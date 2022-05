Serie A: Il meglio e il peggio del weekend, che calcio è successo?

SCUDETTO ALLA MILANESE – L’unica certezza in questo entusiasmante finale di stagione, in un campionato dominato dai colori rossonerazzurri di Milano dall’inizio alla fine (con un intermezzo in salsa napoletana), è che il titolo se lo aggiudicherà proprio una squadra meneghina. Milano ha così ritrovato la sua centralità pallonara dopo anni in cui Inter e Milan si sono più volte alternate al vertice in una continua rivalità con la Juventus. L’ultima volta che le due compagini meneghine si sono contese il tricolore in un duello appassionante, risale a più di dieci anni fa. Erano altri tempi, era un altro calcio. Il testa a testa si è rinnovato in quest’annata dopo che una o addirittura entrambe hanno trascorso periodi complicati, in cui sono cambiate proprietà, dirigenti e giocatori. È come fosse un ciclo che si ripete: accadde così anche alla fine degli ’80, poi ancora all’alba del nuovo Millennio e all’apice dell’epopea dei Moratti, nel 2011, quando il Milan di Allegri prevalse sull’Inter di Benitez/Leonardo, nata dalle ceneri di quella Mourinhana del Triplete. La speranza di tutti gli appassionati rossonerazzurri è che questa volta il ciclo possa davvero durare di più. In quest’ottica, la squadra di Stefano Pioli non si è distratta e nell’ultima uscita casalinga del torneo si è imposta per 2-0 contro l’Atalanta grazie alle reti di Leao e Theo Hernandez, due dei giocatori più preziosi dell’intera rosa. Magnifico soprattutto il raddoppio firmato dal laterale transalpino, autore di un pregevole coast to coast. Cavalcata devastante quella del terzino, esattamente come quella della propria compagine, giunta alla quinta affermazione di fila. Nel posticipo serale, l’Inter ha prontamente risposto travolgendo per 3-1 in trasferta un Cagliari che si giocherà la permanenza in A domenica prossima. Il match alla “Sardegna Arena” è stato sbloccato al 25′ da un colpo di testa di Darmian. A inizio ripresa il raddoppio di Lautaro Martinez (51′) con un bel diagonale (per lui anche un palo), al 54′ Lykogiannis ha rimesso in gara i suoi, ma il Toro ha chiuso ogni discorso all’84’ con un tocco sotto.

IL NAPOLI CERTIFICA IL TERZO POSTO, INSIGNE SALUTA LA SUA GENTE – I partenopei di Luciano Spalletti si sono assicurati il matematico terzo posto nel giorno più commovente della stagione: quello in cui il capitano Lorenzo Insigne ha disputato l’ultima partita al “Maradona” con la maglia del cuore, prima del trasferimento al Toronto. Dopo 10 anni e 122 reti, infatti, il numero 24 di Fuorigrotta ha lasciato lo stadio in cui si è completata la sua piena maturazione. Non poteva che chiudersi nella maniera migliore possibile la lunga avventura di “Lorenzo il Magnifico”: il 3-0 sul Genoa, ha visto come principale protagonista l’uomo del “tir a gir”, autore dell’assist per il primo gol di Osimhen e del rigore (fatto ripetere) del raddoppio. Ma sono stati il pre e il post partita a regalare le maggiori emozioni. A pochi minuti dal fischio iniziale, infatti, Insigne è stato premiato dal presidente De Laurentiis, dal tecnico Spalletti e dal compagno Mertens e si è lasciato andare ad un commosso saluto: “Grazie a una città che mi ha dato tanto. Abbiamo gioito e sofferto, a volte litigato, ma sempre insieme, come una grande famiglia. Stare a Napoli è stata una meravigliosa esperienza, ma anche una grossa responsabilità che ho accettato con fierezza. Lasciare Napoli significa lasciare casa, mi mancherete sempre. Abbiamo collezionato momenti indimenticabili, ho sempre dato tutto ciò che avevo. Grazie di cuore, forza Napoli sempre“. Poi, al termine dei 90’, anche il pubblico presente ha voluto omaggiare il proprio capitano con cori e un diluvio di applausi.

