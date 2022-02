Serie A: Il meglio e il peggio del weekend, che calcio è successo?

MILAN, REAZIONE SCUDETTO – “It ain’t over ‘til it’s over” (“Non è finita finchè non è finita”). Il Milan sembra aver fatto proprio il celebre aforisma attribuito al mito del baseball statunitense degli anni ’60, Lawrence Peter Berra (meglio noto come Yogi Berra). Nella sfida più importante dell’anno, come solo un derby potrebbe essere, ai rossoneri è bastato un solo quarto d’ora (l’ultimo) per ribaltare lo svantaggio accusato nel primo tempo e conquistare tre punti vitali per ravvivare la fiammella della speranza-tricolore che, nelle ultime settimane, si era un po’ indebolita. Quando tutto sembrava pendere in favore dei Campioni d’Italia in carica, lanciati più che mai verso il bis-scudetto e padroni della scena almeno per tre quarti dell’incontro, il “Diavolo” ci ha messo lo zampino per due volte nel giro di tre minuti, un demone con forma e sembianza di Olivier Giroud. Alle ore 20 del 5 febbraio il campionato è di fatto riaperto. Privo di Ibrahimovic, il Milan è riuscito a trovare un successo insperato e a riportarsi sotto in classifica (ora a -1 rispetto ai nerazzurri che hanno, però, ancora una gara da recuperare). Se è vero che all’Inter di Inzaghi spetta il premio come miglior performance collettiva, è altrettanto doveroso riconoscere al portiere Maignan e al centravanti transalpino i premi individuali della serata meneghina. Senza le deliziose parate del primo (sublime l’intervento su Dumfries, solo davanti alla porta) e le reti del secondo, infatti, i rossoneri avrebbero con ogni probabilità perso anche le ultime speranze tricolori. Una stracittadina caratterizzata da diversi errori di valutazione commessi dai tecnici e, alla fine, l’ha spuntata chi da questi ne ha saputo trarre maggior profitto. La truppa di Simone, ad esempio, era passata in vantaggio sfruttando le défaillances degli uomini di Pioli che, per tutto il primo tempo, si sono consegnati all’avversario con l’unico intento di non prenderle. Non a caso il gol di Perisic era arrivato nel momento di maggiore difficoltà del Milan. La strategia del “Diavolo”, insomma, non poteva di certo funzionare. Anche qualche scelta di formazione dell’allenatore parmense non era stata così particolarmente illuminante: Brahim Diaz, l’unico regista avanzato di cui dispongono i rossoneri, è stato tenuto troppo a lungo in panchina e anche l’idea di mettere Kessie alle calcagna di Brozovic si era rivelata poco efficace. L’ex tecnico della Lazio, invece, ha sbagliato nei cambi: dopo aver creato tanto senza concretizzare quanto dovuto, l’intenzione di difendere almeno il vantaggio minimo acquisito e accontentarsi di questo è costata cara nel momento in cui Perisic e Calhanoglu (i migliori dell’Inter fin lì) hanno lasciato il posto a Dimarco e Vidal. Sull’altra sponda dei Navigli, nel frattempo, aveva fatto il suo ingresso il fantasista spagnolo che, poco dopo, propizierà la prima rete di Giroud e costringerà la retroguardia dei nerazzurri a schiacciarsi troppo nell’ultimo quarto d’ora, esponendo il fianco alla rimonta griffata dal numero 9. Nel complesso si può dire che ad aver avuto la meglio, questa volta, è stata la compagine probabilmente più debole. La stracittadina del “Meazza”, risultato a parte, ha dimostrato che l’Inter è ancora la squadra da battere.

IL NAPOLI RIMANE IN SCIA – Non è stata affatto triste Venezia per il Napoli: è arrivato in Laguna, infatti, il 16esimo successo in campionato dei partenopei di Spalletti (un ex arancioneroverde). Fuori casa i partenopei sono tornati, fino ad ora, a mani vuote solo dalla trasferta di San Siro contro l’Inter… proprio i nerazzurri saranno avversari del Napoli sabato prossimo, in quella che sarà la gara più attesa del 25esimo turno. I veneti sono rimasti a mani vuote, invischiati nella zona a rischio, seppur con una gara ancora da recuperare (quella contro la Salernitana in trasferta). Nei 12 precedenti, prima di quest’ultimo, i campani avevano vinto a Venezia solo una volta: nel 1947, ovvero 75 anni fa! Più che le statistiche, i numeri: a fare la differenza è stato Osimhen, alla sesta rete stagionale e di nuovo titolare in campo con una maschera protettiva in carbonio al volto. Il nigeriano, proprio di testa, ha tramutato in rete un assist di Politano al 59’. Nel finale, in pieno contropiede, è arrivato poi il raddoppio firmato da Petagna. Con i tre punti, il Napoli ha agganciato il Milan al secondo posto e rilanciato le ambizioni scudetto.

