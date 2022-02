Serie A: Il meglio e il peggio del weekend, che calcio è successo?

MILAN, UNA SETTIMANA PERFETTA – Nel giro di una settimana, la squadra di Pioli si è presa tutto: è balzata al comando della classifica dopo aver superato l’Inter – nello scontro diretto – e la Samp, mentre in Coppa Italia ha annichilito nei quarti la Lazio con un poker di reti. Più di questo, il Milan certamente non poteva fare. Cos’altro chiedere, dunque, a una formazione che non partiva tra le più quotate per la corsa al titolo? Una corsa che sta diventando sempre più emozionante, visto che ci sono tre compagini racchiuse in appena tre punti. Vero che i nerazzurri devono ancora recuperare la gara con il Bologna, ma i rossoneri stanno dimostrando partita dopo partita di potersela giocare fino alla fine. Solidità e concretezza rimangono alla base delle fortune milaniste. Nell’ultima uscita il “Diavolo” ha disputato una gara attenta – pochi i rischi corsi anche per via di una Samp più preoccupata a difendere lo 0-0 – e cinica al punto giusto. È stato sufficiente il primo vero affondo dell’incontro dopo 8’, per lasciare il segno (quello di Leao). Rispetto alle dirette rivali per lo scudetto, ora, il Milan potrebbe avere un piccolo vantaggio ma non indifferente, trovandosi nella stessa identica situazione dell’Inter di Conte un anno fa: non avrà il “peso” delle gare europee infrasettimanali e ciò significa che, rispetto alle squadre guidate da Inzaghi e Spalletti, avrà maggiore tempo per rifiatare tra un turno e l’altro di campionato e preparare al meglio questo incandescente finale di stagione.

UN PARI CHE LASCIA TUTTO APERTO – Lo scontro diretto del “Maradona”, di sabato pomeriggio, ha lasciato aperto ogni verdetto in ottica scudetto. L’1-1 tra Napoli e Inter, che ha mantenuto le due squadre ad un punto di distacco l’un dall’altra, alla fine ha fatto felici tutti: i meneghini di Simone Inzaghi (in tribuna per squalifica), innanzitutto, che hanno superato indenni un’altra trasferta terribile e gli stessi partenopei, autori di una prestazione maiuscola contro i Campioni in carica e super favoriti per bissare il titolo dello scorso anno. La sensazione, comunque, che l’Inter rimanga la squadra da battere è ancora molto forte. Nonostante il sofferto primo tempo in cui i nerazzurri hanno subìto il possesso e la sapiente gestione del pallone da parte del Napoli, Handanovic e compagni sono riusciti a stringere i denti limitando il passivo al rigore messo a segno da Insigne dopo 7’, per poi dare sfogo a una ripresa di maggiore intensità e qualità degne dello scudetto cucito sulla maglia. Ciò che colpisce dell’Inter targata Simone Inzaghi è soprattutto la maturità acquisita nei momenti di maggiore difficoltà in cui, anche in serate meno convincenti, senza smarrirsi, riesce sempre a trovare una soluzione per uscire dal campo con dei punti pesanti. Se contro il Milan erano stati gli errori nei cambi del tecnico piacentino ad aver deciso il derby, questa volta all’ex tecnico della Lazio ben poco c’è da imputare in merito alla gestione della panchina: ha atteso pazientemente ben 83’ prima di sostituire gli uomini più spremuti nell’ultimo periodo (Lautaro e Calhanoglu), con l’obiettivo di imprimere la svolta del match nei minuti finali approfittando di un avversario più stanco. Una strategia ben studiata, anche se non è risultata efficace ai fini dello score finale. Il Napoli ha dimostrato di essere superiore sul piano del gioco almeno per metà gara, ma sono state troppe le occasioni sciupate dagli azzurri che si sono trovati di fronte ad un super Handanovic, miracoloso su Osimhen ed Elmas. La paura di perdere una gara fin lì condotta magistralmente, almeno fino al pari di Dzeko (2’ della ripresa), ha poi condizionato psicologicamente tutto il secondo tempo dei padroni di casa. Sotto questo aspetto il Napoli dovrà ancora crescere.

