Serie A: Il meglio e il peggio del weekend, che calcio è successo?

INTER, PROVE DI FUGA – Se il successo in rimonta sul Venezia non rappresenta una vera e propria prova generale per la fuga scudetto, poco ci manca. Anche se non è stata di certo la migliore versione dell’Inter targata Simone Inzaghi, quella vista sabato a San Siro è stata una squadra determinata e tenace, assolutamente consapevole della propria forza. Caratteristiche, queste, indispensabili se si vogliono raggiungere obiettivi ambiziosi. I Campioni d’Italia, in verità, hanno tremato a lungo dopo il vantaggio di un Venezia ridotto all’osso per i numerosi casi di positività che hanno tenuto a casa diversi titolari (compreso il tecnico Zanetti, in panchina era presente il vice Bertolini). I lagunari, a sorpresa, sono passati avanti grazie alla rete di Henry al 19’. Poi la rimonta, avviata da Barella (40’) e completata da Dzeko allo scadere del tempo regolamentare, ha fatto tirare un grande sospiro di sollievo alla capolista del campionato, che ora ha la concreta possibilità di allungare ulteriormente sulle inseguitrici recuperando la gara con il Bologna. Quello che potrebbe risultare come un piccolo difetto, tra l’altro, sta invece diventando il punto di forza di questo gruppo: per la seconda volta consecutiva, infatti, l’Inter(minabile) è riuscita a strappare la vittoria solo nel recupero dopo essere passata in svantaggio (era accaduto già in settimana in Coppa con l’Empoli).

Segnali di stanchezza? No, segnali di un team che sa perfettamente cosa vuole e che anche nelle situazioni più complicate riesce sempre a trovare una soluzione per uscirne. E’, questa, una chiara dimostrazione di come i meneghini abbiano ormai acquisito una mentalità vincente, difficilmente scalfibile. Questa volta, tuttavia, i complimenti andrebbero fatti soprattutto alla squadra che è uscita senza punti ma che, nonostante le difficoltà di formazione, ha saputo mettere in grande apprensione i nerazzurri. I numeri, ora, sembrano essere tutti dalla parte della “Beneamata”, che ha colto l’undicesimo successo delle ultime 14 uscite. Le operazioni del mercato estivo che hanno consentito di sostituire Hakimi e Lukaku con Dumfries e Dzeko, si sono rivelate ancora una volta lungimiranti se è vero che la rete del successo è arrivata grazie all’incornata del bosniaco sul delizioso assist dell’esterno olandese. Per avere, però, un quadro più chiaro della situazione bisognerà attendere il mese di febbraio, quando l’Inter sarà chiamata ad un vero e proprio tour de force che la vedrà impegnata, in rapida successione, contro avversari sicuramente più ostici: dopo la sosta, è in programma il derby con il Milan e nel turno successivo ci sarà il Napoli ad attendere l’undici di Inzaghi; nei quarti di Coppa Italia al Meazza tornerà da avversario Josè Mourinho e la sua Roma e in Champions l’andata contro il Liverpool. Se i campioni in carica riusciranno a superare indenni tali ostacoli, la strada verso il bis scudetto sarà praticamente spianata.

POKER NAPOLI, INSIGNE EGUAGLIA MARADONA – Stavolta il prologo detta l’epilogo. Potrebbe essere descritto in questa maniera l’incrocio tra Napoli e Salernitana nel derby campano della 23esima e terminato con un rotondo 4-1 in favore dei padroni di casa. Anzitutto, sarebbe doveroso interrogarsi sul valore tecnico di certe partite e il secondo tempo della sfida ne è stato dimostrazione: non è stata colpa del Napoli, certamente, il quale ha sperimentato fino a poco tempo fa la carenza (o meglio, la carestia) di personale disponibile; né, tantomeno, è stata colpa della Salernitana che, al di là di un’impalcatura di squadra da rimbastire nel mercato di gennaio, si trova ora a dover fronteggiare direttamente le conseguenze nefaste del Covid. È stato un derby a metà in tutti i sensi, sul campo e meno che mai sugli spalti (5.000 spettatori come da protocollo), soprattutto per l’incertezza sulla disputa o meno della gara fino all’ultimo o quasi (ne avremmo fatto tutti volentieri a meno…). La squadra di Colantuono ha avuto anche il merito di riequilibrarla la partita, sbloccata al 17’ da Juan Jesus. Alla lunga, tuttavia, era inevitabile il dominio di Insigne e compagni. Proprio lo “scugnizzo”, promesso sposo del Toronto, prima di lasciare a fine stagione la maglia del cuore ha comunque potuto eguagliare il Mito Maradona grazie alla 115esima rete della sua avventura cominciata nel settore giovanile nel 2004.

