Serie A: Il meglio e il peggio del weekend, che calcio è successo?

IL MILAN CHIAMA… – Il titolo, ora, pare davvero a portata di mano per il Milan. Mancano tre partite, due in trasferta (contro Verona e Sassuolo) e una in casa (contro l’Atalanta): i rossoneri possono anche permettersi di pareggiarne una e vincere le altre per fregiarsi del tricolore. Forse possono sembrare discorsi prematuri, ma non troppo… Il pubblico del “Meazza”, intanto, dopo il successo di misura sulla Fiorentina, ha potuto cantare, saltare e ballare sugli spalti, godendosi il momento fino in fondo, quasi dispiaciuto di dover uscire dallo stadio. C’è chi rammenta che fu un altro primo maggio ad avvicinare il Milan allo scudetto: i ragazzi di Arrigo Sacchi, allora vittoriosi in trasferta contro il Napoli di Maradona nel 1988. Ma sono ricordi – per così dire – con i capelli bianchi. Le nuove generazioni si possono concentrare sul presente. L’ultimo tricolore milanista è datato 2011. Questo è sensibilmente più vicino dopo l’1-0 rifilato ad una buona Fiorentina. Decisivi nel finale Rafa Leao e la sua freddezza: bravissimo il lusitano prima a capire la possibile destinazione del rinvio non preciso con i piedi del portiere viola Terracciano, poi abile ad entrare in dribbling nell’area di rigore, ad osservare la posizione dell’estremo difensore e a beffarlo con un tiro rasoterra. Potrebbe essere questo ricordato come il gol-scudetto. Tricolore che se lo aggiudicherà – a questo punto – non tanto la formazione più forte, quanto quella che a fine campionato ha avuto il merito di sbagliare di meno. Errori, specialmente quelli commessi dai portieri (e il riferimento non può che andare anche alla clamorosa papera di Radu che ha sancito la sconfitta dell’Inter a Bologna, recupero della 20^ giornata), che stanno condizionando questo incredibile e imprevedibile finale di campionato.

… E L’INTER RISPONDE – A circa tre ore di distanza dal il successo del Milan, ha risposto l’Inter. Di scena alla “Dacia Arena” di Udine, i nerazzurri si sono imposti per 1-2, ripristinando subito i -2 dai cugini rossoneri e riscattando l’inatteso ko di Bologna. Le reti nel primo tempo di Perisic (12’) e di Lautaro Martinez (39’) hanno spianato la strada ai nerazzurri, che hanno sofferto il ritorno dei friulani solo nella parte conclusiva del match. Successo meritato nonostante un’ottima Udinese. Sarà una corsa scudetto aperta, presumibilmente, fino all’ultima giornata. A trascinare la truppa di Simone Inzaghi è stato ancora una volta uno sfavillante Ivan Perisic, davvero l’uomo in più di questa squadra. L’esterno croato alla sua 250esima presenza con la maglia del club meneghino, oltre ad aver sbloccato il match ha condotto una gara strepitosa percorrendo chilometri sulla fascia sinistra, confermandosi tra i migliori nel suo ruolo in Europa.

IL NAPOLI BLINDA LA CHAMPIONS – Nella gara più… esagerata della sua stagione, il Napoli si è preso con la forza i punti per tornare da protagonista nella prossima Champions. Di fronte al proprio pubblico e nello stadio intitolato al mito, ma che nelle ultime settimane ha tradito le attese-scudetto facendo perdere alla squadra di Spalletti quel treno verso la gloria, gli azzurri non hanno avuto alcuna pietà di un Sassuolo mai così tenero in difesa e completamente allo sbando. Il roboante 6-1 (quattro reti nei primi 21’) è risuonato come un parziale riscatto per un finale di stagione ben al di sotto delle aspettative e che ha lasciato alle due milanesi la missione di giocarsi il titolo. D’altronde non era compito semplice seppellire tutte le scorie accumulate dopo i pesanti ko con Fiorentina ed Empoli che hanno mandato in frantumi la dolce illusione tricolore. Nonostante il raggiungimento dell’obiettivo principale dichiarato alla vigilia della stagione – il ritorno nella coppa dalle grandi orecchie – nel post gara del “Maradona” si è respirata un’aria di malcontento per ciò che poteva essere e non è stato. Mertens – Man of the match con tanto di doppietta – non ha nascosto la sua amarezza dopo l’addio al sogno scudetto, mentre il tecnico di Certaldo ha ammesso la superiorità della premiata coppia meneghina. Il Napoli, nella prossima annata, dovrebbe ripartire proprio dall’attuale guida tecnica. Anche il rinnovo di contratto per lo “scugnizzo belga” sembra ormai ad un passo, come ha lasciato intendere il patron Aurelio De Laurentiis con un “cinguettio” su Twitter. Il futuro, in casa partenopea, è comunque già iniziato con l’ufficialità del primo colpo di mercato: il giovane georgiano Kvaratskhelia, dalla prossima estate, andrà a rinforzare la colonia d’attaccanti del club campano. Colonia che invece vedrà l’addio, dopo 10 anni di onorato servizio, di capitan Insigne.

