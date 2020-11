Serie A: Ibra “rovescia” il campionato, Milan in fuga. Poker di Juve e Lazio

6^ GIORNATA, IL PUNTO – Sta emergendo un dato lampante in questo primo scorcio di stagione: il calcio, al tempo del Covid, è diventato uno sport in cui le saracinesche difensive non risultano essere proprio così imperforabili come una volta, quando la nostra Serie A era considerata un terreno amico di chi prediligeva un gioco più difensivista, diretta conseguenza di un tatticismo esasperante. Dopo le prime sei giornate, infatti, le reti realizzate rispetto alla scorsa annata sono aumentate a dismisura (204 attuali, senza contare le due gare terminate con una vittoria a tavolino e quelle che si dovranno ancora disputare tra stasera e domani, contro le 172 del 2019-2020, con un incremento di +32 marcature). Il nostro torneo, in particolare, si è trasformato in una vera e propria fiera del gol in cui la maggior parte delle gare terminano spesso con grappolate di reti.

Un andamento, questo, sempre in continua crescita nel corso del tempo e che, in corrispondenza dell’emergenza sanitaria (che ha investito inevitabilmente anche il mondo del pallone), sembra essersi accentuato ancora di più. Potrebbe certamente trattarsi di un puro caso e comunque sarebbe difficile trovarne la ragione, ma è chiaro che questa particolare evoluzione sia scaturita da una necessità da parte delle squadre di giocare maggiormente il pallone, anche nella propria area di rigore, in modo tale da non buttare mai via la sfera, rischiando spesso di perderla a pochi metri dalla porta difesa dal portiere amico. L’errore, tuttavia, si concretizza sempre più spesso anche in coincidenza di un pressing più alto e asfissiante esercitato dalla formazione avversaria.

Ma quale potrebbe essere il collegamento tra questa evoluzione e l’attuale pandemia? L’assenza del pubblico negli stadi potrebbe incidere psicologicamente sul rendimento dei protagonisti in campo: se da una parte gli attaccanti sono diventati più temerari e cinici perché più liberi mentalmente senza il “disturbo” dei fischi e delle imprecazioni che accompagnavano spesso i loro errori sottorete, dall’altra i difensori potrebbero non sentire più quella spinta trascinante che sorreggeva un loro particolare gesto nel recupero del pallone per evitare un gol ormai sicuro. Non hanno fatto eccezione, rispetto a questo particolare trend, neanche gli anticipi di ieri, dove a dominare la scena sono stati gli “over” e i “gol”: Crotone-Atalanta 1-2, Inter-Parma 2-2 e Bologna-Cagliari 3-2. L’ultima (roboante) vittoria dei bergamaschi in campionato risaliva allo scorso 4 ottobre (5-2 sul Cagliari).

Dopo due clamorosi ko (4-1 a Napoli e 1-3 in casa contro la Sampdoria), i nerazzurri orobici hanno ripreso il filo del… successo. E’ accaduto in casa di una neopromossa e su un campo dove ad esaltarsi è stato Muriel. Grazie alla doppietta del colombiano, alla banda del Gasp è bastato il primo tempo per conquistare 3 punti assolutamente indispensabili per rimanere nelle zone alte della classifica. All’Inter di Conte, al contrario, è assai mancato l’indisponibile Lukaku. Non è un caso se, in coincidenza della sua assenza, lo slancio in graduatoria dei meneghini sia stato fermato ancora una volta. Come si è detto più volte, il bomber belga è colui che ha sempre risolto i problemi ai suoi nei momenti più critici e per questo il tecnico salentino lo ha voluto fortemente nel momento dell’insediamento sulla panchina nerazzurra. Lukaku è l’uomo indispensabile di Conte, soprattutto ora che Lautaro sta vivendo un periodo non facile (sportivamente parlando).

Quindi non può essere un caso se l’ex ct della Nazionale, nel post gara, abbia riconosciuto la “poca determinazione in attacco” da parte dei suoi ragazzi. Dunque il deludente pareggio con il Parma è da ascrivere principalmente a questa assenza incolmabile, oltre che ad una gestione arbitrale del match sicuramente rivedibile (a favore dell’Inter non è stato fischiato un evidente rigore, né è stato chiamato in causa il Var nell’azione del fallo in area parmense su Perisic). E se non fosse stato per il gol a tempo ormai scaduto (92’) dello stesso esterno offensivo croato, la storia della partita l’avrebbe sicuramente fatta la doppietta di uno scatenato Gervinho (nerazzurro mancato, tra l’altro). Certo è che il piatto per l’undici nerazzurro comincia a piangere, soprattutto se paragonassimo l’avvio di stagione scorsa con l’attuale: nel 2019, dopo 6 turni, l’Inter era ancora a punteggio pieno e aveva incassato solo 3 reti; oggi i punti in meno sono 7 e i gol subìti ben 10 (+7). Un bottino troppo magro per una squadra considerata alla vigilia la vera alternativa alla Juve. Dopo due successi consecutivi si è fermato il Cagliari, sconfitto in trasferta da un Bologna rigenerato e reduce da 3 pesanti ko. Nella sfida del “Dall’Ara” ha brillato la giovane stella di Musa Barrow, autore di due reti che hanno fatto pendere la bilancia a favore proprio dei felsinei.

