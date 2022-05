Serie A: Il meglio e il peggio del weekend, che calcio è successo?

INTER, ALL’INFERNO E RITORNO – Non è certo il momento di tirare i remi in barca in casa Inter. D’altronde lo scudetto chiama, mentre il “tripletino” è lì pronto a tramutarsi dal sogno alla realtà. Non avrà, magari, lo stesso sapore del “triplete” mourinhano, ma alzi la mano chi non vorrebbe portarsi a casa tre trofei nell’arco di una stagione… Lo stesso Simone Inzaghi – sicuramente – ci avrebbe messo una firma non appena atterrato sul pianeta nerazzurro, se avesse avuto la certezza di potersi giocare anche gli ultimi due obiettivi (campionato e Coppa nazionale, con una Supercoppa già conquistata) in un finale al cardiopalmo. L’ultimo a riuscirci è stato Max Allegri nella stagione 2015-2016. Nella stagione però più incerta degli ultimi anni, ci sarà da lottare fino alla fine e il rischio di inciampare negli ultimi metri potrebbe sempre materializzarsi. L’Inter ha rischiato grosso nell’anticipo del venerdì, nel proprio fortino di San Siro di fronte a un Empoli in vena di impresa. Gli spettri del 5 maggio, allora, si sono avvicinati fino a sfiorare l’undici meneghino: l’uno-due dei toscani aveva fatto ricadere nel pienone del “Meazza” un silenzio assordante. In poco meno di mezz’ora, gli inattesi svarioni difensivi dei padroni di casa avevano permesso a Pinamonti (5’) e Asllani (28’) di portare la propria squadra sul doppio vantaggio. L’Inter era ad un passo dal baratro, ma proprio nella difficoltà è riemerso lo spirito indomito dei Campioni in carica. Non era la prima volta che accadeva, questa, e i 22 punti conquistati in situazione di svantaggio ne sono la prova (primato europeo condiviso con Psg ed Hoffenheim). La strepitosa rimonta, culminata con la quarta marcatura ad opera di Alexis Sanchez, ha rappresentato l’esaltazione di un centrocampo ormai maturo a fronteggiare qualsiasi tipo di circostanza. La corsa di Barella, le geometrie di Brozovic, l’aggressività di Perisic hanno ricondotto la “Beneamata” sui giusti binari. Ci ha pensato poi il “toro scatenato” Martinez, con una doppietta, a dare il via al ribaltone. Lautaro, proprio colui che sembra essere il primo indiziato a lasciare il suo posto alla “Joya” Dybala nel prossimo mercato. Intanto, lui, la gioia l’ha restituita al popolo nerazzurro, dopo l’incredulità per un primo tempo troppo brutto per essere vero. Lautaro che si è scrollato di dosso un periodo difficile, l’argentino è letteralmente esploso: 7 le reti realizzate nelle ultime sei partite, 11 nelle ultime undici per un totale di 19 centri stagionali in Serie A. Un record da quando veste la casacca interista. In vista della finale di Coppa Italia, un ottimo biglietto da visita.

IL NAPOLI METTE IL TERZO POSTO IN CASSAFORTE – Il sabato di A è cominciato con il successo di misura (0-1) dei partenopei in casa del Torino (che non perdeva dallo scorso 18 marzo). Una gara che ha visto principali protagonisti i portieri: se Ospina ha disinnescato il “Gallo” Belotti nel primo tempo, Berisha ha addirittura parato un rigore ad Insigne nella ripresa (61’). È stato, allora, Fabian Ruiz ad aver gelato l’Olimpico granata – al 73’ – siglando una rete che ha deciso la sfida. Un gol che ha permesso di blindare il terzo posto del Napoli, ora a +4 sulla Juventus a due gare dal termine del campionato. Un traguardo importante per la squadra di Spalletti, anche se è rimasto ancora vivo il forte rammarico per quelle due brucianti sconfitte (Fiorentina ed Empoli) che hanno interrotto bruscamente il sogno chiamato scudetto. L’errore dal dischetto di “Lorenzo il Magnifico”, invece, rischia di rendere ancora più amaro l’addio del capitano ai colori della sua città. La sua prestazione, in generale, ha deluso molti dei supporters giunti nel capoluogo piemontese proprio per assistere a una delle ultime uscite del giocatore più iconico del calcio nostrano degli ultimi anni.

