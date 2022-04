Serie A: Il meglio e il peggio del weekend, che calcio è successo?

NAPOLI, A BERGAMO UN COLPO DA SCUDETTO! – Superato anche l’ostacolo Atalanta, gli azzurri di Spalletti non possono non puntare al titolo. Non ci si può più nascondere: questa squadra è destinata a giocarsela fino alla fine per conquistare quello scudetto che manca ormai da troppo tempo, fino a spingersi agli anni della leggenda Maradoniana. Lo meriterebbero la squadra, la città e i suoi tifosi. Anche senza Osimhen e Rrahmani, il Napoli ha lanciato un messaggio chiarissimo alla concorrenza, agganciando il Milan in testa alla classifica. Insigne su rigore, Politano ed Elmas hanno messo in ginocchio l’undici orobico che quest’anno, in casa, ha lasciato molto a desiderare. È stato soprattutto il capitano partenopeo il vero man of the match della partita: Lorenzo “il Magnifico” ha deliziato la platea con numeri d’alta scuola. Oltre ad aver sbloccato la gara, incaricandosi del penalty, ha aggiunto anche l’assist al bacio per il raddoppio di Politano e tanto altro ancora. È apparso chiaro a tutti, allora, che l’obiettivo dello “scugnizzo di Frattamaggiore” è quello di lasciare in eredità alla sua città almeno un titolo prestigioso prima di emigrare in Canada. La corsa scudetto è proseguita nel giorno in cui i bergamaschi, invece, sono stati costretti ad abdicare definitivamente dall’altra corsa, quella verso la qualificazione in Champions, sempre più lontana. Ora la banda del Gasp si dovrà concentrare principalmente sull’Europa League, in un campionato dove le sorprese, più che dietro l’angolo, sono ormai all’ordine del giorno. Recriminare, comunque, serve meno che mai. Lontano dal “Maradona”, invece, il Napoli in questo campionato ha perso solo in una circostanza: a novembre contro l’Inter. Adesso i partenopei dovranno attendere l’esito di Milan-Bologna (in programma questa sera) per capire se il trionfo di Bergamo sia servito per rimanere in vetta proprio in coabitazione con i rossoneri (66 punti). 37 punti in 16 trasferte per Spalletti rappresentano un bottino veramente brillante.

LA ROMA DI CORTO M(O)USO ESPUGNA MARASSI – Continua l’ottimo momento dei giallorossi che, reduci dal trionfale derby con la Lazio, hanno sbancato la Marassi blucerchiata con la rete di Mkhitaryan, allungando a 10 la striscia di risultati utili consecutivi. In ben 4 occasioni nelle ultime 10 uscite i capitolini hanno superato l’avversario di turno con il minimo scarto (prima della Samp, era già accaduto con Atalanta, Spezia e Cagliari). L’undici di Mourinho di certo non ruba l’occhio, ma è diventata squadra pratica, quasi essenziale. La Roma crea meno occasioni da rete rispetto al recente passato, ma quel poco riesce a concretizzarlo. Lo Special One sembra aver trovato finalmente la formula giusta e sperare addirittura di agguantare il quarto posto, ora si può. D’altronde, scavalcata la Lazio e staccata l’Atalanta al quinto posto, c’è ancora tempo (7 partite) per pensare ancora in grande. Ci sarà da risolvere, semmai, la grana Zaniolo. Assente al “Ferraris” per un affaticamento muscolare accusato in settimana, il classe ’99 nelle ultime settimane è retrocesso nelle scelte tecniche di Mourinho, il quale ha adottato anche un modulo che, di fatto, taglia fuori l’ex Inter. Il 3-4-2-1 non si addice alle caratteristiche tattiche del nazionale azzurro, apparso anche sfiduciato e con il pensiero rivolto al futuro, dove potrebbero attenderlo i colori bianconeri della Juventus. In questo finale coinvolgente, il talentuoso numero 22 è per la Roma un giocatore da ritrovare quanto prima.

