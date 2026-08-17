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Serie A

Serie A, guida alla stagione 26/27: Inter da battere, rivoluzione Milan e Allegri riparte da Napoli

Il campionato riparte il 22 agosto con i nerazzurri campioni d’Italia chiamati a difendere lo Scudetto. Chivu cerca il bis, Spalletti rilancia la Juventus, Amorim apre un nuovo ciclo al Milan e Allegri raccoglie l’eredità di Conte a Napoli. Roma e Como vogliono restare tra le grandi.

Ago 17, 20264 Lettura
FC Internazionale players celebrate the victory of the Serie A 2025/26 title during Serie A 2025/26 football match between FC Internazionale and Parma Calcio 1913 at San Siro Stadium in Milan, Italy

La Serie A 2026/27 è pronta a ripartire. Sabato 22 agosto si alzerà ufficialmente il sipario sul nuovo campionato italiano, con l’Inter campione d’Italia chiamata a difendere il titolo conquistato nella passata stagione. Rispetto a dodici mesi fa, gli equilibri sono cambiati parecchio. Cristian Chivu riparte dalle certezze costruite all’Inter, mentre diverse rivali hanno scelto di cambiare guida tecnica. Il Milan ha affidato la panchina a Rúben Amorim, il Napoli ha scelto Massimiliano Allegri, l’Atalanta riparte da Maurizio Sarri e la Lazio da Gennaro Gattuso. Conferme importanti, invece, per Luciano Spalletti alla Juventus, Gian Piero Gasperini alla Roma e Cesc Fàbregas al Como.

Serie A 2026/27, calendario e date

Il primo pallone della nuova Serie A rotolerà sabato 22 agosto 2026. Inter-Monza e Udinese-Como, entrambe alle 18.30, inaugureranno ufficialmente il campionato. Alle 20.45 toccherà invece a Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Domenica 23 agosto spazio a Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18.30, mentre alle 20.45 saranno protagoniste Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. La prima giornata si completerà lunedì 24 agosto con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.

La stagione terminerà nel weekend del 29-30 maggio 2027. Tra gli appuntamenti più attesi ci saranno naturalmente i derby: quello di Milano, quello della Capitale e la stracittadina di Torino. Tre le neopromosse al via: Venezia, Frosinone e Monza. Il calendario propone inoltre un avvio particolarmente interessante. Già alla terza giornata sono previsti Inter-Napoli, Juventus-Milan e Roma-Atalanta, tre sfide che potrebbero fornire le prime indicazioni concrete sui rapporti di forza.

Inter, Juventus, Milan e Napoli: parte la corsa allo Scudetto

La squadra da battere non può che essere l’Inter. Cristian Chivu ha trasformato la sua prima stagione completa sulla panchina nerazzurra in un trionfo, conquistando il 21° Scudetto della storia del club e aggiungendo anche la Coppa Italia. La sensazione è che l’Inter parta ancora con qualcosa in più rispetto alle concorrenti, soprattutto per la continuità del progetto. L’ossatura della squadra è rimasta competitiva e Chivu può contare su un gruppo che conosce ormai perfettamente le sue richieste. La vera sfida sarà ripetersi, soprattutto considerando gli impegni europei.

Alle spalle dei nerazzurri c’è una Juventus che non può più nascondersi. Luciano Spalletti è stato confermato sulla panchina bianconera e l’obiettivo è trasformare il percorso iniziato nella passata stagione in una vera candidatura allo Scudetto. L’assenza dalla Champions League potrebbe inoltre permettere alla Juve di concentrare maggiori energie sul campionato. La grande novità arriva però dall’altra metà di Milano. Dopo il quinto posto della scorsa stagione, il Milan ha scelto Rúben Amorim per aprire un nuovo ciclo. Una decisione che segna un cambio netto dal punto di vista tattico: il portoghese vuole una squadra aggressiva, organizzata e capace di imporre il proprio gioco. Il mercato rossonero è stato costruito anche per adattare la rosa alle richieste del nuovo allenatore. Il debutto contro il Torino rappresenterà il primo banco di prova, ma già alla terza giornata arriverà la Juventus. Per Amorim il tempo degli esperimenti sarà quindi limitato.

