Serie A: Il meglio e il peggio del weekend, che calcio è successo?

L’INIZIATIVA DEL CALCIO ITALIANO – In un contesto dove anche l’intero mondo dello sport si mobilita compatto a sostegno della popolazione ucraina, contro la vile invasione russa, la Federcalcio ha preso la decisione di far iniziare tutte le gare del weekend trascorso con 5’ di ritardo per dare la possibilità di meditare riguardo ad un conflitto ingiustificato e ingiustificabile. Chiare le parole espresse dal presidente Gabriele Gravina: “Lo sport non fa politica, ma vuole la pace”. A tal proposito, è stato letto un messaggio prima di ogni partita.

MILAN ED INTER, DOV’E’ LA VITTORIA? – Sta assumendo sempre più i tratti di una corsa al rallentatore quella per lo scudetto 2021-2022 e le due compagini milanesi rappresentano l’emblema di questo scenario. Rossoneri e nerazzurri condividono un affanno che si portano dietro da diverse gare, considerando che nelle ultime 5 uscite i primi hanno collezionato un misero bottino di 9 punti e peggio ancora ha fatto l’undici di Simone Inzaghi, condannato da due pesanti ko (derby e Sassuolo) e da due striminziti pareggi (Napoli e Genoa). L’ultimo successo in campionato dei Campioni in carica risale addirittura al 22 gennaio con il Venezia. Difficoltà evidenti e – come detto – condivise, ma che hanno una natura diversa. Il Milan, seppur ancora in testa a +2 sui cugini, sta pagando le conseguenze di un lungo periodo in cui ha dovuto fare di necessità virtù. Pioli nella prima parte di campionato è stato bravissimo a sopperire ad assenze più o meno prolungate di molti titolari e di pedine di enorme carisma, tra i quali spiccano i nomi eccellenti di Ibrahimovic e Kjaer. Tant’è vero che lo straordinario passo-scudetto dei rossoneri si è protratto per undici partite, le prime. Il perdurare di una situazione in continua emergenza di uomini, in aggiunta a tutte le energie messe in campo in Champions, ha portato alla lenta e inesorabile flessione che si è palesata chiaramente nella trasferta di Salerno e nella ripresa con l’Udinese. L’impressionante rimonta che è valsa il trionfo nella stracittadina è stata solo un’illusione di 90’. Un caso isolato dovuto alla grande serata di Giroud più che a una reale brillantezza del gruppo. L’unico in controtendenza appare Leao (in gol contro i friulani), ma non potrà essere sempre il salvagente sul quale aggrapparsi. Il Milan non è neanche fortunato con gli arbitraggi, c’è da dire, dato che il pareggio di Udogie è stato viziato da un tocco di mano sul quale il Var non è intervenuto. Sul fronte nerazzurro, invece, l’ex allenatore della Lazio si trova ora a fare conti con altri tipi di problematiche: la sua squadra continua a proporre un buon gioco, ad esempio, ma fatica terribilmente a chiudere partite quasi dominate. Sembra strano da descrivere per un team che possiede ancora il miglior attacco della Serie A (55 reti totali), ma l’Inter delle ultime uscite è apparsa poco produttiva sotto porta (7 marcature nelle ultime 8 gare, considerando solo il campionato). Questo perché l’alternanza Sanchez-Lautaro non ha funzionato così come si sperava e il solo Dzeko, evidentemente, non è bastato per conquistare quei successi che oggi avrebbero visto la “Beneamata” saldamente in testa alla classifica. Anche il centrocampo ha le sue responsabilità, visto che i vari Barella, Brozovic e Calhanoglu – dopo una prima parte di torneo a dir poco strepitosa – hanno cominciato ad accusare maggiore stanchezza. Lo 0-0 di Marassi è stato accompagnato anche da un pizzico di sfortuna per la traversa colpita da D’Ambrosio. Entrambe, comunque, avranno modo di riscattarsi subito, già martedì, quando sarà in programma il primo scontro diretto valido per le semifinali di Coppa Italia.