LA CADUTA DELLA “DEA” – Questa volta l’Atalanta ci ha lasciato le penne. Non è la prima volta che la “banda del Gasp” va sotto nel risultato per poi scuotersi dal torpore. Solo che nelle precedenti occasioni agli orobici era riuscita l’impresa di rimontare l’avversario, in questo caso è andata meno bene. Un po’ perché è mancata la solita cattiveria sotto rete, un po’ perché la “Dea” si è trovata di fronte un avversario tenace e in netta ripresa (seppur spuntato negli uomini per via delle numerose assenze che hanno falcidiato nello specifico il reparto offensivo, privo dei vari Pavoletti, Joao Pedro e Keita Balde). L’applauso va al Cagliari, dunque, ma soprattutto alle scelte di Walter Mazzarri: la più brillante, quella di schierare come unica punta di riferimento Gaston Pereiro. L’uruguaiano, praticamente da solo, ha mandato al tappeto l’Atalanta con una doppietta, rilanciato l’obiettivo salvezza dei sardi e interrotto la corsa-Champions dei rivali di giornata, diventando così l’uomo-copertina di questo weekend.

LA LAZIO ESPUGNA IL FORTINO VIOLA – Era addirittura dallo scorso 3 ottobre che la Fiorentina non capitolava fra le mura amiche del “Franchi” (Fiorentina-Napoli 1-2). L’impresa, questa volta, l’ha fatta la Lazio trascinata dal suo solito spietato bomber: Ciro Immobile. Già, il bomber… quello che è mancato alla formazione toscana dopo l’amaro addio di Dusan Vlahovic. Non è stata sufficiente la prova di chi, nelle intenzioni della società viola, avrebbe dovuto sostituire un attaccante che a Firenze, in poco tempo, è stato paragonato al “Re Leone” Gabriel Omar Batistuta: il brasiliano, ex Basilea, Arthur Cabral. Così la sfida tra le due compagini in lotta per un posto europeo, è diventata ben presto il confronto tra quello che poteva essere e non è stato: poteva essere, ad esempio, il modo per vedere in scena il testa a testa tra i primi due cannonieri del nostro campionato oppure il confronto diretto tra il Cabral fortemente voluto e ottenuto nella sessione di mercato invernale dalla Fiorentina e quello non certamente richiesto dal tecnico Sarri al club biancoceleste per potenziare il proprio attacco (Jovane Cabral, rimasto in panchina per tutta la durata della partita). L’unica certezza è stata rappresentata ancora da Ciro il Grande. La Lazio ha espugnato il “Franchi” grazie alla maggiore qualità emersa nel corso dei 90’, nonostante una partenza sofferta. A fare la differenza, oltre al numero 17 in rete per la 18esima volta in stagione, anche un Milinkovic-Savic in evidente stato di grazia: la sua zampata è valsa il provvisorio 0-1. Nonostante le dure contestazioni dei propri tifosi per un mercato avaro di soddisfazioni, i biancocelesti sono stati bravi a mettersi (almeno per una sera) tutto alle spalle e di dare vita ad una prestazione finalmente convincente per concretezza, lucidità e gestione. Una prestazione come piace a mister Sarri, insomma. L’atteggiamento, infatti, è quello da sempre apprezzato dal “Comandante”: i suoi uomini sono risultati superiori per compattezza e capacità di occupare il rettangolo verde. A questo si sono aggiunte le qualità dei singoli e la solita capacità di giocare in contropiede. Ora la Lazio dovrà dimostrare di saper giocare su questi livelli anche nelle prossime uscite e le occasioni non mancheranno: c’è ancora una semifinale di Coppa Italia da conquistare (nei quarti i biancocelesti saranno attesi dal Milan), un playoff di Europa League da superare (l’ostacolo sarà rappresentato dal Porto) e poco meno di mezzo campionato ancora da giocare.

