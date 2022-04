Serie A: Il meglio e il peggio del weekend, che calcio è successo?

INTER, È UN DOLCE DEJA’ MOU E IL TRIS È DA SCUDETTO – Superato l’ultimo vero ostacolo del suo campionato, l’Inter si trova ora una strada spianata verso il traguardo tricolore. Se la Roma dei dodici risultati utili consecutivi rappresentava veramente il test più arduo da qui alla conclusione della stagione per la truppa nerazzurra, ebbene gli uomini di Simone Inzaghi lo hanno superato in scioltezza. Il 3-1 del Meazza ha certificato, innanzitutto, un paio di cose: la superiorità, netta ed indiscutibile, dei meneghini rispetto ad un avversario ancora una volta troppo fragile nei confronti di chi lo precede in classifica. Più in generale, è stata la prova di forza della squadra più completa e più attrezzata della Serie A. La candidata principale al trionfo finale. Il big match di sabato ha avuto il forte sapore di qualcosa di già visto, perché anche nei due precedenti confronti (uno in Coppa Italia) il divario tra le compagini era stato netto, categorico: i Campioni in carica, in tre partite con la Roma, hanno realizzato ben otto reti subendone solo uno. Tre successi su tre, bottino pieno. Evidentemente lo “Special One” – anche ieri acclamato dai suoi ex sostenitori al 72’, a testimonianza di un amore indissolubile con la Curva Nord – porta fortuna a chi si è messo ora in una posizione di vantaggio nella lotta scudetto. Nei 90’ di “San Siro”, si è vista insomma tutta la differenza che passa tra chi è abituato a giocare per conquistare “Tituli” e chi, invece, è costretto a rimboccarsi le maniche, difendere il quinto posto e puntare alla scialuppa di salvataggio rappresentata dalla terza coppa europea, per dare un senso alla stagione e non farla cadere – come troppe volte accaduto – nell’anonimato. L’Inter, con la quinta vittoria consecutiva Coppa compresa, ha confermato di essersi lasciata definitivamente alle spalle il febbraio-marzo horror e di attraversare un ottimo periodo di forma, conquistando tre punti fondamentali in ottica scudetto quattro giorni dopo essersi assicurata la finalissima di Coppa Italia (dove troverà la Juventus, per un derby d’Italia atteso dal 1965) battendo il Milan in una stracittadina a senso unico. Contro la Roma, la differenza l’ha fatta soprattutto il centrocampo interista, dominato dall’asse Calhanoglu (splendida la verticalizzazione da Playstation per la rete di Dumfries che ha aperto le marcature), Brozovic (secondo gol di fila dopo quello rifilato allo Spezia) e Barella (tornato sui suoi reali standard). L’esterno olandese ha siglato un’altra marcatura ai giallorossi, dopo quella dell’andata. Il numero 2, grazie anche ai 5 gol e ai 5 assist fin qui collezionati, sta facendo di tutto per non far rimpiangere Hakimi. L’undici di Mourinho ha pagato soprattutto le pesanti assenze di Zaniolo e Cristante (i due dovrebbero rientrare nella formazione iniziale nella semifinale d’andata contro il Leicester in Conference League). I capitolini sono stati costretti ad interrompere un lungo periodo di discreti risultati, in cui è emersa una crescita evidente sotto il profilo del carattere e della personalità, come d’altronde testimoniato anche da tutte quelle gare in cui gli stessi giallorossi erano riusciti ad agguantare punti pesanti nei finali di partita.

HARAKIRI NAPOLI, ADDIO SOGNI DI GLORIA – La corsa scudetto, per la formazione di Luciano Spalletti, si è fermata per uno strano scherzo del destino dove il tecnico di Certaldo è diventato allenatore vincente: proprio ad Empoli. Sono stati gli azzurri della Val d’Elsa a gioire al termine dei 90’ del “Castellani”, per un successo che mancava da metà dicembre e, guarda caso, dalla gara d’andata contro lo stesso Napoli al “Maradona”, risolta allora da un gol di Cutrone. Insomma, 6 punti su 6 conquistati contro i partenopei: bottino pieno, tra andata e ritorno, per la formazione di Aurelio Andreazzoli, che ha anche ritrovato il sapore del successo dopo 16 giornate. Ma è stata tutta la sceneggiatura ad avere avuto dell’incredibile: il Napoli, fino a 10’ dal termine, conduceva per 2 reti a zero! Poi una serie di errori difensivi, il primo: lasciato colpevolmente troppo solo Henderson, pronto ed abile a sfruttare un cross proveniente da sinistra. Il portiere Meret poi combinava la classica frittata all’83’, quando in fase di rinvio si è fatto soffiare la sfera da Pinamonti per un incredibile 2-2. L’Empoli ci ha creduto e, nel finale, ha effettuato il beffardo sorpasso ancora con Pinamonti, eroe di giornata. È valso a poco il possesso palla (vicino al 60%) per il Napoli. Gli errori marchiani commessi dalla retroguardia non possono essere tollerati per una squadra che ambiva alla massima aspirazione e che sono costati il secondo ko nelle ultime tre uscite. La domenica pomeriggio, per gli uomini di Spalletti, è stata davvero amara. Lo scontro scudetto si è ora inevitabilmente ridotto a un derby tutto meneghino tra Inter e Milan.