LAZIO, OCCASIONE PERSA – Strano ma vero: il big match tra due squadre che hanno siglato complessivamente 90 reti è terminata con un inconsueto 0-0! Ad avere maggiori recriminazioni sono stati, tuttavia, i biancocelesti di Sarri che non sono riusciti a conquistare in casa i tre punti contro un’Atalanta in piena emergenza e falcidiata dalla variante Omicron. L’anticipo serale del sabato, contro ogni previsione, non è stato entusiasmante, visto che la sfida è stata condizionata da un esasperato tatticismo da parte di entrambe che, alla fine, ha inciso negativamente sullo spettacolo. Emblematico il fatto che il primo vero tiro nello specchio della porta (quello del nerazzurro Pessina) è arrivato solo al 50’. Il pari ha fatto sorridere più la “Dea” che, con gli uomini contati, ha potuto comunque aggiungere l’ennesimo risultato positivo – nelle gare in trasferta – alla sua lodevole collezione (10 successi e 2 pareggi in questa stagione). La Lazio è andata vicinissima al gol spacca-partita nel corso della ripresa, facendosi preferire anche sul piano tecnico all’avversaria di turno. Solo il palo colpito da Zaccagni ha impedito ai capitolini di strappare il successo, mentre la staffilata di Marusic, poco dopo, ha sorvolato di pochi centimetri l’incrocio dei pali più lontano, dove il portiere Musso non sarebbe mai potuto arrivare. Considerando che mister Sarri ha potuto contare su un undici collaudato, quella dei biancocelesti è indubbiamente l’ennesima chance sprecata verso il definitivo salto di qualità richiesto a gran voce dai propri tifosi.

ROMA DAI DUE VOLTI – Trascinata da un incontenibile Abraham (doppietta), la Roma di Mourinho ha calato il poker nella difficile trasferta di Empoli. I numeri dell’attaccante inglese, ora, cominciano ad essere davvero interessanti, dato che in 30 gare ha già raggiunto quota 17 reti stagionali, 10 delle quali in campionato. Niente male per essere un debuttante nel torneo nostrano. E che dire del secondo gol consecutivo dell’ultimo arrivato Sergio Oliveira? Il portoghese, dopo aver firmato la rete decisiva contro il Cagliari all’esordio con la nuova maglia, è entrato a far parte di quella ristretta cerchia di giocatori di cui fanno parte anche Chivu ed El Shaarawy (due gol nei primi due match disputati). Il 2-4 del “Castellani”, al di là dei meriti dei singoli, è stato soprattutto il frutto di un primo tempo condotto in maniera impeccabile dai giallorossi, di gran lunga il migliore visto fin qui. I toscani dell’ex Andreazzoli sono stati letteralmente annichiliti dalla supremazia tattica e tecnica della Roma, nonché dalle travolgenti ripartenze che spesso hanno mandato su tutte le furie lo “Special One” perché malamente sfruttate e non capitalizzate. Peccato solo che la maestosa squadra apprezzata nella prima frazione, abbia poi lasciato spazio – nella ripresa – ad un’altra versione sicuramente più scadente e che ha quasi permesso all’Empoli di recuperare lo svantaggio subìto. Ecco, magari questi vistosi cali di tensione, che hanno da sempre contraddistinto la truppa capitolina, sarebbero da evitare per il bene delle coronarie dei tifosi, in primis, e per preservare le ambizioni da vertice del club.

FIORENTINA, FRENATA “EUROPEA” – Quella dell’Unipol Domus di Cagliari è stata la gara di gran lunga più incredibile ed avvincente del 23esimo turno: nonostante l’1-1 finale, la più ricca di occasioni, rigori (falliti e trasformati), pali e rimpianti. Il punto a testa, tuttavia, lascia l’amaro in bocca a tutti. Soprattutto ai sardi, ancora invischiati in zona retrocessione. I rossoblù di Mazzarri, sopra 1-0 e con l’uomo in più per l’espulsione comminata al viola Odriozola, hanno fallito il penalty della possibile vittoria con Joao Pedro (prima di questo, c’era stato anche l’errore dal dischetto di Biraghi) ed incassato il gol in contropiede dall’ex Sottil (poco riconoscente nei confronti del suo vecchio pubblico). Per la Fiorentina, invece, è stato un deciso passo indietro rispetto alle ultime uscite (6-0 al Genoa in campionato e 5-2 al Napoli in Coppa Italia). Per i toscani torna in discussione anche un posto “europeo”.

