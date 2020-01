Serie A: Il Lecce inchioda l’Inter sull’1-1, il Milan riparte da Rebic. Pareggi per Brescia e Hellas

20^ GIORNATA IL PUNTO – Corsa a 3. E’, dunque, iniziata la lunga volata scudetto che vedrà impegnate le prime tre compagini in classifica. Al giro di boa del campionato è allora possibile tracciare un quadro della situazione che riassume ciò che è accaduto nella prima parte della stagione in corso. La Juve ha tagliato il traguardo volante per prima e sempre ai pluricampioni bianconeri spetta il ruolo di favoriti per il successo finale. A differenza delle ultime annate, tuttavia, la squadra torinese non sembra più essere davvero imbattibile: è vero, l’undici di Sarri continua a vincere e per il momento ha fatto registrare poche battute d’arresto (una sola sconfitta in 19 gare disputate), a discapito di un’identità di gioco ancora non del tutto chiara. Insomma, la Juventus non è ancora una creatura definita e solo a sprazzi ha messo in luce il calcio “sarriano” tanto apprezzato a Napoli e dintorni.

I nuovi elementi giunti all’ombra della Mole nel corso dell’estate, di fatto, hanno aggiunto ben poco alla squadra cannibale degli ultimi anni: Rabiot e Ramsey fino ad ora non hanno convinto, con il francese, soprattutto, che è stato utilizzato con il contagocce dal tecnico toscano. Dopo lo scetticismo iniziale manifestato dallo stesso Sarri riguardo al tridente CR7-Higuain-Dybala, solo ora, a metà percorso, l’ex guida tecnica di Chelsea e Napoli si sta rendendo conto dell’importanza di schierare in campo i “Fabulous Three” senza, tra l’altro, perdere in equilibrio. Ma rimane comunque la sensazione che la rivoluzione tanto auspicata non si è ancora del tutto compiuta. Bisognerà allora attendere il ritorno della Champions – l’obiettivo dichiarato della stagione – per vedere il vero potenziale della truppa bianconera? Di sicuro le due inseguitrici della regina d’inverno non hanno intenzione di mollare nulla, perché se è vero che Sarri non ha rivoluzionato il gioco della Juve è invece sicuro che Conte è riuscito a plasmare a sua immagine e somiglianza un’Inter in continua crescita.

La “Beneamata” esprime un calcio tanto rabbioso quanto efficace, che si esalta nelle difficoltà e non perde la bussola come spesso accadeva nelle precedenti stagioni, riuscendo a rimanere sempre in partita. Il grande merito del tecnico salentino, poi, è quello di aver valorizzato una delle più prolifiche coppie-gol d’Europa: Lukaku-Lautaro continuano ad impallinare con estrema costanza tutte le avversarie che capitano a tiro (24 reti in due). Il centravanti belga, nello specifico, è diventato a Milano il bomber tanto atteso invano a Manchester (sponda United) per due anni. Di fatto, il 26enne di Anversa ha fin qui avuto il merito di non aver fatto rimpiangere un certo Icardi. Un attacco che poggia, dunque, sui due cecchini d’area ma anche e soprattutto una difesa ermetica, la migliore del torneo (16 gol subìti), sorretta dal trio Godin-De Vrij-Skriniar. Con il rientro del centrocampo titolare – tra cui figurano elementi fondamentali come Sensi e Barella – e il mercato invernale che quasi sicuramente porterà forze fresche e di sicura qualità alla causa nerazzurra, anche il gioco sicuramente decollerà.

Ma la vera sorpresa dell’anno è quella rappresentata da una Lazio che non ha nessuna intenzione di cedere terreno a chi le sta davanti. Il miracolo biancoceleste ha due protagonisti principali: il tecnico Simone Inzaghi e il capocannoniere Ciro Immobile. Il primo ha avuto il merito di essere riuscito a tirare fuori il meglio possibile dai suoi ragazzi. Non avendo a disposizione una rosa ampia, individualità di spicco di sicuro rendimento (alla Ronaldo o alla Lukaku, tanto per intenderci) e risorse economiche al pari di Juve e Inter, il più giovane dei fratelli Inzaghi ha fatto di necessità virtù, riuscendo ad imprimere nella testa dei suoi uomini la convinzione che è possibile essere comunque competitivi e raggiungere traguardi insperati e neanche solo ipotizzabili ad inizio stagione (i capitolini rimangono al momento gli unici ad aver battuto per due volte i Campioni in carica ed aver soffiato a loro il primo trofeo stagione).