SALERNITANA, NOTHING IS IMPOSSIBLE – Quella che fino a poche settimane fa sembrava pura fantascienza si sta trasformando in realtà… la compagine di Davide Nicola, centrando il terzo successo di fila, sta puntando decisa verso la salvezza. Questa volta il successo è davvero di quelli prestigiosi, perché giunto contro una Fiorentina “europea” che si presentava all’Arechi forte di tre vittorie consecutive e di sei risultati utili. Evidentemente le ambizioni salvezza, alla fine, hanno prevalso rispetto a quelle da… Champions. I rinforzi del mercato invernale, richiesti al neopresidente Danilo Iervolino e ottenuti dal ds Sabatini, stanno producendo gli effetti sperati. Grazie anche alla sapiente gestione del gruppo da parte del tecnico piemontese, il club campano sta facendo di tutto per evitare la condanna della retrocessione. E le prestazioni sono assolutamente convincenti. Si è conclusa una settimana davvero magica per il calcio salernitano: nel giro di otto giorni il mondo si è capovolto. I granata – in rapporto – hanno ottenuto più punti in sole tre gare che nei precedenti otto mesi di calvario. Dopo Sampdoria e Udinese (recupero della 19^ giornata), anche la Fiorentina si è dovuta arrendere. I toscani, al contrario, hanno vissuto la settimana forse più dura della stagione: dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, è arrivato uno stop in campionato che potrebbe mettere davvero una pietra tombale sulle chance della Viola di raggiungere il sogno del quarto posto. Bizzarro siparietto nel corso del lunch match domenicale: dopo un errore clamoroso commesso da un suo giocatore, il tecnico Nicola ha sfogato tutta la sua rabbia togliendosi la scarpa e minacciando di tirarla all’indirizzo del malcapitato.

VENEZIA IN CADUTA LIBERA, LA DEA RIALZA LA TESTA – Anche la sfida del “Penzo” si è chiusa sul 3-1, ma in favore della compagine ospite. Dopo un mese di delusioni – culminato con l’eliminazione dall’Europa League per mano del Lipsia – e tre ko di fila, l’Atalanta è tornata prepotentemente in lotta per un posto europeo. Lo ha fatto nella tana di un Venezia in piena crisi di risultati e prestazioni, giunto all’ottava sconfitta consecutiva e sprofondato all’ultimo posto in classifica. Nel momento più delicato della sua stagione, la banda del Gasp, oltre ad essere stata spinta da un Muriel incontenibile e autore della terza marcatura, ha anche ritrovato i gol di Zapata. Il centravanti colombiano, a lungo fuori per infortunio, è un giocatore imprescindibile per i meccanismi offensivi orobici. E lo sarà anche in futuro, in considerazione dei segnali d’affetto al club lanciati nel post gara: “Mi sento sempre più nerazzurro: il mio futuro è indiscutibilmente a Bergamo”. Mario Pasalic, invece, come vede i colori arancioneroverdi si scatena: tripletta all’andata alla formazione di Zanetti e gol decisivo al ritorno (più una traversa, tanto per non farsi mancare nulla…). Per i Lagunari, gli spettri della retrocessione si sono fatti sempre più minacciosi. La prestazione contro i bergamaschi non fa ben sperare in chiave futura: l’undici veneto è apparso per lunghi tratti del match remissivo e quasi rassegnato a un destino infelice. Il tecnico di Valdagno comunque ha promesso che “sarà l’ultimo ad abbandonare la nave”.

