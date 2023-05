Serie A: Il Lecce è salvo! Harakiri Hellas, Osimhen non basta al Napoli

HELLAS VERONA-EMPOLI 1-1 61’ Gaich (HV), 96’ Stojanovic (E) anticipo delle 12.30 – Pari beffa per l’Hellas Verona che di fronte al proprio pubblico si fa raggiungere al 96’ dall’Empoli, mancando così il sorpasso sullo Spezia in classifica (comunque agganciato al terzultimo posto a quota 31 punti). Ogni discorso legato alla permanenza nella massima serie, dunque, è rimandato all’ultima giornata di questo avvincente campionato. Avvio di gara contrassegnato dai tentativi di uno scatenato Ngonge: l’attaccante belga dei gialloblù appare il più ispirato dei suoi e più volte minaccia la porta avversaria, ma pecca in precisione sotto porta. Il numero 26 non approfitta di un errore in disimpegno di Luperto calciando il pallone di poco a lato, poi fallisce altre due ghiotte occasioni di testa (nel secondo tentativo è prodigiosa la risposta di Vicario). Nel frattempo, il portiere Montipò nega la rete del vantaggio ospite a Cacace. Ad inizio ripresa, la squadra di Zaffaroni aumenta il pressing sui portatori palla della formazione toscana. Gli ospiti, tuttavia, sfiorano lo 0-1 con Ebuehi: su un calcio di punizione, il nigeriano impatta di testa il pallone che sibila alto sopra la traversa. Poi, al 61’, ci pensa Gaich a sbloccarla: il centravanti gialloblù, appena entrato al posto di un deludente Veloso, la butta dentro approfittando di una corta respinta di Vicario. L’uomo della provvidenza, poco dopo, avrebbe anche la chance per raddoppiare, ma nella circostanza calcia largo. Si arriva così ai decisivi minuti di recupero e proprio all’ultimo minuto di gioco concesso dall’arbitro Chiffi, ecco che arriva puntuale la beffa: al 96’, Stojanovic irrompe nell’area gialloblù e di potenza trafigge l’incolpevole Montipò. L’undici di Zaffaroni manca il sorpasso allo Spezia al terzultimo posto e se vorrà salvarsi dovrà andare a fare risultato al “Meazza” contro il Milan nell’ultimo turno.

BOLOGNA-NAPOLI 2-2 14’ e 54’ Osimhen (N), 63’ Ferguson (B), 84’ De Silvestri (B) – Altro pareggio al “Dall’Ara” di Bologna tra i felsinei e i Campioni d’Italia del Napoli. Primo tempo di pura marca azzurra con un travolgente Victor Osimhen: il nigeriano porta in vantaggio i suoi già al 14’, sfruttando di un’ingenuità commessa dal portiere Skorupski. Al 54’ sempre il capocannoniere del campionato, fa 0-2 con un diagonale che non lascia scampo all’estremo rossoblù e andando a firmare il suo 25esimo gol stagionale. A questo punto cambi di Thiago Motta si riveleranno decisivi. Ferguson accorcia le distanze con un tap in al 63’, poi l’incornata dell’eterno De Silvestri a pareggiare i conti (84’). Con questo 2-2 i partenopei non potranno più battere il record di punti nella massima serie, raggiunto dal Napoli di Sarri (91 punti).

MONZA-LECCE 0-1 101’ Colombo su rig. – All’U-Power Stadium di Monza arriva l’aritmetica salvezza con un turno d’anticipo del Lecce, che supera i padroni di casa con un rigore in pieno recupero. L’eroe di giornata si chiama Lorenzo Colombo, un ragazzo di soli 21 anni che ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Milan: è lui che si incarica di un rigore pesantissimo al 101’, trasformandolo con estrema freddezza e regalando la gioia della salvezza alla propria squadra. Tra lotta salvezza e corsa all’ottavo posto, oggi ha avuto la meglio la prima! Successo fondamentale per i salentini che anche l’anno prossimo giocheranno in Serie A. Oltre al giovanissimo attaccante, altro protagonista del match è senz’altro il portiere Falcone, autore della parata che neutralizza il penalty di Gytkjaer all’83’. Una giornata nera quella vissuta dal danese del Monza, che causerà nell’extra time il mani in area da cui scaturisce l’estrema punizione in favore del Lecce