LE GARE DI GIORNATA – Il Milan non si ferma più! Nel lunch match di giornata, infatti, la capolista rossonera piega in trasferta l’Udinese per 2-1 e continua la sua corsa sfrenata in testa alla classifica (16 punti). Nonostante una prestazione non all’altezza delle precedenti uscite (probabilmente dovuta anche alle fatiche europee), la truppa di Stefano Pioli si prende i tre punti grazie (ancora una volta, ci sarebbe da dire) a quel genio di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha deciso l’incontro con una fantastica rete in rovesciata all’83’ (Kessie nel primo tempo e De Paul erano stati fino a lì i marcatori delle altre due reti). Con questo successo, tra l’altro, il Milan agguanta il 24esimo risultato utile consecutivo.

Rientra CR7 e come per incanto la Juve si ridesta dal torpore: dopo un primo tempo da censura, i bianconeri di Pirlo riemergono nella ripresa travolgendo lo Spezia per 1-4 sul neutro di Cesena. Per vincerla, tuttavia, l’ex Campione del Mondo 2006 ha dovuto dare fondo a tutti i cambi a sua disposizione (5), non senza il preziosissimo apporto di Ronaldo appena rientrato dopo lo stop per la positività al Covid-19 (doppietta per lui). In un finale thrilling e ricco di colpi di scena, la Lazio si aggiudica per 3-4 la trasferta sul campo del Torino. Rimonta show dei biancocelesti di Inzaghi, a segno con Pereira, Milinkovic-Savic (prodezza balistica su punizione), Immobile (su rigore) e Caicedo. Di seguito le sintesi delle partite pomeridiane:

UDINESE-MILAN 1-2

(18’ Kessie, 47’ De Paul su rig., 83’ Ibrahimovic)

Il Milan conquista altri 3 punti a Udine (1-2), allungando così in testa alla classifica oltre che la sua striscia di risultati utili consecutivi (24, frutto di 19 successi e 5 pari) tra campionato e coppe. Partono meglio i padroni di casa, ma al 18’ la sblocca Kessie su assist di Ibrahimovic. Nel finale di tempo i friulani si lamentano per un possibile rigore negato dal Var. Penalty che, invece, viene concesso ad inizio ripresa per un fallo di Romagnoli su Pussetto: dal dischetto De Paul trasforma (47’). E’ solo grazie ad una splendida rovesciata di Ibrahimovic se i rossoneri si riportano sopra a 7’ dal triplice fischio aggiudicandosi il match. Per i bianconeri si tratta, invece, della seconda sconfitta consecutiva.

SPEZIA-JUVENTUS 1-4

(14’ Morata, 32’ Pobega, 59’ e 76’ su rig. C. Ronaldo, 67’ Rabiot)

Di sconti, oggi, la Juventus non ne fa. Questo accade solo nella ripresa, perché per un’ora la partita rimane in equilibrio. Nel giorno del suo 123esimo compleanno la squadra di Pirlo sfrutta al meglio la batteria di cambi stellare, 5, a disposizione del tecnico bianconero per indirizzare definitivamente a proprio favore una gara che lo Spezia riesce a raddrizzare. In effetti la Juve subisce ancora una rete nelle ultime 16 trasferte: 27 gol subìti non sono affatto pochi. Da segnalare la doppietta di un Ronaldo appena rientrato dopo la positività al Covid riscontrata durante il ritiro con la propria Nazionale a metà ottobre.

TORINO-LAZIO 3-4

(15’ A. Pereira, 19’ Bremer, 24’ Belotti su rig., 49’ Milinkovic-Savic, 88’Lukic, 95’ Immobile su rig., 98’ Caicedo)

Con un finale al cardiopalmo la Lazio espugna il “Grande Torino” per 3-4. Dopo il vantaggio di Pereira al quarto d’ora, i granata attaccano a testa bassa e riescono a ribaltarla grazie all’incornata di Bremer (19’) e al rigore trasformato dal solito “Gallo” Belotti (24’). Milinkovic pareggia sfruttando un calcio di punizione (49’), poi i colpi di scena si susseguono nel finale e soprattutto nell’extra time: 3-2 di Lukic all’88’, Immobile fa 3-3 su rigore al 95’ e Caicedo ci mette la zampata decisiva al 98’. Il Toro è costretto alla resa, la quarta in 5 match (da recuperare la gara contro il Genoa).

Emanuele Tocchi