LA LAZIO RISCATTA IL DERBY FACENDO A MENO DI CIRO-GOL – Nell’anticipo dell’Olimpico, la vera notizia non è stata tanto il ritorno al successo dei biancocelesti dopo la dolorosa scoppola incassata nel derby di due settimane or sono, quanto la conferma del momento non particolarmente felice attraversato dal bomber di Torre Annunziata. Nel tabellino relativo al 2-1 sul Sassuolo, infatti, non è comparso il nome di Ciro “il Grande”, ovvero di colui che ha realizzato fin qui poco più di un terzo delle reti totali di tutta la Lazio ed è ancora in piena lotta con Vlahovic per aggiudicarsi il titolo di re dei bomber. La sua prestazione, in maglia biancoceleste, ha fatto seguito a quella gravemente insufficiente che ha condannato la Nazionale di Mancini a rinunciare per la seconda volta consecutiva alla rassegna Mondiale. Il riscatto della Lazio, dunque, non è andata di pari passo con la voglia di rivincita del numero 17, a secco per la seconda gara consecutiva (mai successo nella stagione in corso). Tutto ciò per sottolineare i meriti della squadra di Sarri che, anche senza il proprio “salvagente” offensivo, è riuscita comunque a trovare le risorse adeguate a fronteggiare un avversario che ha fatto fin qui del gioco una caratteristica imprescindibile per puntare in alto. Senza le reti del capitano, ci hanno allora pensato un difensore (Lazzari) e un centrocampista (Milinkovic-Savic) a portare in trionfo i capitolini, che si sono così messi definitivamente alle spalle una stracittadina da dimenticare. Miglior modo per riprendere saldamente in mano il discorso “europeo” probabilmente non c’era. Un successo meritato contro un Sassuolo che non ha comunque rinunciato a giocarsela a viso aperto (come, d’altronde, ci ha sempre abituati), pur privato di due uomini preziosi come Berardi e Maxime Lopez. Gli emiliani – incassati i gol della Lazio, uno per tempo – non si sono mai dati per vinti (Frattesi ha colpito anche un palo al 42’) e la sconfitta non potrà di certo intaccare quanto di straordinario compiuto da Dionisi e i suoi ragazzi, che hanno dovuto interrompere una striscia di 6 risultati utili di fila.

LA FIORENTINA VA VELOCE CON NICO “SPEEDY” GONZALEZ – La compagine di Italiano ha meritato di vincere il derby dell’Arno con l’Empoli, avendo sempre avuto dalla propria parte il pallino del gioco. Semmai, il vero appunto da fare al tecnico viola è la scarsa concretezza dei suoi ragazzi. La Fiorentina, infatti, soprattutto dopo l’espulsione di Luperto, ha avuto diverse occasioni per chiudere un match per lunghi tratti dominato, senza tuttavia riuscire a trovare la via del raddoppio. I padroni di casa del “Franchi” sono stati bravi a mettersi in difficoltà da soli: questo è accaduto all’inizio, quando hanno fatto passare in vantaggio gli avversari, con un gol poi annullato al Var; poi in chiusura di partita, concedendo almeno un paio di chances agli azzurri. Alla fine, dunque, è stata sufficiente la marcatura di Nico Gonzalez (gran colpo di testa sul perfetto assist di Biraghi) per superare i “cugini” toscani e continuare a sognare il ritorno sul palcoscenico europeo (ottavo posto a 50 punti, a ridosso di Roma, Lazio e Atalanta). Il risultato finale è stato fortemente condizionato dall’episodio del rosso al difensore empolese (somma di gialli), poiché fino a quel momento la gara era stata vissuta sul filo dell’equilibrio. Si è allungata, inevitabilmente, a 14 la striscia di partite senza vittoria per il club rappresentato dal presidente Corsi (7 pari e 7 ko).