LA JUVENTUS FA 13 – “Don’t stop me now”, non fermatela ora questa Juventus. Non fermatela sul più bello e nel momento decisivo della stagione. La truppa di Allegri potrebbe davvero rappresentare la sorpresa di fine campionato, perché la sua avanzata appare inarrestabile. Il rocambolesco 2-3 di Empoli ha rappresentato il 13esimo risultato utile consecutivo, un successo che ha ulteriormente avvicinato i bianconeri alla zona scudetto (-7 dal Milan) e permesso quantomeno di consolidare il quarto posto. Le dichiarazioni di mister Allegri della vigilia (“Quest’anno per vincere il titolo potrebbero servire 84-85 punti, quindi noi sicuramente non siamo in lizza”), soprattutto dopo la conquista del “Castellani” e in virtù dei pareggi di Milan ed Inter, sono risuonate alquanto scaramantiche. La realtà è che sua Signora, soprattutto per gli effetti di un mercato di riparazione sfarzoso, la si può reputare di diritto in piena corsa verso uno scudetto che sarebbe quantomai miracoloso visto il disastroso inizio di stagione. Con 11 gare ancora da disputare e 33 punti in palio, tutto è ancora possibile. Con questo Vlahovic, al terzo centro in 4 gare di campionato disputate in maglia juventina, assolutamente nulla è precluso. Nonostante i continui acciacchi fisici di Dybala, la prolungata indisponibilità di Chiellini (un uomo chiave per Allegri) e la già nota scarsa vena realizzativa di Morata, la Juve appare da settimane la più in forma. Un deciso salto di qualità è stato compiuto anche dal centrocampo in cui si è inserito perfettamente l’ultimo arrivato, Denis Zakaria.

PAZZA ROMA, ABRAHAM LA SALVA AL 99’ – Incredibile ciò che è accaduto al “Picco” nel posticipo delle 18, dove la Roma in superiorità numerica per tutto l’arco della ripresa (espulso Amian al 45’) ha sprecato numerose occasioni e faticato terribilmente a trovare il gol scaccia-crisi. Mettiamola così: la squadra di Mourinho (assente per squalifica, al suo posto il vice Foti) non è stata neanche accompagnata dalla buona sorte dato che, nonostante una supremazia territoriale evidente, ha dovuto fare i conti addirittura con quattro pali (inclusa una doppia… traversa), prima di riuscire a trovare la rete, su rigore, al 99’ con il solito Abraham. L’attaccante inglese ha così potuto festeggiare la sua 12esima rete stagionale. I meriti, però, vanno soprattutto a uno Spezia tenace, capace di resistere all’assalto romanista in dieci uomini per un tempo intero. Roma che con i tre sudatissimi punti in terra ligure è potuta salire a quota 37 e agganciare, probabilmente, l’ultimo treno verso un piazzamento europeo, raggiungendo momentaneamente l’Atalanta in classifica.

SIMEONE-SHOW, VERONA NO LIMITS – Mettiamola così: non superare le dosi consigliate, entusiasmo sì, ma con i piedi ben saldi al terreno. Perlomeno, chi ci riesce. Questo Verona, che ha sistemato nella bisaccia altri 3 punti, ha messo il naso (e non solo) in quella che pareva la “città proibita” per i gialloblù e, cioè, l’alta classifica. Di più: la zona Europa è a una manciata di punti. Può anche non interessare, ma al momento è un dato di fatto. Cinque reti, a proposito di numeri, quelli messi a segno tra andata e ritorno da parte di Giovanni Simeone al Venezia: 2 in Laguna a dicembre e altre 3 ieri. Continua a segnare così la squadra di Tudor, che si conferma il quarto attacco del torneo. Niente affatto male per l’Hellas. Si potrebbe dire che il Venezia, nell’occasione, abbia perso la partita una volta saputo che il Cagliari aveva vinto sul campo del Torino: non è andata, tuttavia, così. L’approccio della formazione di Zanetti è stato decisamente migliore rispetto a quello degli avversari nel corso del primo tempo. Una prima frazione che è camminata sul punteggio di 0-0. Tutte nella ripresa, perciò, le reti che hanno deciso questa sfida, la maggior parte delle quali siglate dal figlio d’arte. Dopo il poker alla Lazio, è arrivato così anche il tris di gol al Venezia. Quota 15 nella classifica marcatori per lui raggiunta.