ZAC-ZAC, LA LAZIO CI DA’ UN TAGLIO – La Lazio non ha alcuna intenzione di scendere dalle montagne russe: nel giro di tre giorni la squadra di Sarri ha incassato quattro pesanti sberle in Coppa Italia, prima di riscattarsi in campionato domando un Bologna in crisi e consolidare la sesta piazza in classifica. Una Lazio senza mezze misure, si potrebbe scrivere, anche se alcuni segnali potrebbero offrirci maggiori certezze riguardo alla crescita di una squadra fin qui ancora troppo discontinua nelle prestazioni più che nei risultati. Nel campionato, infatti, i capitolini sembrano aver trovato la loro isola felice: 10 punti nelle ultime 4 uscite (3 vittorie e un pareggio) hanno proiettato Immobile (a quota 173 reti totali in maglia biancoceleste e 19 in questo campionato) e soci a ridosso della zona Champions. Se questo dato ancora non vi basta, ce ne sarebbero altri due che riguardano rispettivamente difesa e attacco: quella contro i felsinei è stata la quarta partita senza incassare reti per gli uomini del “Comandante” e la seconda di fila in cui vengono messi a segno tre gol. Insomma: se nelle ultime settimane non ci fosse stata la debacle di Milano in Coppa, oggi potremmo parlare di una squadra in piena salute e perfettamente allineata ai precetti impartiti dall’ex tecnico di Juve e Napoli. Per avere ulteriori conferme, tuttavia, bisognerà attendere anche la doppia sfida di Europa League con il Porto. All’Olimpico si è vista una Lazio determinata e consapevole delle proprie qualità, con una preziosa arma in più in attacco: quella rappresentata da Zaccagni. La doppietta realizzata sotto gli occhi attenti del Ct Mancini potrebbe aver rappresentato la svolta definitiva della sua carriera, vissuta fin qui più nei panni del gregario che in quelli del protagonista. Continua, invece, la crisi del Bologna che nelle ultime 9 partite ha racimolato solo 4 punti (7 le sconfitte incassate). Mihajlovic, un tecnico che ci ha abituato da tempo a compiere miracoli, deve cominciare a preoccuparsi. L’attacco sterile rimane il problema principale di una squadra che fatica ad andare in gol e il solo Arnautovic non può ogni volta salvare la faccia ai suoi.

LA ROMA SI SALVA IN EXTREMIS – Al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia la sfida tra i padroni di casa e la Roma è terminata con un entusiasmante 2-2, con i giallorossi salvati in pieno recupero dal colpo di testa di Cristante. La formazione di Mourinho, reduce dall’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Inter, ha tentato di riprendere il filo del discorso in campionato dopo il deludente 0-0 con il Genoa (e conseguenti polemiche). Il risultato, tuttavia, ha lasciato ancora l’amaro in bocca. Nonostante il rientro dal 1’ di capitan Pellegrini e l’attacco spuntato del Sassuolo (privo della coppia Scamacca-Raspadori, entrambi squalificati), la Roma è stata ancora fermata dai soliti blackout di una squadra priva di personalità. Il vantaggio firmato da Abraham (11esimo centro stagionale, raggiunto Lautaro Martinez nella classifica marcatori) su rigore sembrava, eppure, il preludio ad un nuovo inizio in questa tribolata stagione. Poi l’inspiegabile flessione che ha costretto i giallorossi ad inseguire il Sassuolo, dopo il clamoroso pasticcio difensivo della coppia Smalling-Rui Patricio e la rete del momentaneo sorpasso dell’imprendibile Traoré (cosa stava facendo Karsdorp?). Alla fine è stato Cristante a salvare l’onore al 94’. Ma il punto non può soddisfare certamente nessuno, soprattutto in casa romanista c’è da riflettere su una situazione che si è fatta complicata. La sfuriata di Mourinho nello spogliatoio al termine della sconfitta di Milano in Coppa, evidentemente, non è servita per accendere la scintilla della reazione. La classifica ora vede i giallorossi dietro alla Lazio, al settimo posto, incalzati anche da Fiorentina e Verona.

