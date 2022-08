Serie A: Dybala incanta, la Roma batte il Monza 3-0

Live dallo Stadio Olimpico – Per la terza volta consecutiva – in casa – la Roma fa il tutto esaurito in questo campionato. L’ultima volta che le due compagini si sono affrontate in agosto la squadra capitolina perse per 2 a 1 in Coppa Italia, era il 1988. Accoglienza calorosa del pubblico di casa che – prima del match – si esalta quando la società decide di presentare il nuovo acquisto Andrea Belotti.

La prima parte di gara è caratterizzata dallo studio da parte di entrambe le compagini, i tifosi giallorossi ricordano con uno striscione un tifoso del Palermo scomparso prematuramente. Dopo diciannove minuti è il tempo della prima Dybala Mask con la casacca giallorossa, interno piede che si va ad insaccare alle spalle di Michele Di Gregorio. Il Monza non ci sta e continua a pressare conquistando due corner nel giro di pochi minuti. Al 28esimo Kumbulla si fa male e viene sostituito da Chris Smalling, accolto dal pubblico di casa con un boato di felicità. Passano -appena – 4 minuti e Paulo Dybala fa il bis regalando(si) la seconda gioia in questo primo tempo, sfruttando al meglio un’opportunità mancata da parte di Tammy Abraham. I 4 minuti di recupero servono alla Roma per riassettarsi e prendere fiato, la prima frazione termina con una splendida chiusura di Zeki Celik sulla corsia destra.

Nella ripresa partono forti i brianzoli che cercano in tutti i modi di impensierire il numero 1 dei giallorossi. Al 52esimo Pellegrini sfiora il tris ma la retroguardia dei lombardi neutralizza il tiro del capitano dei capitolini. Al 55esimo, Tammy Abraham sale in cattedra e semina il panico nella difesa avversaria salvo poi tirare di fuori a lato e conquistare un calcio d’angolo. Al 60esimo è il turno di Roger Ibanez spedire il pallone alle spalle del classe ’97 colpendo il pallone di testa su assist da calcio d’angolo. Al minuto 64, Josè Mourinho concede la passerella a Paulo Dybala richiamandolo in panchina; il pubblico risponde presente riservandogli la standing ovation.

AL minuto 80 comincia l’avventura di Andrea Belotti in giallorosso, con altre standing ovation al momento dell’uscita di Pellegrini e di Tammy Abraham. All’83esimo il Gallo rischia di condire il suo esordio con un gol da antologia di Van Basteniana memoria. Pochi minuti più tardi ci prova anche Spinazzola a dipingere una traiettoria splendida sotto al sette, neutralizzata da Di Gregorio. Nel secondo tempo il Sig. Piccinini di Forlì concede tre minuti di recupero ma è solo il preludio dell’esplosione di gioia dei quasi 67 mila tifosi present. Termina 3 a 0 la gara dell’Olimpico.