Serie A: Il meglio e il peggio del weekend, che calcio è successo?

GIROUD PORTA IL MILAN AL COMANDO – Grazie a un guizzo di Olivier Giroud, il Milan ha sbancato il Maradona, portandosi a casa il bottino pieno nella super sfida con il Napoli, diretta concorrente per lo Scudetto insieme all’Inter. Dopo aver giustiziato l’Inter nel derby, Olivier Giroud è stato decisivo anche contro il Napoli. Un gol pesantissimo che è valso i tre punti e (nuovamente) il primo posto in classifica generale, a +2 sull’Inter (che deve recuperare una partita). L’attaccante francese, con la rete al Maradona, è giunto a quota 11 gol stagionali, eguagliando l’intero bottino dello scorso anno con la casacca del Chelsea.

INTER, TORO SCATENATO – La goleada rifilata all’ultima in classifica è stata senz’altro utile per rialzare il livello del morale, rilanciare le ambizioni scudetto per i Campioni d’Italia in carica e approfittare dello scontro diretto tra le altre due candidate allo scudetto Napoli e Milan, dopo un lungo periodo di flessione. Il pokerissimo dell’Inter, trascinata da Lautaro Martinez (autore di una tripletta) e da Dzeko (in gol due volte), ha permesso di ritrovare un successo in Serie A che mancava addirittura dallo scorso 22 gennaio e una striscia di 4 partite senza vittorie. La truppa di Inzaghi grazie alla scorpacciata di reti ha, tra l’altro, interrotto un lungo periodo di digiuno da gol iniziato il 16 febbraio e durato per 4 gare coppe comprese. Contro la Salernitana si è rivista a tratti la squadra capace di dominare la prima parte del campionato: approcciando la gara con attenzione l’Inter, pur rischiando molto al 4’, ha lentamente e inesorabilmente preso il comando della partita grazie ad un ritmo nuovamente intenso, una circolazione di palla più veloce, al grande lavoro dei centrocampisti esterni e a verticalizzazioni insostenibili per la formazione di Davide Nicola. Sugli scudi, oltre a Lautaro e Dzeko, anche Nicolò Barella, autore di due assist per il ritrovato attaccante argentino. I tre giocatori apparsi più in difficoltà nelle ultime settimane hanno recuperato gamba, concentrazione e velocità perdute nell’ultimo periodo, strappando con le proprie accelerazioni una partita che i nerazzurri hanno vinto con merito. Chiuso il primo tempo sul 2-0, nella ripresa la truppa di Inzaghi ha dilagato trovando il terzo gol personale del “Toro”, prima della doppietta finale dell’ariete bosniaco. Il 5-0 ha dato respiro all’Inter e ha confortato il tecnico piacentino per la prestazione di una squadra che martedì, a Liverpool, proverà a ribaltare lo 0-2 dell’andata ma che soprattutto, anche grazie ai recuperi di Gosens e Correa e a un atteggiamento da battaglia, potrà provare nella parte finale del campionato a tornare protagonista e a ripetere il titolo.

JUVENTUS INARRESTABILE – Non si è arrestata l’ascesa della Juventus, al 14esimo risultato utile consecutivo in campionato (9 successi e 5 pareggi). L’ultimo a cadere sotto i colpi dei bianconeri di Allegri è stato lo Spezia, battuto di misura con un gol di Morata. Ma la Juventus ha anche sofferto, soprattutto nel secondo tempo con gli ospiti che hanno avuto due limpidissime occasioni per pareggiare i conti (una, clamorosa, con Gyasi di testa parata da Szczesny e un’altra con Agudelo che ha scaricato sul portiere polacco). Juve, dunque, in apprensione fino alla fine. Le “Aquile” probabilmente nel secondo tempo avrebbero meritato di più, ma per la formazione di Thiago Motta è arrivata la quarta sconfitta consecutiva e sempre di misura. La squadra è però viva anche se si trova a sole 4 lunghezze dalla terz’ultima. Ci sarà da lottare per raggiungere l’obiettivo salvezza. La Juve ha allungato e consolidato il quarto posto in classifica e si è avvicinata alle tre di testa, ma non è una squadra brillante.