JUVENTUS: NO VLAHOVIC NO PARTY. DYBALA EGUAGLIA BAGGIO – Il ko di Marassi rischia seriamente di compromettere un finale di stagione già di per sé deludente per la Juventus. Se non ci fosse una finale di Coppa Italia da giocare, per la compagine di Allegri si parlerebbe oggi di un’annata fallimentare. Contro un Genoa disperato e pronto a vendere cara la pelle pur di compiere il miracolo salvezza, ai bianconeri non è bastata neanche l’ottima prova di Dybala (giunto al 115esimo gol con la Juve, eguagliando il “Divin Codino” Baggio) per rilanciare l’assalto al terzo posto, occupato dal Napoli. Non certo una situazione normale vedere un giocatore con le valigie in mano e pronto a trasferirsi con ogni probabilità nelle fila del tuo peggior nemico ed esibire una delle migliori performances stagionali (un gol, un palo, diversi assist non sfruttati dai suoi compagni e vari colpi di puro genio sparsi durante gli 85’ disputati). Ancora meno normale vedere un bomber della qualità di Dusan Vlahovic, uscire dal campo (sbuffando) senza aver messo almeno una palla in rete. E qui risiede il problema, perché fino a questo momento la Juve si era salvata da pessime figure, caratterizzate da un gioco scadente, attraverso le qualità individuali dei suoi migliori interpreti. A Genova anche le stelle più brillanti si sono spente, proprio nel momento in cui sembra esserne nata una: quella del giovane centrocampista Fabio Miretti. Il classe 2003 di Pinerolo, schierato sin dal primo minuto da Allegri, ha confermato tutto ciò che di buono si era visto nel giorno del debutto e ha destato grande impressione sia da mezzala che da regista. Una buona notizia (forse l’unica) in vista della finale di Coppa Italia con l’Inter che potrebbe, seppur in parte, salvare la stagione dei bianconeri. Incredibile, invece, la settimana vissuta da Mimmo Criscito che avevamo lasciato in lacrime appena 7 giorni fa, per aver fallito un calcio di rigore nella gara più attesa (e persa): il derby con la Sampdoria. Dopo essersi preso la rivincita più bell, trasformando il penalty decisivo contro la Juve, le dichiarazioni rilasciate dal capitano rossoblù nel post hanno descritto al meglio il suo stato d’animo: “Il calcio dà e toglie, stavolta mi ha dato tantissimo”. Come lui ha dato tantissimo al Genoa: tre punti fondamentali per continuare a sperare nella salvezza.

LE MAGIE DEL “MAGO” LUIS ALBERTO CONDUCONO LA LAZIO VERSO L’EUROPA – Nel sabato di campionato, valido per la terz’ultima giornata di A, ha spiccato il successo della Lazio vittoriosa per 2-0 sulla Sampdoria. Le reti di Patric e Luis Alberto (pallone controllato con la suola, il portiere Audero dribblato e magia riuscita per lo spagnolo), hanno consegnato alla squadra di Sarri tre punti essenziali in ottica Europa League. La Roma, al momento, è stata scavalcata al quinto posto. Un risultato, però, che non spiega del tutto il reale andamento del match. Perché la Samp ha messo più volte in difficoltà i padroni di casa e la vittoria dei biancocelesti, alla fine, è giunta al termine di 90’ in cui gli stessi capitolini non hanno mostrato il meglio del loro repertorio. Per tutto il primo tempo, ad esempio, l’aggressivo 4-1-4-1 proposto da mister Giampaolo è riuscito ad inaridire le principali fonti di gioco laziali, mettendo anche qualche brivido al portiere Strakosha (occasioni non capitalizzate da Thorsby e Rincon). Tutto questo fino a quando non è salito in cattedra il numero 10: Luis Alberto ha prima servito a Patric il pallone del vantaggio e poi ha chiuso la contesa con il raddoppio sopra descritto. Il palo di Quagliarella nel finale ha tolto ai blucerchiati la minima soddisfazione del gol della bandiera. Samp che ora dovrà dare il tutto per tutto nelle ultime due gare della stagione per raggiungere il sospirato traguardo della salvezza.

