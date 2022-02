Serie A: Il meglio e il peggio del weekend, che calcio è successo?

TESTACODA CON SORPRESA – Lì dove la sorpresa è rappresentata dal risultato finale di 2-2 tra il Milan capolista e la Salernitana fanalino di coda. I rossoneri sono inciampati sul più bello di fronte alla rigenerata squadra allenata dal neo-tecnico Davide Nicola, al debutto sulla panchina granata. I meneghini hanno pagato a caro prezzo una prestazione davvero incolore e al di sotto delle aspettative, che le statistiche dei 90’ aiutano a comprendere meglio: entrambe le compagini hanno terminato l’incontro collezionando lo stesso numero di conclusioni nello specchio della porta (5), ma è stata la formazione di casa ad aggiudicarsi i duelli. Ciò che ha impressionato maggiormente è stata la tenacia e la lucidità grazie alle quali la Salernitana è riuscita a tenere testa al Milan fino alla fine, concedendo al “Diavolo” solo l’illusione di poter conquistare facilmente i tre punti, soprattutto dopo il vantaggio-lampo firmato da Messias. Un’illusione, appunto, perché dallo 0-1 in poi si è assistito ad un altro tipo di partita. E qui è venuta fuori tutta la qualità degli uomini di Nicola, abili nel trovare i varchi giusti in contropiede (e chi se non l’eterno Ribery poteva esaltarsi in tale contesto?) e capaci di giocare sempre corti mettendo in grande difficoltà i rossoneri. Il Milan è risultato insufficiente in termini di produttività offensiva e concretezza, lì dove i vari Giroud, Leao e Brahim Diaz si sono rivelati spesso inefficaci. Solo l’ingresso di Rebic al 61’ ha ravvivato un po’ di più un reparto in serata storta. Nel post gara, la delusione di mister Pioli è stata evidente: “Abbiamo sbagliato giocate e scelte”. È lecito chiedersi a questo punto se il Milan riuscirà davvero a competere per il titolo con Inter e Napoli fino al termine della stagione. La trasferta di Salerno non lascia molte speranze in questo senso. Il nuovo tecnico dei campani, Davide Nicola, ha confermato le già note qualità di “uomo dei miracoli”: dopo aver salvato un Crotone ormai condannato al peggio nella stagione 2016-2017, ora ci riprova con la Salernitana. La missione, tuttavia, rimane (quasi) impossibile.

RASPADORI + SCAMACCA = INTER KO – Se quella del Milan è stata una semplice sbandata in chiave scudetto, quello dell’Inter è stato un vero e proprio tonfo. Lo 0-2 incassato dai nerazzurri, al “Meazza”, al cospetto del miglior Sassuolo della stagione ha di fatto allargato una piccola crepa nel percorso, verso quello che potrebbe essere il secondo titolo consecutivo, apertasi con la sconfitta nel derby del 5 febbraio scorso. Nelle ultime 5 uscite, coppe comprese, la formazione di Simone Inzaghi è riuscita a superare solo la Roma nei quarti di Coppa Italia. Tra campionato e Champions è maturato un solo pareggio, quello con il Napoli, oltre a 3 sconfitte dolorose. Per la seconda volta consecutiva la “Beneamata” è rimasta all’asciutto di gol ed ha incassato un secco 0-2. È evidente che l’Inter stia attraversando il momento più delicato della sua stagione. Parlare di crisi sarebbe inopportuno, ma certo c’è qualcosa che non va. Come se la rimonta del Milan avesse di colpo tolto certezze ad un gruppo che, fin lì, si era contraddistinto per personalità e qualità. A San Siro si è vista un’Inter molto volenterosa, molto volitiva, ma anche una squadra che non è riuscita ad opporsi ai neroverdi, più che mai efficaci grazie alla coppia delle meraviglie Raspadori-Scamacca. Il Sassuolo è stato più forte, portando a buon fine l’impresa.