LA SALERNITANA METTE UN PIEDE IN B – Questa volta il miracolo, all’ex tecnico del Toro, non è riuscito. Si sono affievolite ancora di più le già ridotte speranze di salvezza della Salernitana, ultima in classifica e battuta (sotto la grandine) per 1-0 dal Torino (tornato al successo dopo 2 mesi e mezzo, 8 giornate di A). A decidere il “derby granata” la trasformazione dal dischetto (il primo del campionato in favore dei granata) del “Gallo” Belotti. Sono serviti, però, due tentativi al Toro per aggiudicarsi il match: il primo, respinto dal portiere, è stato fatto ripetere per l’invasione dell’area di rigore dei giocatori campani prima della conclusione dal dischetto del capitano di Juric; il secondo è stato quello buono. I padroni di casa se da una parte possono recriminare per un legno di Verdi ad inizio ripresa, dall’altra dovrebbero riflettere sull’eccessivo nervosismo riscontrato nel finale di partita, in cui Fazio ha pagato con il rosso (85’) negando di fatto ai suoi la possibilità (seppur disperata) di pareggiare i conti. Grazie al successo, il Toro è riuscito a muovere la propria classifica (38 punti), mentre per la Salernitana l’obiettivo salvezza si è fatto ancora più complicato da raggiungere: anche se con due gare da recuperare, l’undici di Nicola è rimasto fermo all’ultima posizione a quota 16 con la peggior difesa (66 le reti incassate).

CAGLIARI, CHE BOTTA! UDINESE DEVASTANTE CON LA TRIPLETTA DI BECAO – Udinese travolgente sul Cagliari. Il 5-1 dei friulani sui rossoblù, è valsa la sesta vittoria nelle ultime 8 sfide in Serie A contro i sardi. Eppure, all’inizio, il gol del vantaggio ospite siglato da Joao Pedro aveva illuso i tifosi accorsi alla “Dacia Arena” dalla città isolana (32’). Ma da quel momento in poi la squadra di Mazzarri è come se avesse smesso di giocare, sazia e convinta che la rete del brasiliano potesse essere sufficiente per aggiudicarsi tre punti vitali in ottica salvezza. Errore madornale. Becao e Beto, già nel primo tempo, avevano rimesso le cose apposto per i bianconeri. Il peccato principale dei sardi è stato quello di aver soprattutto sottovalutato la pericolosità di un attaccante come Beto. Il portoghese si è scatenato nel corso della ripresa, andando a completare una tripletta da urlo. Ad impreziosire ulteriormente il trionfo dei padroni di casa, c’è stata anche la perla balistica di Molina, in gol da oltre 30 metri di distanza. Il Cagliari è uscito malissimo da questa sfida, perché la batosta subìta dà ulteriore forza a chi insegue in classifica: cioè a Venezia e Genoa, distanti ormai una manciata di punti.

SPEZIA, LA SALVEZZA NON È PIU’ UN MIRAGGIO – Quello di Gyasi, in pieno recupero (94’), ha rappresentato un gol che può davvero valere gli sforzi di un’intera stagione per i liguri allenati da Thiago Motta. Lo Spezia ha superato in uno scontro diretto per la salvezza il Venezia, 1-0, all’ultimo assalto. Un successo che ha permesso all’undici di casa di posizionarsi in una comfort zone di tutta tranquillità, visti i 32 punti accumulati oltre al +10 sulla zona retrocessione. I lagunari hanno pagato a carissimo prezzo il grave errore in uscita commesso da Caldara, reo di aver dato il via con un passaggio difettoso al contropiede della rete dell’attaccante ghanese. Gli arancioneroverdi di Zanetti sono ad un passo dal baratro, penultimi e in piena crisi di gioco, identità e risultati: l’ultima vittoria risale addirittura allo scorso 12 febbraio, nella trasferta di Torino (1-2 sui granata).

Emanuele Tocchi