Serie A: Il meglio e il peggio del weekend, che calcio è successo?

L’INTER SI RIMETTE IN CARREGGIATA – Nel campionato più incerto e appassionante degli ultimi anni, si accende la lotta a tre per il titolo. A sei giornate dalla conclusione, i Campioni in carica non si sono fatti trovare impreparati e, dopo un periodo di affanni, hanno conquistato un successo (interno) convincente contro il Verona. Era dallo scorso anno che l’Inter non riusciva ad aggiudicarsi due gare consecutive in campionato. Nell’anticipo del Meazza, si è vista una squadra a doppia faccia: nella prima parte di gara, i nerazzurri hanno mostrato un buon gioco, figlio anche di un approccio determinato al match, e una manovra fluida e avvolgente Si è insomma rivista la miglior versione dell’undici di Simone Inzaghi, quella più sbarazzina e intraprendente ammirata almeno fino a gennaio: i padroni di casa hanno schiacciato gli scaligeri nella propria metà campo, avvalendosi del supporto di un ritrovato Barella a centrocampo e delle continue incursioni dei due esterni Dumfries e Perisic. Proprio sul lato dove agiva il laterale croato (man of the match), il Verona ha avuto i maggiori grattacapi: entrambe le reti, non a caso, sono state propiziate attraverso gli assist fatti recapitare dal versante sinistro del campo in cui ha imperversato il numero 14. Sul primo si è avventato l’ex Cagliari che, con l’esterno di controbalzo, ha trafitto Montipò; sul secondo ci ha pensato Dzeko ad iscrivere il proprio nome nel tabellino dei marcatori, sfruttando un corner battuto da Perisic. Sono bastati 8’ – tra il 22’ e il 30’ – per prendersi i tre punti. Nella ripresa l’Inter ha gestito il doppio vantaggio, rischiando poco anche per l’atteggiamento remissivo dei veneti. D’Ambrosio ha sfiorato il tris, ma la sua conclusione ravvicinata è stata deviata sul palo dal portiere gialloblù. Altra nota positiva, dunque, per la truppa di Inzaghi ha riguardato la solidità difensiva: era da un mese che i nerazzurri non riuscivano a terminare due gare consecutive con un doppio clean sheet. Skriniar ha ribadito la propria leadership, risultando tra i migliori in campo. Ci sarà adesso da valutare le condizioni di De Vrij: l’olandese è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 45’ per un risentimento muscolare (il numero 6 aveva appena superato un problema al soleo).

NAPOLI, LA VIOLA È LA TUA BESTIA NERA – Il vento soffia dove vuole e, nella domenica pomeriggio del “Maradona”, la Fiorentina è stata abile a farlo spirare nel momento decisivo alle proprie spalle. La formazione viola ha replicato – e non era facile – quanto fatto su questo stesso terreno di gioco in Coppa Italia. I toscani viaggiano in campionato addirittura con 20 punti di vantaggio rispetto alla scorsa stagione, dopo aver trovato il sesto successo esterno del torneo. Non è facile – tra l’altro – segnare tre reti alla squadra che fino a poche ore prima del confronto vantava la migliore difesa della Serie A. Il tabellino alla fine ha recitato: Napoli 2, Fiorentina 3. Una Fiorentina che ha ben impressionato nonostante l’assenza di Torreira, mentre al Napoli è mancato quel qualcosa in più alla presenza di un pubblico stratosferico: 55.000 persone che hanno fatto ricordare i tempi di un certo Diego Armando Maradona. Ma i ricordi, purtroppo per la formazione campana, vanno inevitabilmente anche a un precedente poco felice: quello dell’annata 2017-2018, quando il Napoli di Sarri in piena corsa per lo scudetto capitolò pesantemente proprio a Firenze, permettendo alla Juve di conquistare il suo settimo titolo consecutivo. Dopo poche stagioni la storia potrebbe ripetersi… Il passo falso compiuto dagli azzurri avrà senz’altro fatto sorridere Simone Inzaghi e la sua Inter, adesso appaiata a pari punti (66) ma con una gara ancora da recuperare. Luciano Spalletti, a fine gara, non ha nascosto la propria amarezza: “È un pochino una sentenza, diventa difficile recuperare punti in poche partite. Non abbiamo altra scelta se non quella di continuare ad allenarci in maniera corretta e provare a fare più punti possibili. Loro non hanno rubato nulla. Noi siamo partiti bene ma poi hanno preso il centrocampo. Dopo il pareggio eravamo dentro, c’era forse un fallo non fallo su Mario Rui sul gol del 2-1, poi il terzo è stato simile. Abbiamo alcune colpe, mi dispiace per il pubblico e per la squadra, che aveva avuto il giusto atteggiamento“.