NO VLAHOVIC, NO JUVE – I bianconeri, nel derby della Mole di venerdì sera, hanno pagato salato la serata storta di DV7. L’oneroso acquisto del centravanti serbo, vicecapocannoniere del campionato, potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio e causare una Vlahovic-dipendenza nociva per le ambizioni da quarto posto della squadra di Allegri. La sensazione che si è diffusa a risultato ormai acquisito è che se non gira lui, il rischio che si possa generare un corto circuito in termini realizzativi è molto alto, come d’altronde si è verificato nell’1-1 contro un buon Toro. Torino che, al contrario, proprio di fronte ai cugini ha ritrovato il suo bomber: il “Gallo” Belotti è tornato finalmente a cantare, a distanza di quasi 4 mesi dall’ultima marcatura (30 ottobre, Torino-Sampdoria 3-0). Il ritorno al gol del numero 9 agli ordini di Juric potrà essere molto importante tanto per le fortune dei granata, quanto per quelle della Nazionale azzurra in vista degli spareggi per Qatar 2022. Con la sconfitta dell’Atalanta a Firenze (gli orobici devono ancora recuperare la gara con il Torino), il quarto posto è ancora appannaggio della Juventus che, con i rinforzi richiesti e ottenuti nella sessione di mercato invernale, rimane la principale candidata all’ultima posizione utile per entrare in Champions. Tuttavia, sarebbe bene che Allegri ritrovi quanto prima i gol di Dybala, Morata e Kean. Il solo Vlahovic, evidentemente, non può bastare per superare i numerosi ostacoli e raggiungere gli obiettivi fissati.

IL “PISTOLERO” PIATEK COLPISCE E AFFONDA LA DEA – C’è ancora vita sul pianeta Viola, anche ora che il marziano Vlahovic è emigrato in un’altra galassia. I tifosi della Fiorentina hanno trovato un nuovo idolo da celebrare ed è il “Pistolero infallibile” Krzysztof Piatek. Il centravanti polacco, dopo aver contribuito a condurre la sua nuova squadra alla semifinale di Coppa Italia (dove se la vedrà con la Juventus), ora prova a trascinare la formazione toscana verso le zone più nobili della classifica, in piena bagarre per un posto in Europa. La prima vittima illustre è stata l’Atalanta del Gasp, in quella che è stata una vittoria meritata nel contesto di una gara che non ha regalato grandissime emozioni. Poche le occasioni costruite dalle due compagini nell’arco dei 90’. I nerazzurri hanno sofferto la mancanza di un riferimento lì davanti, perché privi di due goleador come Muriel e Zapata. Al di là del gol decisivo, la chance più nitida dell’incontro è stata quella capitata a Koopmeiners davanti a Dragowski. L’ha spuntata, dunque, la formazione più cinica. La Viola, tra l’altro, si è confermata bestia nera dell’Atalanta (tre vittorie su tre tra campionato e Coppa Italia). Tre punti preziosissimi per l’undici del tecnico Italiano, che permettono di scavalcare la Roma in classifica. A Gasperini è rimasto solo l’amaro in bocca per la rete del possibile pareggio di Malinovskyi, poi annullata dal Var per il fuorigioco (seppur millimetrico) di Hateboer (che non pare però aver influenzato l’azione), oltre che il cartellino rosso sventolatogli in faccia dall’arbitro Doveri per le vibranti proteste. La sconfitta, inoltre, ha negato alla “Dea” l’aggancio alla Juve al quarto posto. La caduta di Firenze, più in generale, ha confermato la flessione dell’Atalanta (appena passata sotto il controllo del fondo americano Bain Capital di Stephen Pagliuca, il quale si è assicurato il 55% delle quote): l’ultimo successo in campionato risale allo scorso 9 gennaio contro l’Udinese, al quale hanno fatto seguito solo 3 pareggi e 2 sconfitte.