JUVE, UN DOPPIO BONUCCI PUNISCE IL VENEZIA – La formazione di Max Allegri è rimasta in scia ai partenopei e sigillato almeno il quarto posto che le consentirà di partecipare, anch’essa, all’edizione 2022-2023 della Champions League (salvo colpi di scena clamorosi e ribaltoni ai limiti dell’impossibile da qui alla conclusione del campionato). Se Acerbi ha regalato alla Lazio la gioia dei tre punti, nella Juve ci ha pensato Leonardo Bonucci a trascinare i suoi ad un successo sofferto contro un Venezia disperato: quello appena trascorso verrà ricordato come il weekend dei difensori-goleador. Nel giorno del suo 35esimo compleanno, il numero 19 juventino si è concesso un… doppio regalo. Lagunari che avrebbero meritato senz’altro di più, in quest’ottica è stato molto positivo il debutto in A del tecnico Andrea Soncin che, in settimana, era stato scelto dalla società per rimpiazzare l’esonerato Zanetti. Il Venezia è uscito dal campo con la convinzione di aver disputato comunque una buona gara, contro un avversario tanto superiore per mezzi tecnici quanto scadente per prestazioni. Nel calcio spesso contano i risultati e questo evidentemente basta alla Juve. Grazie a Bonucci che ha sfruttato al meglio due palle inattive, i bianconeri hanno raggiunto il loro obiettivo. Per il futuro, tuttavia, ci sarà molto da lavorare.

LA LAZIO SULLE MONTAGNE RUSSE E IL RISCATTO DI ACERBI – Il rocambolesco 3-4 con il quale i biancocelesti hanno espugnato il “Picco” di La Spezia è valso la provvisoria quinta piazza in classifica per la squadra di Sarri, ancora in piena bagarre per assicurarsi un posto in zona Euro. A decidere l’incontro non è stato un giocatore qualunque, ma colui che negli ultimi mesi è stato bersaglio prediletto della Curva Nord: Francesco Acerbi. Il pilastro della difesa laziale, in guerra da tempo contro tutti coloro che dovrebbero invece sostenerlo, ha siglato probabilmente il gol più importante della sua carriera. Quello che oltre ad aver fatto vincere i propri compagni, ha messo a tacere gli inqualificabili fischi piovuti su di lui dagli spalti dello stadio ligure, anche durante il riscaldamento prepartita. Quel ragazzo che nella vita ha superato ben altri ostacoli è uscito ancora una volta da trionfatore. Quando tutto sembrava ormai perso, lo zampino del numero 33, ha fatto sì che almeno per qualche ora venissero dimenticate le turbolenze tra lui e i supporters capitolini, iniziate da quel maledetto 17 dicembre, giorno di Lazio-Genoa, e proseguite in occasione del ko interno contro il Milan, appena una settimana fa. Sette giorni che sono stati un autentico calvario per il calciatore lombardo: l’errore contro i rossoneri, la risata amara scambiata da molti come un gesto di scherno verso i colori biancocelesti, il rimprovero del compagno Marusic e la pubblica lettera di scuse avrebbero atterrato chiunque. Acerbi ha reagito e grazie a lui la Lazio ha conquistato il 17esimo successo stagionale, scavalcando – seppur provvisoriamente – la Roma e mantenendo un discreto margine in classifica su Fiorentina e Atalanta. Se la formazione biancoceleste è riuscita a portare a casa l’intera posta in palio, il merito (almeno per una volta) non è andato solo ad Immobile (autore della 27esima rete stagionale, gol numero 182 in Serie A), ma anche e soprattutto all’uomo che nelle sfide più difficili è riuscito sempre ad esaltarsi: Francesco Acerbi. Nonostante la sconfitta giunta al 90’, la prestazione dello Spezia è stata comunque confortante in vista delle ultime tre gare stagionali in cui l’undici di Thiago Motta dovrà agguantare più punti possibili per mettere in salvo la permanenza nella massima serie.