LA JUVE CONSOLIDA LA QUARTA PIAZZA – I bianconeri sono tornati dalla trasferta sarda con tre punti estremamente preziosi in chiave Champions, riscattando la sconfitta con l’Inter. I 90’ di Cagliari, eppure, si erano messi subito in salita per la Juve, freddata da Joao Pedro. Poi però, poco prima dell’intervallo, l’incursione di De Ligt ha riequilibrato il parziale. Nella ripresa, nonostante il muro alzato dai rossoblù (alla disperata ricerca di punti salvezza), è entrato in gioco il fattore-Vlahovic: su assist di Dybala, al 75’, il bomber serbo non ha avuto alcuna pietà del portiere Cragno, costretto ad incassare il gol del sorpasso. È stato il 22esimo centro per l’ex Fiorentina. Il successo ha permesso a “madame” di mantenere un discreto vantaggio sulla Roma, quinta, in ottica quarto posto. Per la prima volta in questa stagione, la Juve ha conquistato tre trasferte di fila. Quella vista all’Unipol Domus è stata la tipica squadra di Allegri: più pratica che creativa. Ciò che contava era solo la vittoria e mettersi alle spalle la sfortunata sconfitta con l’Inter che, appena una settimana fa, aveva determinato la definitiva uscita di scena dei bianconeri dalla bagarre-scudetto. Il piano è riuscito. Il tecnico livornese, al momento, si deve accontentare delle giocate dei singoli (la rete del sorpasso è stata diretta conseguenza di un’ottima combinazione sull’asse PD10-DV7), d’altronde lo stesso Allegri è consapevole di poter contare su un gruppo di giocatori di spiccato livello tecnico. Bisognerà, però, riprogrammare il prossimo futuro ora che è ormai certo il distacco dal talento argentino. Alla luce dell’ennesima sorprendente eliminazione dalla maggiore rassegna continentale, per mano di un avversario (almeno sulla carta) inferiore, una società come la Juve non può pensare che sia sufficiente un quarto posto in campionato per ritenersi appagata.

PAZZA ROMA, SALERNITANA RIBALTATA NEL FINALE IN 3’ – Davanti ai 62.000 dell’Olimpico, la formazione di Mourinho si è salvata nel finale e nel giro di 3’ è riuscita a ribaltare la Salernitana fanalino di coda del campionato. Partita pazza quella disputata dai giallorossi, andati sotto nel punteggio colpiti a freddo dal missile terra-aria di Radovanovic su punizione. Per 81’ la Roma non è riuscita a trovare i varchi giusti e ha sbattuto ripetutamente addosso al muro alzato dai granata, abili nell’intasare ogni metro quadro di campo. Si è insomma rivista una squadra lenta nella manovra, sterile e poco determinata. Ci ha pensato allora il guru di Setubal a cambiare il destino dell’incontro, grazie ai cambi effettuati nella ripresa. Dopo l’intervallo, infatti, i padroni di casa si sono riassettati passando ad una difesa a quattro. Kumbulla ha lasciato il posto a Zaniolo e questa volta il talento di Massa ha dato la scossa che serviva ai suoi. Carles Perez, appena entrato per uno spento Afena-Gyan, ha siglato il gol del pari con un tiro a giro imparabile all’82’. Tre minuti dopo, sulla punizione di Veretout (anche lui entrato in campo al 75’ per Cristante), la zampata di Smalling ha riscritto il finale di gara. È stata più che mai la vittoria di Mourinho e delle sue scelte lungimiranti. La Roma ha potuto così festeggiare l’11esimo risultato utile consecutivo. Sconfitta immeritata per la Salernitana, che è rimasta ultima con 16 punti, 9 in meno rispetto al terzultimo posto occupato dal Venezia.

LAZIO, IMMOBILE INCONTENIBILE. GENOA UMILIATO – Dimostrazione di forza della Lazio al “Ferraris”. I biancocelesti di Sarri erano andati a Genova con il chiaro intento di tornare a Roma con i tre punti e così è stato. La trasferta ligure è stata dominata grazie a una grandissima personalità. Il poker calato nella città della Lanterna ha permesso ai capitolini di non mollare il treno per la zona Europea. C’è stato tanto Immobile nel trionfo di Marassi (tripletta), ma non solo. Il goleador di Torre Annunziata è salito a quota 24 marcature, staccando Vlahovic nella classifica riservata ai marcatori. Convincente l’organizzazione di gioco messa in atto dai ragazzi di Sarri: il “Comandante”, può ritenersi soddisfatto per la prestazione del collettivo. Questa squadra gode di buona salute, polmoni e cervello funzionano a pieno regime: preziosissimo il lavoro sulle fasce degli esterni, Lazzari e Marusic, come anche quello svolto dagli uomini del centrocampo (Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto) autori di una partita esemplare. Non è bastato, invece, il cuore a una formazione che versa in condizioni disperate di classifica. Adesso alla squadra ligure necessitano ben altre cose per puntare a una salvezza quasi impossibile: mantenere questo elevato tasso di aggressività potrebbe rappresentare una buona base di partenza, ma bisogna anche entrare con altri concetti in campo.

