55’ Davis (U), 81’ Iannoni

Nel lunch match del “Mapei Stadium” i padroni di casa vincono e convincono contro la squadra di Runjaic, conquistando il secondo successo in questo avvio di stagione. L’Udinese paga a caro prezzo un avvio morbido, Zaniolo illude i suoi ma il suo tentativo viene ben controllato dal portiere Muric (5’). Poi nel giro di 5’, tra l’8’ e il 12’, il Sassuolo colpisce due volte: Laurientè apre le marcature, finalizzando una ripartenza micidiale, con un destro che non lascia scampo a Sava; lo stesso francese serve un assist perfetto per il raddoppio di Koné. Bianconeri scossi ma non del tutto rassegnati, tanto che ben presto si registrano due episodi sui quali l’on-field review entra in soccorso dell’arbitro Perenzoni, che in un primo momento aveva assegnato due penalty in favore degli ospiti: il supporto tecnologico evidenzia che sull’atterramento in area di Zaniolo, Laurentiè era entrato in maniera pulita sul pallone; mentre l’intervento di Walukiewicz su Solet viene valutato corretto (il giocatore neroverde tocca prima la sfera e poi il piede del difensore friulano). Nell’intervallo il tecnico dell’Udinese apporta dei correttivi alla sua formazione: fuori Palma e Piotrowski, dentro Ehizibue e Miller. Al 55’ i friulani accorciano grazie al tap-in di Davis, lesto a mettere dentro una corta respinta di Muric su tiro di Atta. Gli uomini di Runjaic credono nella rimonta e insistono con Solet e ancora Davis, ma all’81’ capitolano in maniera definitiva sul colpo di testa di Iannoni che sigla il terzo gol degli emiliani. Dopo la Lazio, al “Mapei” paga dazio anche l’Udinese. Per il Sassuolo è la seconda vittoria casalinga di fila (non accadeva da settembre 2023).

PISA – FIORENTINA 0-0

Pisa e Fiorentina non riescono proprio a vincere. Finisce con un deludente 0-0 il sentito derby toscano tornato a disputarsi in A dopo 35 anni dall’ultima volta. La squadra ad avere più rammarico è quella di casa, che ha colpito una traversa con Nzola nel primo tempo e un palo con Cuadrado nella ripresa. La formazione di Gilardino si è vista pure annullare un gol di Meister (tocco di braccio) che aveva illuso tutto il pubblico pisano. La Viola c’ha provato sia nel primo che nel secondo tempo soprattutto con Kean, ma rimane davvero deludente questo avvio di campionato; una Fiorentina che non aveva iniziato in modo peggiore dall’inizio degli anni duemila. La contestazione a Firenze sicuramente proseguirà, come proseguiranno i fischi nei confronti della squadra e i dubbi nei confronti del tecnico Pioli. Sta di fatto che i tifosi, accorsi in massa anche all’Arena Garibaldi, escono anche dallo stadio di Pisa molto delusi.

ROMA – HELLAS VERONA 2-0

7’ Dovbyk, 79’ Soulé

12 punti in 5 partite: seppur con una partita in più, la Roma raggiunge in testa alla classifica i Campioni in carica del Napoli (di scena questa sera a San Siro contro il Milan). Dunque, c’è anche la banda del Gasp nelle prime file di un corteo in cui le grandi – partenopei a parte – si muovono a strappi, se non a folate, cosa che i giallorossi hanno fatto soffrendo più del dovuto un ottimo Verona. Un mesetto dopo, la squadra di Zanetti torna dall’Olimpico a mani vuote come già successo contro la Lazio: allora i biancocelesti avevano vinto per 4-0. Oggi, invece, i novanta e più minuti disputati hanno ribadito una tradizione che anno dopo anno è diventata ormai insormontabile per gli scaligeri: l’ultimo successo in trasferta dei gialloblù contro la Roma rimane quella ottenuta ormai quasi 53 anni fa (0-1 nel gennaio del 1973, ma si giocava ad Arezzo in campo neutro con rete di Emiliano Mascetti). Ancora senza vittorie la formazione ospite e già chiamata a confrontarsi con i primi brividi autunnali di una bassa classifica come sempre incerta da decifrare. Ma l’incertezza sulla reale possibilità, la reale forza, riguarda soprattutto la Roma che, nonostante i 12 punti fin qui conquistati, ha finora convinto più nel reparto difensivo che in quello offensivo: le 5 reti accumulate non sono di certo moltissime in 5 gare, contro l’unico gol subìto (nel ko casalingo contro il Torino). Vai a vedere che adesso Gasperini ha blindato la difesa…