L’HELLAS ARRESTA L’EMORRAGIA… INTERNA – Malgrado un Simeone in evidente calo di rendimento e un ruolino di marcia poco convincente fra le mura amiche del “Bentegodi” (l’Hellas non vinceva in casa da due mesi), i gialloblù sono riusciti a ribaltare un Bologna in piena crisi (al terzo ko di fila, il sesto nelle ultime 7) nell’anticipo del venerdì e a spingersi fino a raggiungere quota 33 in classifica, a ridosso della zona europea. Non male per Igor Tudor e i suoi ragazzi, soprattutto se si ripensa alle mille difficoltà incontrate ad inizio stagione, quando gli scaligeri erano collocati stabilmente nei bassifondi della graduatoria. Una situazione che aveva inciso sulle sorti di Di Francesco, poi esonerato. Con il tecnico croato il cambio di passo definitivo.

TORO, CHE BEFFA… – È stata una domenica beffarda quella vissuta dai granata di Ivan Juric, raggiunti proprio allo scadere dal Sassuolo (88’) dopo aver dominato la scena in lungo e in largo. 21 tiri a 6 per i padroni di casa, ma questo dato non è bastato per portare a casa un successo che sarebbe risultato molto importante. Si è arrabbiato tanto il tecnico croato, alla fine espulso dall’arbitro. Il primo tempo è stato tutto del Toro, con il gol di Sanabria, occasioni sciupate e i legni colpiti da Mandragora, Sanabria e Bremer. Poche le occasioni per il Sassuolo, su una di queste è arrivata la doccia ghiacciata per i piemontesi, la firma di Berardi.

SPEZIA NON STOP – “Don’t stop me now” (naturalmente Queen) è probabilmente il brano più ascoltato dagli uomini di Thiago Motta nelle ultime settimane. In effetti questa squadra non accenna a fermarsi più, dopo la terza vittoria consecutiva (la quarta nelle ultime 6 uscite) che l’ha rilanciata in classifica. È davvero un 2022 magico quello che sta attraversando il club ligure, che evidentemente ha imparato a non porsi più limiti (l’unico neo rimane la caduta interna del 6 gennaio con il Verona). Derby deciso nel secondo tempo, proprio quando la Samp era andata più vicina al gol con Caputo (che ha colto pure il montante con un colpo di testa), da Daniele Verde, fornito ottimamente da Agudelo (una delle rivelazioni di questa stagione). Con il successo, lo Spezia è salito a 25 punti in classifica. Per ciò che riguarda la Samp, nonostante il ritorno di Giampaolo, ci vorrà del tempo per rimettere la squadra in condizione di girare: questa è la quarta sconfitta consecutiva. Una situazione che si riflette in graduatoria, dove i blucerchiati sono rimasti fermi a quota 20. Ci sono 15 giorni, quelli della pausa, per tentare di ritrovare una quadra.

GENOA, NUOVO TECNICO E VECCHI VIZI – È iniziato con uno scialbo 0-0 l’era Blessin al Genoa. Il tecnico teutonico, pescato dall’Ostenda, non è riuscito a fare meglio del pari contro un’Udinese fortemente condizionata dai casi di positività al Covid. Al “Ferraris” sono stati senz’altro i rossoblù a farsi più pericolosi nell’area avversaria, ma ogni tentativo è stato prontamente respinto da un Silvestri in grande stato di grazia. Ciò fa emergere le enormi difficoltà ad andare in gol da parte del “Grifone”: un vizio che, ormai, si trascina da lungo tempo. Si è intravista, comunque, una squadra leggermente migliorata in fase di pressing e di possesso palla. Se a questa qualità si aggiungesse anche un pizzico di cinismo in più, il Genoa potrebbe davvero uscire presto dall’impasse che lo vede al momento relegato in penultima posizione in classifica (13 punti). Certo, quell’unica vittoria collezionata in stagione pesa terribilmente sulla grave situazione del club più antico d’Italia.