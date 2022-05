Serie A: Il meglio e il peggio del weekend, che calcio è successo?

IL MILAN È CAMPIONE D’ITALIA, L’INTER SI INCHINA – Dopo una cavalcata lunga 38 turni, i rossoneri di Stefano Pioli si sono laureati per la 19esima volta Campioni d’Italia, a distanza di 11 anni dall’ultima festa tricolore. Era invece dal 2009-10 che il titolo non veniva assegnato all’ultima giornata: vinse l’Inter sulla Roma. Nella storia della Serie A, lo scudetto è stato assegnato negli ultimi 90’in 28 casi. Quello che si è concluso ieri, è stato senza dubbio il campionato più combattuto delle ultime stagioni. Non partiva con il favore del pronostico il club di via Aldo Rossi, ma poi partita dopo partita il “Diavolo” è riuscito a suggellare il trionfo finale. Un successo meritato quello del club milanese, ottenuto grazie ad una difesa che ha girato come un orologio svizzero (18 clean-sheet e solo 9 reti incassate nel girone di ritorno). Un trionfo esaltato dalle indiscusse qualità dei propri uomini: giocatori, staff tecnico e dirigenti. A partire dal tecnico di Parma, quel “signor nessuno” (dove il nessuno si riferisce esclusivamente agli “zeru tituli” ottenuti in carriera in più di vent’anni di panchina, se si esclude un campionato conquistato con gli allievi del Bologna) che in poche stagioni è riuscito a riportare il Milan al vertice del calcio nostrano, dopo 11 anni di sofferenze (nel 2011 il tricolore lo conquistò Allegri). “Padre Pio(li)” ha compiuto il suo miracolo. È il primo scudetto di un fondo e il primo post-berlusconiano per la società fondata nel 1899. Non solo Pioli, ovviamente. È stato anche il tricolore dei vari Gazidis, Maldini e Massara, dirigenti reputati visionari e invece dall’intuito impeccabile: Theo Hernandez, Maignan, Tonali, Leao, Brahim Diaz, Bennacer, Krunic, Kalulu, Tomori, Giroud, Saelemaekers, Messias, Rebic e Kjaer. Tutti i nomi dei protagonisti scelti dal “trio magico” per una società che ha fatto della sostenibilità economica il punto di forza. Sostenibilità che – in questo caso – non si è affatto sostituita alla competitività della rosa. Un organico che – a detta di molti esperti – era considerato inferiore a quello di Inter, Juventus e Napoli e di pari livello a quelli delle due romane. Considerando anche un Ibra a mezzo servizio, la perdita di tutti i difensori centrali lungo (l’incidentato) percorso e avendo perso in origine il più forte portiere del mondo (Donnarumma), la gestione di Pioli è stata davvero impeccabile. L’Inter di Simone Inzaghi, invece, si è dovuta arrendere negli ultimi 90… metri di una stagione comunque altamente soddisfacente. Il tecnico piacentino ha dovuto convivere per tutta l’annata con l’ingombrante ombra di Antonio Conte: arrivare dopo di lui, dopo la sua personale impresa, avendo perso i due uomini scudetto Lukaku e Hakimi, non era compito facile per l’ex allenatore della Lazio. A lui era affidato il compito di proseguire il lavoro impostato dall’attuale manager del Tottenham. Per certi versi, invece, Inzaghi ha fatto addirittura meglio del suo predecessore: ha alzato due trofei (Supercoppa e Coppa Italia, in totale 5 nella sua carriera in panchina) e ha ridato lustro a un giocatore che era stato del tutto abbandonato dal salentino: Ivan Perisic. Probabilmente l’uomo chiave del 3-5-2 inzaghiano. L’esterno croato (corteggiato dalla Juventus) non ha tradito i suoi neanche nell’ultima gara contro la Samp, decisiva per le sorti del campionato, firmando la prima rete nell’inutile successo dei nerazzurri. Comunque sia, si è concluso un anno magico per la Milano calcistica.