LA DEA PAGA LE FATICHE DI EUROLEAGUE – L’Atalanta è stata battuta per 2-1 da un Sassuolo esemplare ed è scivolata in classifica all’ottavo posto, scavalcata dalla Fiorentina. Un successo meritato quello dei padroni di casa del “Mapei”: i neroverdi non si sono fatti distrarre dai numerosi articoli sul mercato dei suoi giocatori più in vista, hanno giocato meglio rispetto a un avversario che si è mostrato con le batterie scariche dopo l’impegnativa trasferta della “Red Bull Arena” di Europa League. La doppietta di uno scatenato Junior Traorè – un gol per tempo – ha permesso agli emiliani di avere la meglio sugli orobici. La banda del Gasp ha comunque fatto il suo gioco, centrando anche una traversa sullo 0-0 con Pasalic. Ma poi il Sassuolo è stato più brillante, più incisivo e un pizzico sfortunato per aver a sua volta colpito due pali. La Dea si è allontanata ancora di più dal quarto posto, ormai divenuto irraggiungibile (-11 dalla Juventus).

VENEZIA, LA DOCCIA GELATA ARRIVA NEL RECUPERO – Un Venezia da record ma in negativo: sesta sconfitta consecutiva per la formazione lagunare, mai così male in Serie A! La sconfitta con l’Udinese ha fatto molto male agli arancioneroverdi di Zanetti, perché arrivata all’ultimo soffio, al 94’, su una azione di calcio d’angolo. La rete di Becao ha dato i tre punti ai friulani, ormai ad un passo dal traguardo della salvezza visti i 14 punti di vantaggio proprio sui veneti terzultimi. Punteggio probabilmente troppo severo per il Venezia, che era stata capace di pareggiare lo svantaggio quando in pochi ci credevano, a 4’ dalla fine delle ostilità in un’azione confusa in area di rigore che ha trovato Henry pronto a concludere in rete. Poi la doccia gelata che ha regalato la gloria ai bianconeri di Cioffi nel derby del nord-est e inguaiato ulteriormente la compagine di Paolo Zanetti. C’è però ancora una flebile speranza: il Cagliari rimane a tre punti di lunghezza ed è ancora possibile sperare nel recupero quando rimangono da giocare 6 gare.

TRA EMPOLI E SPEZIA UN PUNTO PER UNO CHE NON FA MALE A NESSUNO – Al “Castellani” si comincia a respirare un’atmosfera da fine stagione e tra due formazioni che avevano come obiettivo principale la permanenza nella massima categoria, alla fine lo 0-0 a sei giornate dal termine è un punteggio di cui ci si può accontentare. Soprattutto se il margine di sicurezza dalla zona rossa è ampio sia per i toscani (+ 12), che per i liguri (+ 11). Sui 90’ disputati ci sarebbe poco da raccontare, dato che solo uno spunto di Pinamonti ha acceso all’improvviso, e poco prima dell’intervallo, un primo tempo desolante. Vero che il forte vento ha in parte condizionato il match, ma l’impressione avuta è stata comunque di due contendenti che non avevano alcuna intenzione di farsi del male. Qualche sussulto in più nel corso della ripresa e sempre negli sgoccioli finali, ma in questo caso sono stati attenti i due portieri – Vicario e Provedel – a sigillare le rispettive saracinesche. In casa azzurra resta però un fatto: se non fosse stato per un girone d’andata davvero entusiasmante per una neopromossa (chiuso a 27 punti, grazie anche agli exploit con Juve e Napoli), l’Empoli oggi sarebbe a sgomitare insieme alle ultime tre della classifica. L’ultimo successo, infatti, continua a rimanere inchiodato alla data del 12 dicembre dello stadio “Maradona”. Poi è iniziata una lunga catena di risultati e prestazioni deludenti, in cui i ragazzi di Andreazzoli hanno collezionato il magro bottino di 7 punti in 13 uscite. Discorso diametralmente opposto per lo Spezia, formazione concreta che con grande merito sta per conquistare un traguardo che per molti era diventato quasi utopistico. Artefice principale di questo prodigio è senz’altro il tecnico Thiago Motta, solo qualche mese fa sull’orlo dell’esonero. Il brasiliano, invece, è riuscito a riprendere saldamente in mano il timone di una nave in balia della tempesta e a condurla verso il porto sicuro. Quello della salvezza. Si naviga ancora in mare aperto, ma la terra ferma comincia a delinearsi all’orizzonte.