SAMP, PUNTO E A CAPO – Buon pari dei blucerchiati, di scena al “Bentegodi” di Verona. L’1-1 finale ha visto il botta e risposta di due bomber non più di primo pelo ma comunque spesso decisivi in chiave realizzativa: Caputo da una parte e Caprari dall’altra. Se il primo era riuscito a portare la Samp in vantaggio, sfruttando un rigore respinto dal portiere Montipò, sul finire del primo tempo; il secondo ha avuto il merito di evitare ai suoi una sconfitta che sarebbe stata comunque indolore, visto il più che soddisfacente nono posto in classifica. Tra i due c’è, peraltro, anche un’analogia da sottolineare: entrambi hanno siglato 11 marcature in questa stagione. Per gli uomini di Giampaolo, reduci da tre sconfitte consecutive, un punto che fa senz’altro morale arrivato su uno dei campi più difficili della Serie A. Peccato solo per quel gol dell’ex che ha rovinato i piani dell’ex tecnico di Torino e Milan: Caprari è l’uomo-gol che gli scaligeri hanno riscattato dalla Sampdoria. Si è trattato anche del primo pareggio della formazione ligure del 2022. I doriani sono saliti a quota 30: il terzultimo posto è a cinque punti, non sono molti ma ci sono tutti i presupposti per raggiungere quanto prima la salvezza. E ora sotto con il Genoa, in una stracittadina che si preannuncia essere molto delicata ai fini della permanenza in A.

TORINO E IL FATTORE LUKIC – Nel sabato di A, c’è stato anche l’undicesimo successo in campionato del Toro di Juric. All’Olimpico di Torino, la gara si è aperta con un rigore in favore dei padroni di casa e si è chiusa con un rigore per lo Spezia. In mezzo, la partita si è riempita dei colori granata e, soprattutto, è stata contrassegnata dalla grande prestazione dell’inatteso bomber: Sasa Lukic. In assenza di Belotti, il centrocampista serbo ha trascorso un giorno da goleador realizzando la doppietta personale e regalando ai suoi tre punti meritati. Da rivedere, semmai, la gestione della partita: il Torino, spesso e volentieri, nell’arco della stagione ha perso diverse gare nei minuti conclusivi. Anche sabato ha rischiato seriamente di compromettere tutto, esponendosi eccessivamente al forcing dei liguri (a segno al 97’ grazie al penalty trasformato da Manaj). Il successo casalingo mancava dallo scorso 10 gennaio. Alla squadra di Thiago Motta rimane ancora qualche punticino da conquistare per non correre il rischio di essere nuovamente risucchiata nel vortice della zona retrocessione. Il vantaggio, tuttavia, appare ancora tranquillizzante.

BOLOGNA E UDINESE SI PRENDONO PER MANO – È finito per la quinta volta di fila in parità il confronto tra felsinei e friulani. Il 2-2 del “Dall’Ara” ha assegnato un punto soddisfacente ad entrambe le compagini, ormai ad un passo dalla matematica salvezza. Nonostante le tantissime assenze, tra squalifiche ed infortuni, Bologna e Udinese hanno offerto un discreto spettacolo a tutti i tifosi accorsi presso l’impianto emiliano. Prive dei rispettivi bomber (Arnautovic da una parte e Beto dall’altra), le due rivali se le sono comunque suonate. Il quinto gol dello scozzese Hickey in campionato ha aperto le marcature in avvio di gara. Poi il nigeriano Success ha lanciato il grido di riscossa: prima confezionando l’assist per il pareggio di Udogie e poi mettendosi in proprio, siglando la rete del momentaneo vantaggio. Udinese ripresa, infine, da Nicola Sansone appena entrato sul terreno di gioco. Curioso dato statistico: il tecnico Mihajlovic non ha mai battuto la squadra bianconera in 8 gare (3 sconfitte e 5 pareggi).

BADELJ SCHIANTA IL CAGLIARI AL FOTOFINISH – Vittoria importantissima per il Genoa di Blessin nello scontro salvezza con il Cagliari. Bisogna attendere il minuto 89 prima di assistere all’apoteosi dello stadio “Ferraris” per la rete risolutiva del centrocampista croato Milan Badelj, decisivo in mischia. Una sconfitta probabilmente immeritata quella dei sardi per ciò che si è visto sul terreno di gioco, ma a questo punto della stagione contano i risultati e il Genoa lo ha centrato credendoci fino alla fine. Un successo che ha permesso ai rossoblù liguri di agganciare la Salernitana al penultimo posto, a quota 25 punti, e di riavvicinare i sardi ora a soli +3. Riaperto, dunque, ogni discorso nella lotta salvezza. Nessuna delle ultime sei squadre può sentirsi veramente sicura di ottenere la permanenza nella massima categoria e la bagarre si protrarrà, con ogni probabilità, fino all’ultima giornata. Il Genoa, ora, sarà atteso dal delicatissimo derby della Lanterna contro la Sampdoria.