Serie A: Ekuban “rovescia” il Lecce. Monza di misura, pari Frosinone

GENOA-LECCE 2-1

31’ Krstovic (L), 70’ Retegui (G), 76’ Ekuban (G)

Il Genoa centra il settimo risultato utile consecutivo e, grazie ad una super rimonta sul Lecce nel lunch match odierno, aggiunge un altro importantissimo tassello in ottica salvezza (28 punti in classifica). Il nuovo anno continua a sorridere al “Grifone” ligure che, nel 2024, rimane al momento imbattuto (due pareggi e due successi). Le due compagini si spartiscono equamente la gara: dopo un buon primo tempo dei salentini, segue una ripresa di pura marca rossoblù. L’approccio al match degli ospiti è spumeggiante, il Lecce imperversa soprattutto sulla corsia destra occupata da Gendrey e Almqvist. È proprio l’esterno svedese, in uno dei suoi molteplici blitz in area avversaria, a procurarsi un calcio di rigore al 18’ per l’intervento scomposto di Vasquez: dagli undici metri, tuttavia, Krstovic si fa intercettare il tiro dal portiere Martinez. Alla mezz’ora, però, l’attaccante di D’Aversa si fa perdonare: Gendrey lo imbecca in verticale e l’estremo rossoblù questa volta non può far altro che raccogliere il pallone in fondo al sacco. Il Genoa appare scosso e rischia in più circostanze di naufragare, anche se il Lecce non riesce ad approfittarne. Nella ripresa cambia totalmente l’inerzia dell’incontro, con i padroni di casa che si riversano fin da subito nella metà campo salentina alla disperata ricerca del gol. Al 70’ Retegui ripristina la parità, ribadendo in rete il pallone rimbalzato sulla traversa (punizione di Gudmundsson). Sei minuti dopo, invece, è Ekuban ad esibirsi in una deliziosa rovesciata che porta i suoi sul 2-1. Da qui al triplice fischio, sarà solo gestione per la squadra di Gilardino. Il Genoa riesce ad ottenere la seconda vittoria di fila per la prima volta in stagione. Il Lecce, invece, rimane con l’amaro in bocca e con tanti rimpianti per una prima frazione ben giocata, ma alquanto sciupona in termini realizzativi.

HELLAS VERONA-FROSINONE 1-1

48’ Suslov su rig. (HV), 58’ Kaio Jorge (F)

Al “Bentegodi”, lo scontro salvezza tra i padroni di casa dell’Hellas e il Frosinone termina sull’1-1. Dopo che il mercato ha fatto razzia degli elementi più rappresentativi, il Verona si mantiene in linea di galleggiamento conquistando un punto che permette di portarsi a +6 dall’ultimo posto, occupato in solitudine dalla Salernitana (in campo domani nel posticipo con la Roma). I ciociari abbozzano, invece, una mini serie positiva, iniziata una settimana fa con il successo interno maturato contro il Cagliari. Il tutto alla vigilia di un quartetto scomodo davvero di partite, che metterà di fronte alla squadra di mister Di Francesco nell’ordine: Milan, Fiorentina, Roma e Juventus. La sfida, conclusasi in parità, mantiene le due formazioni alla medesima distanza di 5 punti in classifica. Partita intensa che ha visto gli scaligeri sbagliare prima un penalty sullo 0-0 con Duda (ma stratosferico, nella circostanza, il portiere frusinate Turati), e poi realizzarlo il rigore, in pieno recupero, grazie a Suslov (48’). Nella ripresa, il pareggio dei ciociari su azione d’angolo: decisivo prima il tocco di testa di Barrenechea sul primo palo a prolungare la traiettoria, poi l’intervento sempre di testa sul secondo palo di Kaio Jorge a superare il portiere Montipò (58’). Per l’attaccante brasiliano si tratta della terza marcatura stagionale in Serie A.

MONZA-SASSUOLO 1-0

31’ Colpani (M)

Dopo due sconfitte consecutive, torna al successo il Monza. I brianzoli ritrovano la vittoria in casa dopo un mese e mezzo e a farne le spese è il Sassuolo di Dionisi. Anche Colpani è tornato a riassaggiare il sapore della rete: l’attaccante biancorosso non trovava il gol dallo scorso novembre (Monza-Torino 1-1). Questa volta la sua marcatura vale i tre punti. Una classifica molto rasserenante per la squadra di Palladino, grazie ai suoi 28 punti (insieme al Genoa). Dall’altra parte, invece, troviamo una formazione in grande difficoltà di prestazioni e risultati. Nel primo tempo i neroverdi colpiscono un palo con Thorstvedt, ma c’è ben poco altro da annotare in favore degli ospiti. È un momento estremamente delicato per gli emiliani, incappati nella quarta sconfitta delle ultime cinque partite. Il Sassuolo è in piena emergenza, considerando anche l’infortunio di Berardi. L’undici di Dionisi ha un solo punto di margine rispetto al terz’ultimo posto!