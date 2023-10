Serie A: Errori, lampi e rimpianti: al Maradona un punto e due scontente

Quello offerto da Napoli e Milan nella serata del Maradona è stato un divertimento reale ma allo stesso tempo soltanto apparente, figlio del momento di confusione che – in misura e modalità diverse – stanno affrontando entrambe le squadre. I rossoneri sembrano aver perso la bussola da qualche giorno; il Napoli da inizio stagione sembra non averla ancora trovata, ma riesce ancora – perlomeno – a dare fondo alle riserve di orgoglio necessarie a rimettere in piedi situazioni tragiche. Per entrambe, in ogni caso, la vetta si allontana: per il Milan ora è a – 3, per il Napoli a -7.

Le due squadre, sulla stessa traballante barca, si sono divise perfino i tempi di gioco: decisamente superiore – e a tratti persino dominante – il Milan nel primo tempo, arrembante il Napoli nel secondo. Garcia sceglie di nuovo Raspadori per guidare l’attacco, ma la prima frazione del Napoli è un manuale della confusione. Partiti benino, gli azzurri si infilano in un gorgo inquietante di errori di misura, indisciplina tattica ed errori grossolani, come quelli che consentono a Giroud di mettere ko l’intera retroguardia due volte in neanche 10 minuti. Il francese raccoglie due volte di testa gli inviti di Pulisic e Calabria, ma i difensori del Napoli sembrano voler anticipare i tempi del presepe di San Gregorio Armeno. Le belle statuine della difesa azzurra, più un rivedibile Meret, mettono le ali ad un Milan che potrebbe persino incrementare il doppio vantaggio e che dà l’impressione di gestire addirittura in surplace.

Pioli si ripresenta con Pulisic al posto di Luka Romero. Garcia invece butta dentro Simeone, e tutto il Napoli si ravviva come improvvisamente svegliato da un letargo. Un errore di Pellegrino (subentrato all’infortunato Kalulu nel primo tempo) consente a Politano di sparare una fucilata che sorprende Maignan (insolitamente incerto stasera). Il Napoli sfrutta la rincorsa emotiva fornita dal gol per mettere alle corde un Milan rientrato dagli spogliatoi con imperdonabile presunzione e trova anche il 2-2 con una bella punizione di Raspadori. Tramortito psicologicamente dall’uno-due, il Milan prova a contenere la burrasca, ma Giroud e un lezioso Leao contestano i cambi di Pioli e nella parte finale di gara i rossoneri sembrano un po’ sulle gambe. Il Napoli sembra avere più gambe e più testa, e all’ultimo istante nel recupero Kvaratskhelia avrebbe la possibilità di far esplodere il Maradona, ma il georgiano calcia addosso a Maignan il pallone del possibile 3-2. Per entrambe, un punto e mille rimpianti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (1’st Østigård), Natan, Mário Rui (1’st Olivera); Elmas (1’st Simeone), Lobotka, Zieliński (32’st Anguissa); Politano (38’st Zanoli), Raspadori, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Contini; D’Avino; Cajuste, Demme, Gaetano; Lindstrøm, Zerbin. All.: Garcia.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu (19′ Pellegrino (42’st Florenzi), Tomori, Hernández; Musah, Krunić, Reijnders; Pulisic (1’st Romero), Giroud (35’st Okafor), Leão (35’st Jović). A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi; Adli, Pobega. All.: Pioli.

Arbitro: Orsato di Schio.

Gol: 22′ Giroud (M), 31′ Giroud (M), 5’st Politano (N), 18’st Raspadori (N).

Ammoniti: 8’st Natan (N), 10’st Reijnders (M), 17’st Romero (M), 20’st Di Lorenzo (N), 33’st Musah (M), 41’st Zanoli (N).

Espulso: 44’st Natan (N).