HELLAS SCATENATO – Per descrivere il campionato del Verona, ci sarebbe un dato da cui partire e, nello specifico, dai 47 gol all’attivo segnati dalla compagine gialloblù. Questo significa che la formazione di Tudor, finora, ha fatto meglio addirittura di Napoli e Atalanta ed ha il quarto attacco del torneo dopo quelli di Inter, Lazio e Milan. Tutto questo per dire che con 36 punti in 25 gare, i veneti hanno arpionato il nono posto in classifica confermando (e non era certo facile) gli apici dello scorso torneo. Numeri ribaditi, una volta di più, di fronte alla tenera retroguardia dell’Udinese devastata dalle reti di Depaoli, Barak, Caprari e Tameze. Passivo, forse, un po’ troppo penalizzante per una squadra, quella friulana, che ha costruito diverse palle-gol senza riuscire a sfruttarle. Anche la fortuna non è stata dalla parte dei bianconeri in quest’ultimo weekend: due traverse hanno impedito ai ragazzi di Cioffi di gioire almeno per la rete della bandiera.

SCATTO SALVEZZA DEL VENEZIA – Quello dei Lagunari è stato un clamoroso colpo salvezza in casa del Torino. In svantaggio in casa dei granata per la prodezza di Brekalo, la formazione allenata da Paolo Zanetti è riuscita a rimontare e a vincere per 2-1 con i gol di Haps e Crnigoj. Nel finale c’è stato spazio pure per le vibranti polemiche dei piemontesi per l’annullamento, via revisione Var, del possibile pareggio di Belotti per un offside fischiato a Pobega. Così il Venezia è tornato al successo dopo 10 gare e 2 mesi di astinenza. La sconfitta del Torino è stata tutt’altro che casuale, visto che l’undici di Juric ha collezionato un solo punto negli ultimi tre incontri.

CAGLIARI AL TERZO RISULTATO UTILE – I sardi di Mazzarri si stanno costruendo la permanenza nella massima serie mattoncino per mattoncino. L’ultimo importante tassello è stato montato al “Castellani” di Empoli, dove i rossoblù sono riusciti ad ottenere un pareggio comunque soddisfacente. Si tratta del terzo risultato utile di fila, che va ad aggiungersi all’1-1 casalingo con la Fiorentina e all’impresa ottenuta nella trasferta bergamasca. E se il Cagliari risale, l’Empoli invece continua a perdere posizioni. L’ultimo successo dei toscani risale addirittura al 12 dicembre scorso (Napoli-Empoli 0-1). I 30 punti fin qui accumulati, comunque, lasciano dormire sonni tranquilli alla formazione allenata da Aurelio Andreazzoli.

TRA GENOA E SALERNITANA UN PARI AMARISSIMO – L’1-1 tra liguri e campani potrebbe sancire la fine dei sogni salvezza delle due formazioni. Il pareggio del “Ferraris” è il classico risultato che nessuna delle due squadre, di fatto, avrebbe voluto ed è invece arrivato. Entrambe nel primo tempo le reti di Destro per i rossoblù (32’) e di Bonazzoli per i granata (46’). Si è vista una gara esasperata dall’eccesso di agonismo e dalla voglia di portare a casa punti preziosi, oltre che molta precipitazione. Ai punti, forse, avrebbe meritato più il Genoa che ha colpito anche un palo con Badelj. Nessuna delle due squadre è riuscita, però, a realizzare quello che sarebbe stato il gol che avrebbe potuto infondere una stilla di speranza in chiave salvezza. Dall’illusione alla disperazione il passo è breve e Genoa e Salernitana ci si stanno avvicinando sempre di più.