La Lazio diverte e fa divertire chi la guarda, grazie alle capacità di un centrocampo ormai maturo sorretto dai vari Milinkovic-Savic e Luis Alberto e di un attacco che ha nel biondo ragazzo di Torre Annunziata un terminale offensivo devastante: le 23 reti messe a segno in 20 gare parlano da sole. La cinquina rifilata ieri alla Samp (con tripletta di Immobile) e l’annesso record di 11 vittorie consecutive, hanno rappresentato il degno contesto per il centesimo successo nella massima categoria della giovane guida tecnica laziale. Negli anticipi della 20esima giornata c’è da registrare, poi, la battuta d’arresto del Torino, superato in rimonta da un Sassuolo che era reduce da tre sconfitte di fila e che si allontana dalla zona calda della retrocessione.

Un discorso a parte meriterebbe invece il Napoli di Gattuso, sempre più in crisi e sconfitto in casa da una rivitalizzata Fiorentina e da un Chiesa tornato finalmente al gol. Per i partenopei si è trattato del terzo ko consecutivo, il quarto fra le mura amiche del “San Paolo”. La pioggia di fischi da parte del proprio pubblico a fine gara, ha fatto capire come per “Ringhio” il lavoro volto a rigenerare questo gruppo, da qui a fine stagione, sarà ancora lungo e molto travagliato. I numeri di questo Napoli lasciano interdetti: era da 12 anni (stagione 2007-2008, quella da neopromossa) che la formazione azzurra non metteva insieme così pochi punti dopo 20 turni (24). Un 2020 fin qui imbarazzante, costituito da un solo successo (in Coppa Italia per giunta) e da tre pesantissime sconfitte che hanno fatto sprofondare i partenopei in graduatoria.

LE GARE DI GIORNATA – Il 20esimo turno di A si apre nel commosso ricordo di Pietro Anastasi, scomparso a 71 anni lo scorso 17 gennaio dopo aver perso la personale battaglia con la sla: in tutti i campi si osserva un minuto di raccoglimento prima del fischio iniziale. Continua la complessa opera di rilancio rossonero da parte del tecnico Pioli che, nel lunch match di giornata, batte con un pirotecnico 3-2 l’Udinese, riportando il Milan nelle zone di classifica che più gli competono (ottavo a 28 punti con momentaneo aggancio al Parma).

A trascinare al successo i meneghini, questa volta, non è il solito Ibra ma il protagonista meno atteso: Ante Rebic. La doppietta dell’attaccante croato, infatti, risulta decisiva per il successo finale raggiunto solo al 93’ (l’altra marcatura è firmata da Hernandez). Il numero 18 aveva preso il posto di uno spento Bonaventura ad inizio ripresa (il primo tempo si era chiuso sullo 0-1 in favore dei friulani, grazie alla rete di Stryger Larsen al 6’). Un’ottima intuizione, dunque, da parte dell’allenatore emiliano che per la prima volta ha schierato Ibrahimovic dall’inizio (senza, peraltro, ottenere dallo svedese una prestazione all’altezza del nome).

Tutte con il segno X in schedina terminano, invece, le altre gare del pomeriggio. Seconda brusca frenata per l’Inter di Conte: il tecnico salentino viene fermato sull’1-1 dalla “sua” Lecce. Stesso risultato maturato la scorsa settimana a San Siro contro l’Atalanta. Non basta il vantaggio di Bastoni ai nerazzurri, perché una grave disattenzione difensiva permette a Mancosu di pareggiarla. Per la formazione di Liverani è un’impresa meritata al termine di una gara accorta e ben giocata. Le doppiette di Torregrossa e Joao Pedro contrassegnano il match del “Rigamonti” di Brescia tra le “rondinelle” di Corini e i sardi.

Da segnalare il rosso a Balotelli (vivaci proteste) dopo soli 8’ dal suo ingresso in campo. A Bologna i rossoblù di Mihajlovic si fanno riprendere dal Verona. Bani croce e delizia: prima porta in vantaggio i suoi, poi si fa espellere dando il via al pareggio del neo acquisto Fabio Borini. Queste le sintesi di tutte le gare disputate nel pomeriggio:

MILAN-UDINESE 3-2

(6’ Striger Larsen, 48’ e 93’ Rebic, 72’ Hernandez, 85’ Lasagna)