FESTA MESTA AL “PICCO” – Poteva e doveva essere solo una festa, quella del “Picco” di La Spezia, tra due compagini che avevano già centrato i rispettivi obiettivi stagionali: padroni di casa salvi in anticipo per la seconda volta consecutiva, Napoli sul terzo gradino del podio e nuovamente in Champions League dopo aver cullato per diverse settimane il sogno tricolore. La realtà, tuttavia, è stata diversa. Il clima da “ultimo giorno di scuola” è stato macchiato da dieci minuti di follia: i disordini tra tifoserie, prima al di fuori dell’impianto ligure e poi nella gradinata, con lancio di oggetti contundenti, seggiolini, fumogeni, aste lanciate come fossero giavellotti e quant’altro, hanno portato l’arbitro Marchetti a sospendere l’incontro. In ultimo anche un tentativo di invasione di campo, quando ormai i disordini erano iniziati. Insomma, un finale che nessuno si poteva mai attendere. Sui gravi episodi è intervenuto prontamente anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina: “Quello che è avvenuto oggi a La Spezia è assolutamente indegno, non ci possono essere giri di parole“. “Il calcio – ha aggiunto il numero uno del calcio italiano all’Ansa – non può essere ostaggio di incivili e violenti: la risposta delle istituzioni deve essere forte e coordinata, mi auguro che vengano accertate quanto prima tutte le responsabilità”. Fatti di cronaca a parte, gli azzurri di Luciano Spalletti hanno concluso il loro campionato con un successo rotondo e mai messo veramente in discussione, celebrando il terzo posto finale con un netto 3-0. Politano, Zielinski e Demme, nel giro di 36’, hanno chiuso la contesa. Da segnalare l’esordio nella massima categoria per due giovani portieri: Zovko (bosniaco, classe 2002) e Marfella (di Pozzuoli, classe 1999).

LAZIO E ROMA IN EUROPA LEAGUE – Sabato di anticipi con vista Europa nell’ultima giornata di campionato. In quest’ottica i biancocelesti di Sarri hanno conservato il quinto posto in classifica, grazie al pirotecnico 3-3 all’Olimpico contro il Verona. Hellas al doppio vantaggio con Simeone e Lasagna, ma sempre nei primi 45’ i padroni di casa sono riusciti a completare la risalita grazie a Cabral (deviazione di Sutalo) e con il 2-2 di Felipe Anderson a ridosso della mezz’ora. Lazio che ha sorpassato al 62’ con Pedro. Definitivo 3-3 veneto con la rete di Hongla al 76’. Un punto a testa che ha accontentato entrambe le piazze: l’undici del “Comandante” Sarri ha concluso il proprio torneo a quota 64 punti, a +1 sui rivali cittadini della Roma; gli scaligeri hanno ottenuto definitivamente un nono posto davvero sorprendente, considerando l’avvio da incubo con l’esonero di Di Francesco. Spetterà ora al club biancoceleste rinforzare una rosa non ancora all’altezza di competere con le altre big. A tal proposito, sembra essere fortemente legato a tale condizione anche il prolungamento di contratto dell’ex tecnico di Juve e Chelsea; rinnovo comunque sempre più vicino. La Roma partirà invece per Tirana, teatro della finale di Conference League con il Feyenoord, con energie positive ed ottimismo, stati d’animo trasmessi dalla vittoria in casa del Torino per 3-0. Partita che la squadra di Mourinho ha ipotecato nel primo tempo, con la doppietta di Abraham (bravo a muoversi con destrezza dentro l’area e a colpire in occasione dell’1-0 e poi a convertire in rete un calcio di rigore che lui stesso si era andato a procurare dalle parti di Berisha) e la terza marcatura di capitan Pellegrini sempre su penalty nella ripresa. Il numero 9 giallorosso è diventato, grazie alle 17 reti realizzate, l’inglese più prolifico di sempre in una stagione di Serie A scavalcando Gerry Hitchens, che nel 1961-62, nell’Inter di Helenio Herrera, aveva totalizzato un gol in meno. Il centravanti cresciuto nel Chelsea venerdì sera è giunto a 26 marcature in questa entusiasmante prima stagione italiana. Nell’annata di esordio meglio aveva fatto solo Volk, nel 1929-30. Per ben 10 volte Abraham in questa stagione è riuscito a sbloccare lo score, quella di Torino è stata la sua quarta doppietta. Grazie alla sua prestazione la Roma è tornata al successo: i tre punti in campionato mancavano dalla trasferta di Salerno di aprile. L’undici dello Special One è riuscito così ad onorare la gara numero 3.000 in Serie A del club capitolino. Il tecnico portoghese si è preso l’Europa League senza passare da Tirana, ma direttamente da Torino. In casa romanista c’è adesso un trofeo da conquistare a distanza di 31 anni dall’ultima finale europea giocata (e persa). Traguardo senz’altro prestigioso, ma poi bisognerà anche pensare ad affidare ad uno degli allenatori più vincenti della storia un organico ancora più competitivo, per affrontare le sfide del prossimo futuro.

