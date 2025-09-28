Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Serie A

Serie A: Dovbyk-Soulé, Roma spietata. Il Sassuolo vola

Il reparto offensivo giallorosso comincia a dare segnali incoraggianti: con un avvitamento di testa l’attaccante ucraino si sblocca, l’argentino la chiude nel finale. La Roma raggiunge momentaneamente il Napoli in vetta. Prova di forza dei neroverdi, tre gol ai friulani, secondo successo stagionale. Derby toscano senza reti.

Set 28, 20253 Lettura
STUTTGART, GERMANY - NOVEMBER 06: Gian Piero Gasperini, Head Coach of Atalanta, reacts during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD4 match between VfB Stuttgart and Atalanta BC at Stuttgart Arena on November 06, 2024 in Stuttgart, Germany. (Photo by Christian Kaspar-Bartke - UEFA/UEFA via Getty Images)

SASSUOLO – UDINESE 3-1
8’ Laurientè (S), 12’ Koné (S), 55’ Davis (U), 81’ Iannoni

Nel lunch match del “Mapei Stadium” i padroni di casa vincono e convincono contro la squadra di Runjaic, conquistando il secondo successo in questo avvio di stagione. L’Udinese paga a caro prezzo un avvio morbido, Zaniolo illude i suoi ma il suo tentativo viene ben controllato dal portiere Muric (5’). Poi nel giro di 5’, tra l’8’ e il 12’, il Sassuolo colpisce due volte: Laurientè apre le marcature, finalizzando una ripartenza micidiale, con un destro che non lascia scampo a Sava; lo stesso francese serve un assist perfetto per il raddoppio di Koné. Bianconeri scossi ma non del tutto rassegnati, tanto che ben presto si registrano due episodi sui quali l’on-field review entra in soccorso dell’arbitro Perenzoni, che in un primo momento aveva assegnato due penalty in favore degli ospiti: il supporto tecnologico evidenzia che sull’atterramento in area di Zaniolo, Laurentiè era entrato in maniera pulita sul pallone; mentre l’intervento di Walukiewicz su Solet viene valutato corretto (il giocatore neroverde tocca prima la sfera e poi il piede del difensore friulano). Nell’intervallo il tecnico dell’Udinese apporta dei correttivi alla sua formazione: fuori Palma e Piotrowski, dentro Ehizibue e Miller. Al 55’ i friulani accorciano grazie al tap-in di Davis, lesto a mettere dentro una corta respinta di Muric su tiro di Atta. Gli uomini di Runjaic credono nella rimonta e insistono con Solet e ancora Davis, ma all’81’ capitolano in maniera definitiva sul colpo di testa di Iannoni che sigla il terzo gol degli emiliani. Dopo la Lazio, al “Mapei” paga dazio anche l’Udinese. Per il Sassuolo è la seconda vittoria casalinga di fila (non accadeva da settembre 2023).

PISA – FIORENTINA 0-0

Pisa e Fiorentina non riescono proprio a vincere. Finisce con un deludente 0-0 il sentito derby toscano tornato a disputarsi in A dopo 35 anni dall’ultima volta. La squadra ad avere più rammarico è quella di casa, che ha colpito una traversa con Nzola nel primo tempo e un palo con Cuadrado nella ripresa. La formazione di Gilardino si è vista pure annullare un gol di Meister (tocco di braccio) che aveva illuso tutto il pubblico pisano. La Viola c’ha provato sia nel primo che nel secondo tempo soprattutto con Kean, ma rimane davvero deludente questo avvio di campionato; una Fiorentina che non aveva iniziato in modo peggiore dall’inizio degli anni duemila. La contestazione a Firenze sicuramente proseguirà, come proseguiranno i fischi nei confronti della squadra e i dubbi nei confronti del tecnico Pioli. Sta di fatto che i tifosi, accorsi in massa anche all’Arena Garibaldi, escono anche dallo stadio di Pisa molto delusi.

ROMA – HELLAS VERONA 2-0
7’ Dovbyk, 79’ Soulé

12 punti in 5 partite: seppur con una partita in più, la Roma raggiunge in testa alla classifica i Campioni in carica del Napoli (di scena questa sera a San Siro contro il Milan). Dunque, c’è anche la banda del Gasp nelle prime file di un corteo in cui le grandi – partenopei a parte – si muovono a strappi, se non a folate, cosa che i giallorossi hanno fatto soffrendo più del dovuto un ottimo Verona. Un mesetto dopo, la squadra di Zanetti torna dall’Olimpico a mani vuote come già successo contro la Lazio: allora i biancocelesti avevano vinto per 4-0. Oggi, invece, i novanta e più minuti disputati hanno ribadito una tradizione che anno dopo anno è diventata ormai insormontabile per gli scaligeri: l’ultimo successo in trasferta dei gialloblù contro la Roma rimane quella ottenuta ormai quasi 53 anni fa (0-1 nel gennaio del 1973, ma si giocava ad Arezzo in campo neutro con rete di Emiliano Mascetti). Ancora senza vittorie la formazione ospite e già chiamata a confrontarsi con i primi brividi autunnali di una bassa classifica come sempre incerta da decifrare. Ma l’incertezza sulla reale possibilità, la reale forza, riguarda soprattutto la Roma che, nonostante i 12 punti fin qui conquistati, ha finora convinto più nel reparto difensivo che in quello offensivo: le 5 reti accumulate non sono di certo moltissime in 5 gare, contro l’unico gol subìto (nel ko casalingo contro il Torino). Vai a vedere che adesso Gasperini ha blindato la difesa…

0 Shares
Avatar
Emanuele Tocchi

Serie A

Articoli correlati

Serie A LIVE: La 5° giornata in diretta

Set 28, 2025

La Roma conquista i tre punti contro il Verona. A segno Dovbyk e Soulè

Set 28, 2025

Milan-Napoli, probabili formazioni, orario e dove vederla in TV

Set 28, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.