Una delle storie più interessanti della stagione riguarda inevitabilmente il Napoli. Dopo la fine del ciclo di Antonio Conte, Aurelio De Laurentiis ha affidato la squadra a Massimiliano Allegri, reduce dall’esperienza al Milan. Per Allegri si tratta di una sfida particolarmente affascinante. Il Napoli vuole restare stabilmente tra le grandi del calcio italiano e il tecnico livornese porta esperienza, capacità di gestione e una conoscenza profonda della lotta per lo Scudetto. L’esordio sarà contro il Genoa, prima di un avvio che porterà gli azzurri ad affrontare molto presto anche Como e Inter.

Roma, Como e le altre: la lotta Champions si allarga

Dietro alle quattro principali candidate allo Scudetto c’è un gruppo di squadre che può rendere particolarmente interessante la corsa alla Champions League. La Roma di Gian Piero Gasperini riparte dalla continuità. Dopo il percorso della passata stagione, il tecnico vuole consolidare la presenza giallorossa nelle prime posizioni. Il mercato sta aggiungendo nuove alternative e l’obiettivo è ridurre ulteriormente la distanza dalle squadre che partono davanti.

Occhi puntati soprattutto sul Como di Cesc Fàbregas, ormai impossibile da considerare soltanto una sorpresa. La crescita societaria, gli investimenti e l’identità costruita dall’allenatore spagnolo hanno trasformato il club lombardo in una realtà con ambizioni importanti. La grande curiosità riguarda anche l’Atalanta di Maurizio Sarri. L’arrivo dell’ex tecnico di Napoli, Juventus e Lazio rappresenta uno dei cambiamenti tattici più interessanti dell’intero campionato. Bergamo potrebbe diventare il luogo ideale per costruire un nuovo progetto basato sul suo calcio.

Novità anche alla Lazio, affidata a Gennaro Gattuso, mentre la Fiorentina riparte da Fabio Grosso. Cambiamenti che rendono ancora più difficile costruire una gerarchia precisa alle spalle delle favorite. Il campionato presenterà inoltre il ritorno di Venezia, Frosinone e Monza, chiamate innanzitutto a conquistare la permanenza nella massima categoria. Come spesso accade in Serie A, però, almeno una delle neopromosse potrebbe trasformarsi nella sorpresa della stagione.

Serie A 2026/27, le favorite

La griglia di partenza vede inevitabilmente l’Inter davanti a tutte. I nerazzurri sono campioni d’Italia, hanno mantenuto Chivu e possiedono una struttura tecnica già collaudata. Ripetersi sarà complicato, ma nessuna concorrente sembra partire con maggiori certezze. Subito dietro si colloca la Juventus di Spalletti, che potrebbe sfruttare l’assenza dalla Champions per concentrarsi sulla corsa al titolo. Discorso simile per il Milan, anche se Amorim dovrà trovare rapidamente gli equilibri all’interno di una squadra che sta cambiando identità.

Il Napoli di Allegri possiede esperienza e qualità per inserirsi nella lotta, mentre Roma e Como sembrano avere tutto per puntare nuovamente alle prime posizioni. L’Atalanta di Sarri rappresenta forse la principale variabile impazzita. La Serie A 2026/27 partirà quindi con una certezza e molte domande. L’Inter è ancora la squadra da battere, ma Juventus, Milan e Napoli hanno cambiato abbastanza per provare a modificare le gerarchie. Alle loro spalle Roma, Como e Atalanta possono rendere ancora più affollata la battaglia per l’Europa. Dal 22 agosto inizieranno ad arrivare le prime risposte. E con Inter-Napoli, Juventus-Milan e Roma-Atalanta già alla terza giornata, non bisognerà aspettare molto per capire quale volto avrà la nuova Serie A.

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