IL VERONA AFFONDA IL CAGLIARI – La lotta retrocessione è diventata sempre più incerta anche e soprattutto per la rumorosa caduta interna dei sardi, di fronte ad un Verona spietato. Le reti di Barak e Caprari hanno fatto sprofondare i rossoblù di Mazzarri, ormai risucchiati nel vortice di una battaglia che durerà fino all’ultima giornata. La settima sconfitta nelle ultime otto uscite ha creato un clima molto teso all’interno del club, tanto che il presidente Giulini starebbe seriamente pensando ad un ribaltone tecnico in grado di dare la scossa alla squadra (si comincia a fare l’ipotesi di un Semplici-bis). Il Cagliari è a soli 3 punti dalla zona retrocessione, un vantaggio talmente striminzito da non lasciare tranquilli i massimi vertici della società, mentre i giocatori isolani si dicono pronti a giocarsi il tutto per tutto nei prossimi scontri diretti con Salernitana e Venezia. Proprio la compagine campana appare la più accreditata per giocarsi con il Cagliari la riconferma in A: lo spareggio salvezza è in programma il prossimo 8 maggio e la Salernitana, ora a -3, potrebbe raggiungere in classifica i sardi già questa sera se riuscirà a superare l’Atalanta nel posticipo.

TORINO, IL GALLO CANTA… 3 VOLTE – Una tripletta di Belotti, che si è portato a casa il pallone, ha regalato la vittoria al Torino. Tre punti che hanno permesso alla squadra granata di salire al decimo posto in classifica e scavalcare il Sassuolo. L’Empoli, che era passato in vantaggio meritatamente con Zurkowski, è uscito dal terreno di gioco arrabbiato per una rimonta che poteva essere evitata. Entrambi i rigori trasformati dal “Gallo” e che hanno dato il via al ribaltamento del punteggio, sono stati contestati dalla dirigenza toscana (il presidente Corsi è entrato addirittura in campo per scagliarsi contro le decisioni dell’arbitro Cosso). Un nervosismo comunque incomprensibile e che è costato all’Empoli ben due espulsioni (quelle comminate all’indirizzo di Verre e Stojanovic). Le mosse del tecnico Juric sono risultate alquanto sagaci: il croato è stato abile ad inserire Belotti nel momento giusto del match e il bomber, nel giro della Nazionale azzurra, ha premiato la scelta del suo allenatore. Nella domenica pomeriggio del “Castellani” ha fatto tutto lui: in appena 20 minuti scarsi di partita, ha trasformato due tiri dal dischetto nel giro di 8 minuti e poi ha completato una spettacolare rimonta con la tripletta nell’ultimo minuto di recupero (96’). Di più non si poteva chiedere.

IL DERBY DELLA LANTERNA È BLUCERCHIATO – La stracittadina di Marassi potrebbe aver sancito la definitiva resa del Genoa. Grazie alla rete di Sabiri, infatti, la Samp è riuscita ad aggiudicarsi il derby più importante degli ultimi anni, perché entrambe le formazioni liguri si giocavano una buona fetta di A: l’undici doriano, che ha ritrovato la vittoria dopo 4 turni, è momentaneamente a +8 sulla zona retrocessione. L’episodio che ha condannato i rossoblù è giunto in pieno recupero (96’): il dramma sportivo, per il “Grifone”, si è materializzato con l’errore dal dischetto di capitan Criscito. Il suo tiro dagli undici metri è stato intercettato dal portiere Audero, subito pronto a consolare il difensore che ha terminato la partita in lacrime (“Sapevo cosa stesse passando, a prescindere dai colori quello era un momento da ‘me o te’ e quindi ho cercato di rincuorarlo”, le dichiarazioni dell’estremo indonesiano nel post gara). Se il calcio è considerato lo sport più bello del mondo, è anche perché è in grado di raccontare storie emozionanti e quella di Mimmo Criscito è una di queste. La 35^ giornata di campionato ha restituito ad Acerbi la credibilità che gli era dovuta, così come ha gettato nello sconforto uno dei giocatori più emblematici della storia del club genoano, un capitano che ha trascorso gran parte della carriera onorando i colori rossoblù e che in pochi attimi ha inferto un duro colpo proprio a quegli stessi colori, disperandosi.

Emanuele Tocchi