VIOLA IN CONFERENCE NEL NOME DI ASTORI – Con le due romane già sicure di partecipare alla prossima Europa League, restava da assegnare il posto ai preliminari di Conference League, conquistato dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Risultato che conferma l’ottima stagione della Viola costruita sul gioco e sulle idee chiare del giovane allenatore, nativo di Karlsruhe (Germania). Al “Franchi” i padroni di casa hanno battuto per 2-0 la rivale storica, una Juventus svogliata e con la testa già alle vacanze, grazie ai gol di Duncan nel finale di primo tempo e di Nico Gonzalez, su calcio di rigore, nei minuti di recupero. Toscani che sono tornati in una coppa europea dopo 6 stagioni di assenza e la dedica non poteva che andare all’eterno Capitano, Davide Astori: a fine match tutti i giocatori hanno indossato una maglietta speciale dedicata all’indimenticabile condottiero.

LA DEA RIMANE A SECCO – Fiorentina settima e in Conference significa anche Atalanta ottava e fuori dall’Europa, dopo 5 anni e ben 3 partecipazioni consecutive alla Champions. Obiettivamente non si poteva chiedere tanto di più a Gian Piero Gasperini, vero artefice del “miracolo orobico”. A pesare gravemente sull’intero arco della stagione, sono stati i numerosi punti persi nel fortino amico del “Gewiss Stadium”, dove anche sabato si è consumata una nuova disfatta. Bergamaschi sconfitti 0-1 anche dall’Empoli. Per i toscani a segno Stulac al 79’. La Dea, in particolare, ha pagato a caro prezzo anche i risultati deludenti ottenuti contro le altre big del campionato: fatta eccezione per gli exploit di Torino (1-0 alla Juventus) e di Napoli (3-2 al “Maradona”), i nerazzurri sono usciti con altri 5 punti, ottenuti nel doppio pareggio fra andata e ritorno con Inter e Lazio, in cui è compreso anche l’1-1 di Bergamo contro la Juve.

IL GENOA SALUTA LA A, MARASSI COMMUOVE – Al “Ferraris” il Genoa, già retrocesso in B, ha perso anche con il Bologna: gol di Barrow. Al di là del risultato, a prendersi la scena sono stati i magnifici tifosi del “Grifone”, capaci di trasformare un insuccesso sportivo in festa popolare. Dimostrazione unica di orgoglio e passione verso i colori rossoblù. Nonostante il ritorno nel campionato cadetto, dopo 15 anni di massima categoria, i sostenitori liguri a fine gara hanno voluto comunque omaggiare la squadra di Blessin, intonando cori davvero commoventi. Come speciale è stata la coreografia della Gradinata Nord, costituita da due mastodontici striscioni: uno nella parte superiore “GLI STESSI COLORI CHE CADONO IN MARE” e uno in quella inferiore “QUANDO IL SOLE TRAMONTA SENZA SALUTARE” hanno fatto da cornice a una serie di drappi rossi e blu sventolati ad effetto mare, mentre in mezzo alla Gradinata campeggiava un grosso disegno raffigurante una bandiera rossoblù sopra uno scoglio. Il ko contro i felsinei, invece, è stato l’emblema di una stagione da cancellare immediatamente. Alla nuova proprietà spetterà l’arduo compito di riportare il più antico club italiano nella categoria più prestigiosa.