IL SASSUOLO SI CONFERMA AMMAZZAGRANDI – L’epilogo folle del “Mapei”, dove i neroverdi di Dionisi hanno superato al 94’ la Fiorentina che, in inferiorità numerica, era riuscita ad agguantare il pareggio al 90’ (2-1 il finale), ha confermato l’abilità degli emiliani ad esaltarsi di fronte alle big del campionato. La Viola è stata solo l’ultima vittima di una lunga serie iniziata con la Juve il 27 ottobre dello scorso anno (1-2); una serie in cui il Sassuolo è riuscito ad avere la meglio anche su Milan (1-3), Lazio (2-1) ed Inter (0-2), senza trascurare i pareggi ottenuti con Napoli e Roma (2-2). La formazione neroverde è uno spettacolo per gli occhi, visto che pratica un calcio sempre propositivo, dalla sapiente costruzione dal basso e dai ritmi intensi. Il compito con la Fiorentina non era affatto semplice, dal momento che anche i toscani grazie ad Italiano hanno migliorato molti aspetti rispetto al recente passato, eppure i ragazzi di Dionisi hanno ribadito tutto ciò che di buono si era palesato in altre circostanze. Questa squadra meriterebbe un posto in Europa e le prossime tre partite (Venezia, Salernitana e Spezia) potrebbero rappresentare una ghiottissima occasione per compiere uno scatto importante sotto quest’ottica. Europa che la Fiorentina ora vede un po’ più sfumata ma il calo, dopo l’addio di Vlahovic, era da mettere in conto. Incoraggiante comunque la prestazione di Cabral (in gol per la prima volta). A pesare come un macigno sulla sconfitta di Reggio Emilia anche l’espulsione di Bonaventura, reo di una reazione censurabile nei confronti dell’arbitro Prontera.

CAGLIARI, SCATTO SALVEZZA – Significano veramente molto i tre punti ottenuti sul campo del Torino per il Cagliari di Mazzarri. Soprattutto per l’approccio che i sardi hanno avuto nelle ultime 5 partite. Quota salvezza, al momento, raggiunta per i rossoblù. Un successo, quest’ultimo, che ha permesso di scavalcare il Venezia al terz’ultimo posto (prima di giocare erano a pari punti). Per il Torino, invece, si è registrata una nuova battuta d’arresto. La formazione granata deve ancora trovare il giusto equilibrio, fino ad ora l’andamento dell’undici di Juric è stato troppo altalenante. Toro che ha perso, tra l’altro, l’ultima occasione di agganciare il treno per l’Europa.

SALERNITANA AL QUARTO (INUTILE) PARI DI FILA – Se il Bologna ha consolidato la sua posizione a centro classifica, la Salernitana del neo-tecnico Nicola è incappata nel quarto pareggio consecutivo: un altro punto piuttosto amaro, che non ha smosso una classifica deficitaria e che la vede all’ultimo posto. Nonostante la rivoluzione dell’ultimo mercato di riparazione, imposta dal Ds Sabatini, la formazione campana continua a trovare difficoltà. Così gli unici successi stagionali rimangono quelli ottenuti con Genoa, Venezia e Verona (9 gennaio). Al vantaggio firmato da Arnautovic, ha risposto il giovane Zortea nella ripresa. Al centrocampista di Feltre sono bastati 37’’ per confezionare la rete che è valsa l’1-1. Il suo primo gol in Serie A. Ecco, proprio Zortea ha rappresentato l’unica vera nota lieta dell’anticipo dell’Arechi.