ATALANTA, TRIS PER L’EUROPA. LO SPEZIA TREMA – Al termine di una partita lunghissima, l’Atalanta ha espugnato il “Picco” di La Spezia per 1-3. Un successo meritato: Dea più coriacea nello sperare, più coriacea nel manovrare rispetto all’avversario di turno. La qualità in campo non era in discussione già da prima che la gara cominciasse. Muriel, Djimsiti e Pasalic hanno dato a Thiago Motta e ai suoi il quarto dispiacere consecutivo, complicando ancora di più i piani per una salvezza anticipata. C’è da dire che adesso per i liguri saranno due giornate veramente emozionanti, in senso però anche negativo. I bergamaschi hanno, invece, agganciato momentaneamente la Roma a quota 59 e mantenuto a -2 la lunghezza di differenza dalla Lazio. Un posto nella prossima edizione dell’Europa League continua ad essere l’obiettivo primario della compagine orobica. Il tecnico Gasperini, a fine gara, si è detto soddisfatto per la prestazione: “A parte il gol preso, la squadra oggi è stata molto brava in tutti i reparti e le situazioni – ha spiegato il tecnico dell’Atalanta -. Abbiamo condotto a lungo la gara, avuto occasioni e concesso pochissimo contro una squadra difficile da affrontare”. Poi criptico sul suo futuro: “La prossima stagione? Io sono legato a questa società e a questo ambiente. Ho firmato un contratto a novembre per continuare a lavorare, poi le cose sono cambiate e molto dipenderà da cosa deciderà la società”. “Io sono disponibile a qualunque soluzione anche al di là del contratto – ha aggiunto -. Ma non ne abbiamo ancora parlato e lo faremo solo a fine stagione”. La prossima uscita per la banda del Gasp non sarà affatto male per l’intensità e la posta in palio: in trasferta contro il Milan. Il tecnico di Grugliasco ha puntualizzato: “Noi saremo arbitri di noi stessi, non dello scudetto. Sarà una gara importante per raggiungere l’Europa che per noi sarebbe un traguardo fantastico e a cui teniamo molto“.

SASSUOLO E UDINESE SI ANNULLANO – In un finale di stagione senza nulla più da chiedere al campionato, emiliani e friulani si sono spartiti equamente la posta in palio. Al gol lampo dell’oggetto dei desideri di mezza Serie A, Gianluca Scamacca, giunto al 6’, ha poi replicato il difensore olandese Nuytinck nel corso della ripresa. Con questo risultato i neroverdi hanno interrotto la striscia negativa di tre sconfitte consecutive, agganciando il Torino al decimo posto con 47 punti, mentre l’Udinese si è portata a quota 44.

JOHNSEN TIENE ANCORA IN VITA IL VENEZIA – Magari quello giunto a sorpresa, contro un Bologna reduce da ben 6 risultati utili di fila, non sarà un successo che salverà i lagunari (rimasti all’ultimo posto in classifica con 25 punti) dalla retrocessione, ma è comunque una vittoria che avrà un suo peso nelle ultime due appassionantissime giornate che chiuderanno la stagione. La lotta per la salvezza è più palpitante (e intricata) che mai. Nella gara del “Penzo”, alla fine, lo score è stato di 4-3 in favore degli arancioneroverdi. Match palpitante con sorpassi e controsorpassi, messo subito in discesa dai i padroni di casa grazie alle reti di Henry e di Kiyine. Poi la reazione veemente dei felsinei ha portato gli ospiti sul 2-3 (reti di Orsolini, Arnautovic e Schouten). Il clamoroso finale ha agevolato il ribaltone definitivo dei veneti: Johnsen al 93’ ha regalato ai suoi una minuscola fiammella di speranza. Ma il regalo più bello per tutti i tifosi (e non) è stato quello di rivedere in panchina, dopo circa un mese e mezzo, Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo è reduce dal secondo round della sua personale lotta contro la malattia. L’allenatore è stato omaggiato dallo stadio al 9’ della ripresa con applausi e un coro (“Sinisa, Sinisa”), al quale ha prontamente risposto alzando le mani e ringraziando.

ALTARE SALVA IL CAGLIARI AL 99’ – Doveva essere una gara da batticuore lo scontro diretto tra Salernitana e Cagliari e il match non ha deluso le aspettative. Specialmente nella mezz’ora finale. La battaglia tra granata e rossoblù è terminata 1-1: Verdi ha illuso i padroni di casa pronti a portarsi a +4 in classifica, Altare ha siglato il pari al minuto 99. Sedici punti su diciotto disponibili nelle ultime sei… c’era quasi arrivata la Salernitana, ma il pareggio con il Cagliari nello scontro salvezza ha fatto in modo che la distanza sia rimasta invariata tra le due contendenti: granata a +1 sui sardi, a due giornate dal termine. Anche se il calendario di certo non agevolerà la formazione isolana per effettuare il sorpasso ai danni dei campani quartultimi: a partire dalla sfida contro l’Inter domenica prossima. Rimane aperta ad ogni ipotesi la corsa alla salvezza: Sampdoria, Spezia, Salernitana, Cagliari, Genoa e Venezia sono ancora tutte in ballo, con le ultime quattro racchiuse in soli 5 punti.