LA FURIA DI MOU – Ciò che è rimasto dello 0-0 tra Roma e Genoa è l’ennesima occasione non sfruttata dai giallorossi per compiere il definitivo salto di qualità e per dare finalmente un senso a una stagione fin qui con più bassi che alti in campionato, oltre alla rete annullata a Zaniolo in pieno recupero (con conseguente espulsione del 22 per proteste nei confronti del discutibile Signor Abisso) che ha fatto andare nuovamente su tutte le furie lo “Special One”. Un pareggio davvero poco utile per il morale e lo spirito di una squadra sempre più lontana dall’obiettivo quarto posto, raggiunta in classifica dai “cugini biancocelesti”, ancora alla disperata ricerca di un’identità e condizionata dall’ennesimo episodio da Var. Mourinho, nella conferenza post gara, è ripartito proprio da questo fotogramma per rilanciare le sue “perplessità” nei confronti del Sistema: “Se Zaniolo giocasse con Juve, Milan o Inter sarebbe stata la stessa cosa? La Roma è piccola agli occhi del potere”. A scanso di equivoci: le proteste del tecnico portoghese indirizzate a chi governa il nostro calcio, in questa occasione, non erano rivolte tanto alla scelta di annullare la rete che avrebbe deciso la partita (il precedente pestone di Abraham a Vasquez era netto e si doveva interrompere l’azione per assegnare la punizione ai rossoblù, qui risiede il grave errore del fischietto di Palermo), quanto alla risolutezza con la quale l’arbitro ha mostrato il rosso a Zaniolo per avergli urlato per tre volte la frase “Che cazzo hai fischiato?”. Il suo è stato semplicemente un modo di difendere il giocatore tra i più rappresentativi di questo gruppo, il giocatore che nel corso dell’ultima settimana è stato al centro di un lungo e discusso dibattito di mercato dopo le dichiarazioni (troppo avventate) del General Manager Thiago Pinto. Quindi nulla da eccepire sull’atteggiamento di Mourinho, coerente con quanto aveva già mostrato di saper fare (e dire) a tutela dei suoi ragazzi già nei precedenti casi analoghi. Ciò che, invece, andrebbe imputato allo stratega di Setubal è la mancanza di gioco e personalità della sua squadra: la sua Roma (davanti agli occhi dei vari Totti, il Ct Mancini e al frontman dei Maneskin Damiano, tutti presenti in tribuna) è apparsa ancora una volta lenta e prevedibile, soprattutto in superiorità numerica dopo l’espulsione di Ostigard al 46’. La sua 100esima partita in Serie A non lascerà ricordi indimenticabili. Così il Genoa ha potuto festeggiare il secondo pareggio di fila della gestione Blessin, un punto importante per alimentare nuove speranze salvezza.

IL TORO INTERROMPE LA STRISCIA POSITIVA – È arrivata finalmente la vittoria in casa per l’Udinese, un successo che – sul campo – mancava addirittura da novembre (contro il Sassuolo) senza contare quella a tavolino con la Salernitana. La gara contro il Toro è stata combattuta, ma avara di vere e proprie occasioni. Ce n’è stata una per la formazione granata nella ripresa con Singo, ma la grande parata di Silvestri ha negato la gioia del gol al giovane e promettente difensore ivoriano. La sfida si è decisa nei minuti di recupero, grazie alle reti di due argentini: quella di Molina direttamente da calcio piazzato e quella arrivata per la trasformazione di un rigore da parte di Pussetto (fallo in area del portiere Milinkovic-Savic sullo stesso rigorista bianconero). Per il Toro una beffa che interrompe una striscia di risultati utili consecutivi lunga 3 partite.

IL RITORNO DI GIAMPAOLO RIVOLUZIONA LA SAMP – Bello scatto salvezza della formazione di Giampaolo, che ha guadagnato tre punti fondamentali per rimanere in Serie A: mai in questa stagione i blucerchiati avevano messo a segno quattro gol. La sfida con il Sassuolo è stata subito indirizzata con due reti nei primi sette minuti: la prima con l’ex Caputo al 5’ e al 7’con Sensi, arrivato nel mercato di riparazione. Gli emiliani hanno provato a riaprire il match, ma Conti ha messo la gara sul 3-0 e, nel finale, in pieno recupero, è arrivato il poker su calcio di rigore trasformato dal solito Candreva. Sassuolo punito più per i suoi demeriti e che nel prossimo turno perderà per squalifica sia Scamacca che Raspadori (entrambi diffidati e ammoniti)

I LEGNI FRENANO LE AMBIZIONI DI BOLOGNA ED EMPOLI – Non sono arrivati i gol, ma le occasioni non sono di certo mancate nella sfida del “Dall’Ara”. Quelle soprattutto costruite dall’Empoli, che ha avuto il torto di essere stato poco concreto. Meglio i felsinei nel primo tempo, con una traversa colpita da Arnautovic. La squadra di Mihajlovic è comunque tornata a fare punti dopo 3 sconfitte di fila. I toscani, nel secondo tempo, hanno sprecato (e molto) davanti al portiere Skorupski: hanno colpito un palo con Di Francesco, prima di sbagliare davanti alla porta in diverse circostanze.