Il Milan supera una caparbia Udinese al fotofinish e conquista altri tre punti che lo rilanciano in classifica. Al “Meazza” va in scena una gara per cuori forti. Nonostante un Ibra titolare e il debutto del nuovo acquisto Kjaer, i rossoneri vanno subito sotto: dopo appena 6 giri di lancetta, Donnarumma la combina grossa sbagliando totalmente i tempi d’intervento su Lasagna, la sfera capita fra i piedi di Stryger Larsen che a porta vuota fa centro. E’ un Milan scosso e che rischia ancora sul tentativo di Lasagna. Nel corso della prima frazione non si annotano ulteriori azioni degne di un certo rilievo (le conclusioni di Romagnoli prima e di Castillejo poi, vanno fuori bersaglio). Nella ripresa, il “Diavolo” si riscatta. Donnarumma compie due parate prodigiose su Lasagna e Mandragora, il subentrato Rebic la pareggia grazie allo splendido assist di Conti (48’). E’ un finale incandescente e ricco di colpi di scena. I padroni di casa compiono il sorpasso con un gran sinistro al volo di Theo Hernandez al 72’, mentre il colpo di testa di Lasagna vale il 2-2 dei bianconeri (85’). Quando ormai cominciano a scorrere i titoli di coda, è ancora Rebic a far sussultare il popolo milanista in pieno recupero. Il 2020 del Milan è stato fin qui positivo, con tre successi (compresa la Coppa Italia) e un pareggio maturato contro la Samp.

BOLOGNA-HELLAS VERONA 1-1

(20’ Bani, 81’ Borini)

Gara dai due volti quella tra i felsinei e gli scaligeri, con una prima parte appannaggio della formazione di Mihajlovic che riesce a passare in vantaggio al 20’ con Bani su azione da calcio d’angolo. Il Bologna, oltre alla rete, riesce a creare poi tante altre occasioni. Poi, nella ripresa, l’espulsione dello stesso Bani per doppio giallo rivitalizza il Verona che da qui in poi crea tantissime occasioni e serve il migliore Skorupski per prolungare il vantaggio dei rossoblù. Il portiere polacco, tuttavia, non riesce ad evitare il pareggio dei gialloblù all’81’ a firma del neo acquisto Borini. Poco convincente l’arbitraggio di Ayroldi.

BRESCIA-CAGLIARI 2-2

(20’ e 68’ su rig. Joao Pedro, 27’ e 49’ Torregrossa)

Partita assolutamente gradevole al “Rigamonti” e risultato tutto sommato giusto per quello che si vede in campo, con un Cagliari che parte meglio e si porta in vantaggio al 20’ con il colpo di testa di Joao Pedro. Sette minuti dopo, il pareggio delle “rondinelle” con Torregrossa (anche lui di testa). Secondo tempo che si apre con il tracciante dello stesso Torregrossa che segna la sua doppietta personale, portando momentaneamente la sua squadra sul 2-1. Il pareggio dei sardi al 68’ ancora con l’attaccante brasiliano (11 reti in stagione) su calcio di rigore, assegnato per un fallo ingenuo di Sandro Tonali su Simeone. Ci si aspettava prudenza da due squadre che non facevano punti da molto tempo, invece entrambe le compagini si sono sfidate a viso più che mai aperto. Espulso Balotelli all’81’, era entrato appena 7 minuti prima! Fatali le proteste dopo l’ammonizione per un fallo a centrocampo su Pisacane. Il Brescia con questo punto sale a quota 15 e supera il Genoa (con una partita in meno), mentre il Cagliari torna a far punti dopo 4 sconfitte consecutive e resta al sesto posto salendo a quota 30.

LECCE-INTER 1-1

(72’ Bastoni, 77’ Mancosu)

Evidentemente il “Via del Mare” di Lecce rimane terreno indigesto per le big del campionato: dopo la Juve, anche l’Inter conquista solo un punto pareggiando lo scontro con i giallorossi salentini. La sfida rappresenta un vero e proprio ritorno a casa per il tecnico dei nerazzurri Conte, “nato, cresciuto e diventato uomo” nel capoluogo pugliese (citando la sua frase nella conferenza stampa di presentazione del match, ndr). Con l’1-1 di oggi, l’Inter è al secondo pareggio consecutivo in campionato dopo l’1-1 maturato a San Siro contro l’Atalanta. Tutte le reti nella ripresa: al 72’ il vantaggio ospite grazie a Bastoni, abilissimo di testa a correggere in rete un bel invito da sinistra di Biraghi. Dopo 5’, tuttavia, è Mancosu a tramutare in gol un preziosissimo assist di Majer (entrato al posto di un esausto Lapadula). Nel primo tempo da registrare un palo di Brozovic e due cartellini gialli (con ricorso al Var per possibili rossi) nei confronti del leccese Donati e dell’interista Candreva. Nel finale della prima frazione anche un rigore prima assegnato al Lecce e poi revocato, sempre con l’ausilio dello strumento tecnologico, perché l’avambraccio con cui Sensi tocca il pallone è risultato perfettamente aderente al corpo.