CACCIA ALL’EUROPA – Neanche il più visionario degli sceneggiatori sarebbe mai stato capace di scrivere un finale di stagione così appassionante, con un continuo saliscendi di emozioni e di stati d’animo e almeno un migliaio di combinazioni possibili per Europa e salvezza. Tutto questo nonostante i primi verdetti ufficiali a 90’ dalla chiusura del campionato. Resta un dato di fatto che la Roma, tra andata e ritorno, quest’anno non è stata capace di battere l’ultima in classifica e dovrà puntare al trionfo in Conference League per non rischiare di rimanere fuori da ogni palcoscenico europeo. L’ultima casalinga ha lasciato l’amaro in bocca, nonostante il calore e la passione dei 63.000 tifosi giallorossi che hanno accompagnato la sfilata della squadra di Mourinho con cori e applausi dopo l’1-1 contro i veneti. Shomurodov, appena entrato, ha rimediato alla rete del vantaggio ospite siglata da Okereke dopo 48 secondi. Poi ben quattro traverse hanno fermato la rimonta della Roma, molto sfortunata ma anche poco abile nello sfruttare la superiorità numerica dopo l’espulsione di Kiyine alla mezz’ora del primo tempo (assurdo il calcio sferrato nelle parti intime a Pellegrini). Non sono bastati neanche ben 46 tiri verso la porta avversaria per superare un Venezia già retrocesso. È ormai da cinque uscite che i capitolini non riescono a conquistare i tre punti. Ecco perché allora la finale di Tirana del prossimo 25 maggio segnerà, nel bene o nel male, la prima stagione dello “Special One” sulla panchina giallorossa. In campionato la Roma avrebbe potuto (e dovuto) fare qualcosa di più, i 60 punti fin qui accumulati non sono sufficienti per giudicare in maniera soddisfacente un’intera stagione costellata da troppi alti e bassi. L’Atalanta è rimasta a distanza di un punto dai giallorossi, dopo essere uscita sconfitta da San Siro. Contro il Milan, la banda del Gasp ha disputato una buona prima parte di gara, ma non è bastato per fermare la corsa scudetto dei rossoneri. In chiave europea, tutto si deciderà comunque all’ultima giornata. Al momento la situazione è questa: per l’Europa rimangono tre posti a disposizione per quattro formazioni. Ci sono da fare due precisazioni: se la Roma dovesse aggiudicarsi la Conference League e si classificasse al settimo posto, non lascerebbe il posto all’ottava e l’Italia avrebbe tre compagini in Europa League; se i giallorossi di Mourinho vincessero la terza Coppa europea e arrivassero ottavi, l’Italia qualificherebbe otto squadre alle competizioni continentali.

TORINO, JURIC DA RECORD – Contro la sua ex squadra e davanti ai suoi vecchi sostenitori, Ivan Juric (“A Verona sono stato da Dio, ho lasciato il cuore”, le commoventi dichiarazioni del tecnico croato alla vigilia del confronto) ha raggiunto sabato un personale primato: grazie al successo di misura dei granata sugli scaligeri (meravigliosa rete di Brekalo), il 46enne di Spalato ha raggiunto il suo record di punti da quando siede su una panchina di A (50). I gialloblù dell’altro allenatore croato, Tudor, invece hanno dovuto rimandare l’appuntamento con la storia e con il loro record di punti in un singolo campionato, ancora raggiungibile se riusciranno a superare la Lazio nell’ultima giornata. Per il resto al “Bentegodi” è stata una festa per tutti: per il “Gallo” Belotti e la 250esima presenza in maglia granata, per Kevin Lasagna e il suo 200esimo gettone nel massimo campionato.

IL SASSUOLO CONSUMA LA SUA VENDETTA NEL DERBY EMILIANO – Grazie al 3-1 maturato al “Dall’Ara” di Bologna, il Sassuolo ha agguantato di nuovo il Torino a quota 50 punti al decimo posto: l’undici di Dionisi si giocherà la parte sinistra della classifica (addirittura con il Milan) domenica prossima. Neroverdi debordanti contro i rossoblù di Mihajlovic, i quali non sono riusciti ad entrare quasi mai in partita, tirando in porta un paio di volte (una con il difensore Soumaoro). L’improvvida scivolata di Tresoldi ha regalato così al Bologna l’unica “vera” conclusione in porta, con il rigore trasformato da Orsolini. Come all’andata, c’è stata una sola squadra in campo: se erano stati i felsinei ad imporsi per 3-0 al “Mapei” poco prima di Natale, in questo ritorno la compagine avversaria si è presa la sua bella rivincita. Scamacca e Berardi sono stati i principali protagonisti: il primo siglando una superba doppietta, il secondo ha deliziato il pubblico presente scaraventando il pallone in rete con una rovesciata prodigiosa.

LOTTA SALVEZZA – Nella giornata di sabato sono maturati i primi verdetti definitivi in chiave salvezza. Lo Spezia, ad esempio, si è salvato per la seconda volta consecutiva e Thiago Motta si è consacrato allenatore con un grande futuro. Il successo di Udine (2-3 il finale) con una rete decisiva di uno spezzino doc – Maggiore – ha certificato un’impresa storica, costruita nel corso di un campionato: un miracolo! Tutti hanno giocato con onore e dignità, compreso il Venezia. I lagunari hanno scoperto di essere matematicamente retrocessi solo al termine della gara della “Dacia Arena” tra friulani e liguri. Nonostante ciò, la squadra affidata ad Andrea Soncin ha sfoderato all’Olimpico l’orgoglio del 37enne portiere finlandese Maenpaa, che si è “alleato” con la traversa ed ha respinto quasi tutto, inguaiando la Roma nella corsa all’Europa. Un altro portiere con un sicuro e luminoso avvenire, Vicario dell’Empoli, ha sguainato parate impossibili ed ha disseminato di trappole il cammino verso la gloria della Salernitana, che si è portata il rimpianto (lacrime comprese) di Perotti, per il rigore di una salvezza (quasi certa) fallito nel finale di gara. Con gli arancioneroverdi e il Genoa già retrocessi e la Samp relativamente tranquilla a quota 33, toccherà ad un’altra squadra scendere in B ed anche qui la bagarre è ancora apertissima tra Cagliari e Salernitana. Il “Grifone ligure” ha subìto un durissimo 3-0 a Napoli e per i rossoblù si è aperto il baratro della serie cadetta, anche l’aritmetica ha condannato l’undici del tecnico Blessin. Così, dopo ben 14 anni, il club più antico d’Italia è retrocesso.