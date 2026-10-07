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Serie A

Serie A, equilibrio totale: otto squadre in tre punti, riparte la corsa al vertice

Ott 7, 20262 Lettura

La Serie A riparte dopo la sosta e lo scenario promette spettacolo. Dopo cinque giornate il campionato non ha ancora un padrone: otto squadre sono concentrate in soli tre punti e la lotta scudetto resta apertissima. Inter e Roma hanno mostrato continuità e qualità, la Lazio ha sorpreso, mentre Milan e Juventus sono ancora pienamente agganciate al gruppo di testa. Più staccate Napoli e Atalanta, ma il calendario delle prossime settimane può ribaltare rapidamente gli equilibri.

Inter e Roma lanciano la sfida scudetto

L’Inter può contare su esperienza, profondità della rosa e un reparto offensivo capace di realizzare già 15 gol. I nerazzurri, però, dovranno migliorare l’approccio alle partite e concedere meno agli avversari.

La Roma risponde con aggressività e pressing a tutto campo. La squadra di Gasperini ha segnato 14 reti e mostrato una precisa identità, ma un calcio così intenso obbligherà il tecnico a gestire attentamente energie e rotazioni.

Alle loro spalle nessuno può sentirsi escluso. La Lazio è una delle grandi sorprese dell’avvio, mentre Milan e Juventus restano abbastanza vicine alla vetta per trasformare rapidamente la classifica.

Napoli e Atalanta devono accelerare

Chi non può permettersi altri passi falsi è il Napoli, già costretto a inseguire. Gli azzurri devono recuperare terreno e ritrovare continuità, anche attraverso il rientro degli infortunati. Situazione simile per l’Atalanta, chiamata a sfruttare la qualità della propria rosa per tornare nelle posizioni di vertice.

Attenzione, però, alle sorprese. Cagliari e Frosinone hanno dimostrato che le gerarchie possono essere sovvertite, mentre proprio il Cagliari si è distinto anche per la solidità difensiva, con appena due reti subite.

Un mese può cambiare la Serie A

Il vero esame comincia adesso. Nelle prossime cinque settimane le protagoniste dovranno affrontare sei giornate di campionato e tre turni delle coppe europee. Un tour de force che premierà le squadre con maggiore profondità e potrebbe modificare radicalmente la corsa allo scudetto.

Per Inter, Roma, Milan e Juventus sarà il momento di confermare le proprie ambizioni. Napoli e Atalanta dovranno invece recuperare, mentre Lazio, Cagliari e Frosinone proveranno a sfruttare ogni occasione per restare nelle zone europee.

La certezza, per ora, è una sola: questa Serie A non ha ancora un padrone. Otto squadre in tre punti significano che basta una giornata per cambiare prospettive, gerarchie e ambizioni. Dopo la sosta comincia quindi una fase cruciale della stagione, quella che potrà finalmente indicare chi possiede davvero le qualità per arrivare fino in fondo.

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Cristiano Peconi
Cristiano Peconi

Cristiano Peconi è giornalista dal 2009, Fondatore e Direttore di Football-Magazine. Da anni si occupa di informazione sportiva e giornalismo digitale, coordinando la linea editoriale della testata e seguendo da vicino il calcio italiano e internazionale, il calciomercato e le principali competizioni UEFA e FIFA.

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