NELLA ROMA È GIA’… PRIMAVERA – Gioventù e spensieratezza sono stati gli ingredienti principali con i quali la Roma è riuscita ad evitare una dolorosa sconfitta interna contro l’Hellas Verona, sabato pomeriggio: un diciottenne (Volpato) e un classe 2002 (Bove), entrambi appartenenti alla Primavera giallorossa, hanno salvato la squadra di Mourinho da un ko che avrebbe probabilmente tagliato fuori i capitolini da qualsiasi corsa ad una posizione europea. Sebbene con ben 9 assenti fra Covid, infortuni e squalificati, ancora una volta si sono visti tutti i limiti di una formazione ancora priva di una chiara identità, che ha sofferto terribilmente un primo tempo dominato dagli scaligeri – sul doppio vantaggio già dopo 20’, grazie alle reti di Barak e Tameze. Ci hanno allora pensato i più giovani a raddrizzare lo score nel finale, arroventato dalla sfuriata dello “Special One” contro l’arbitro Pairetto, reo di aver concesso “solo” 4 minuti di recupero dopo tutto il tempo perso per le sceneggiate dei ragazzi di Tudor. Assolutamente comprensibili, dunque, le lamentele del tecnico lusitano. Bisogna, però, anche ricordare che sempre Volpato e Bove hanno evitato proprio a Mourinho una figuraccia (l’ennesima) per il triste spettacolo messo in scena da una squadra mediocre, tenera in difesa, disorientata a centrocampo e fragile in attacco. Nelle ultime tre uscite (Genoa, Sassuolo e Verona), sono arrivati altrettanti pareggi. Dopo quest’ultimo, è stata rimessa in discussione qualsiasi ambizione in chiave europea: il successo della Fiorentina ha permesso ai toscani il sorpasso al settimo posto. Complimenti a Tudor per lo splendido Verona visto nella prima parte di gara, ma il difetto ancora da correggere rimane la tenuta fisica e mentale: non è la prima volta che la squadra gialloblù si spegne troppo presto, concedendo all’avversario la possibilità di rimontare. Su questo il tecnico croato dovrà ancora darsi da fare.

SAMP, QUAGLIARELLA RAGGIUNGE QUOTA 100 – Sotto il segno dell’eterno Quagliarella (doppietta), la Doria si è allontanata dalla zona calda della retrocessione superando l’Empoli per 2-0. È stato proprio il 39enne di Castellammare il principale protagonista dell’anticipo di Marassi, trascinando i suoi ad un successo che ha permesso di agganciare lo Spezia a 26 punti (+5 sul terz’ultimo posto). Due reti non banali quelli del bomber blucerchiato, che ha abbattuto il muro delle 180 reti nella massima serie e raggiunto quota 100 con la Samp (meglio di lui solo Mancini). Se a questi numeri, aggiungiamo anche che è diventato l’ottavo giocatore nella storia della Serie A capace di andare a segno in 18 anni solari di fila, allora il quadro diventa ancora più completo per tratteggiare la figura di uno degli attaccanti più prolifici di sempre. La crisi dell’Empoli, invece, non si è interrotta: è da 9 gare che i toscani hanno smarrito la via della vittoria. La squadra di Andreazzoli ha il merito di costruire molte occasioni nell’arco di 90’, me il demerito di non sfruttarle come lecito attendersi.

GENOA E IL FATTORE X – È il risultato maturato al “Penzo” tra la quart’ultima e la penultima forza del campionato, ovvero il Venezia di Zanetti e il Genoa del tedesco Blessin. La formazione ligure che non vince non è una novità, in effetti: in campionato non capita dal 12 settembre scorso (3-2 a Cagliari). Più che contare i giorni, che sono tanti, servirebbe contare i punti in classifica che, invece, rimangono pochi (15). Per i Lagunari un passetto in avanti in ottica salvezza visto il +1 sul Cagliari (che sarà impegnato stasera sul proprio campo contro il Napoli). Da quando è sulla panchina del “Grifone rossoblù”, l’allenatore teutonico del Genoa è imbattuto: 4 gare e altrettanti pareggi. Ma con un punto a partita si marcia, sì, ma non si corre. Quella tra le due compagini è stata una gara tiratissima, tutt’altro che una passeggiata per chi l’ha disputata e per chi ha dovuto arbitrarla (Orsato della sezione di Schio).