TAMMY, DAMMI ALTRI TRE PUNTI – È stato un sabato felice per le due romane, intente a rientrare nella corsa-Champions. A tal proposito, i giallorossi hanno vinto di misura lo scontro diretto con l’Atalanta (replicando il trionfo dell’andata a Bergamo) agganciandola in classifica al quinto posto. Roma e il fattore Abraham, decisivo anche stavolta. Ben quaranta milioni erano stati spesi per il centravanti inglese… sembravano tanti all’inizio dell’estate, in realtà questo ragazzo sta facendo cose egregie: 13 gol segnati in campionato, ben 20 stagionali se si includono anche le Coppe in 36 presenze. Un dato emblematico che spiega bene quanto Abraham sia decisivo per Mourinho: per 4 volte ha segnato la rete della vittoria per 1-0! Era già accaduto anche domenica scorsa contro lo Spezia ed è successo anche sabato pomeriggio. Il numero 9, tra l’altro, è vicinissimo ad un suo record in Premier League: ne segnò 15 in maglia Chelsea al primo anno. Ricordiamo che si tratta di un ragazzo di 24 anni, un centravanti moderno che ha avuto un impatto davvero sorprendente in questo campionato. Ha preso anche molti pali, Abraham, quindi significa che è sempre nel vivo della partita. Ad agevolare la prova più che convincente della Roma è stato anche un “Olimpico” da mozzafiato: i 42.303 presenti non hanno mai smesso di incitare i propri beniamini, accompagnando la delicata sfida con cori, bandiere e striscioni di sostegno. A dimostrazione di una fede intramontabile. Curiosità finale: per tre volte, con Mourinho squalificato, la Roma ha vinto il proprio match. Le scelte (radicali) operate dallo “Special One”, comunque, hanno iniziato finalmente a dare i frutti sperati: il tecnico lusitano ha sconfessato il mercato giallorosso, accantonando i vari Vina, Maitland-Niles e Oliveira, puntando forte sul giovane Zalewski. Il polacco ha contribuito in maniera sostanziale all’ottima prestazione della squadra. Interessante anche l’intuizione di arretrare Mkhitaryan a centrocampo. La Dea ha ancora una gara da recuperare, ma la flessione è palese: 3 ko nelle ultime 5 gare. La banda del Gasp, pur esercitando un maggior possesso palla (65%) rispetto ai dirimpettai capitolini, ha creato poche vere occasioni e la sua manovra è apparsa poco fluida. Tante le assenze soprattutto nel reparto offensivo (su tutte quella di Zapata si è fatta particolarmente sentire nelle ultime uscite), ma ciò non può essere un alibi. Per la zona Champions ogni discorso è ancora aperto.

IMMOBILE COME PIOLA – La Lazio ha dilagato a Cagliari ed è rimasta ad un solo punto di distanza dal quinto posto occupato da Roma e Atalanta. Quella della “Unipol Domus” è stata una bella partita, ma solo per i biancocelesti: il 3-0 è apparso ancora più netto addirittura del punteggio finale. L’anticipo serale del sabato ci ha anche regalato diversi temi interessanti: ad esempio quello relativo a Ciro Immobile, che si è portato a quota 20 in classifica marcatori e a 143 reti in Serie A come il mito Silvio Piola. Altro tema che ha trainato tutta la vigilia era quello riferito allo scontro tra lo stesso numero 17 e Joao Pedro in chiave Nazionale: una sfida stravinta dal bomber di Sarri. La Lazio, peraltro, è tornata alla vittoria (la 13esima stagionale) riprendendosi dopo il capitombolo interno con il Napoli (seppur immeritato). Si è, invece, arrestato il filotto di risultati utili consecutivi per la compagine sarda di Mazzarri, una mini serie positiva costituita da 2 successi e 3 pareggi. Per il quarto posto, dunque, rimangono in corsa anche i capitolini che, nell’occasione della trasferta isolana, hanno dimostrato una capacità nel possesso palla davvero unica. I suoi calciatori migliori, soprattutto Luis Alberto e Felipe Anderson, sono stati autori di una prestazione eccellente. Immobile si è confermato l’attaccante italiano più forte del nostro campionato. Sarri può solo che essere ottimista dopo aver visto la squadra che realmente spera di avere al più presto: una squadra corta e compatta. Il Cagliari ha patito la netta differenza. La stessa differenza che hanno fatto, in maniera particolare, Felipe Anderson e il centrocampista spagnolo: gli strappi del primo sono stati determinanti, il gol del 2-0 è stato proprio la sintesi di questo commento (passaggio del primo per il gol del secondo). Senza ovviamente dimenticare la gemma della terza marcatura con tanto di… slalom speciale del brasiliano che ha saltato come birilli i difensori rossoblù. I padroni di casa hanno cercato, in verità di pressare ed esercitare una maggiore intensità ma sono rimasti ammaliati – specie nel primo tempo – dal giro palla laziale. Sono ormai quasi 2 mesi che la Lazio sta giocando un buon calcio, anche se a volte poco concreto. A dimostrazione che la squadra sta pian piano assimilando la cultura calcistica del proprio “Comandante”.

LA LAZIO PIANGE IL CAPITANO DELLO SCUDETTO – Il weekend della Lazio è stato però, purtroppo, macchiato dalla terribile notizia relativa all’improvvisa scomparsa di Pino Wilson. Un malore si è portato via, a 76 anni, l’ex capitano che ha contribuito nella stagione 1973/1974 a riempire la bacheca biancoceleste con il primo scudetto della sua storia.

PAREGGIO CON VISTA (PARZIALE) SULL’EUROPA – Sarà un caso, ma la sfida del “Franchi” tra Fiorentina ed Hellas Verona è terminata 1-1 esattamente come all’andata. È stato appena il quarto pareggio in campionato per i viola, il secondo fra le mura amiche dopo quello di gennaio contro il Sassuolo. Gli scaligeri, invece, sono rimasti due punti sotto in quello che alla fine si scopre essere stato anche uno scontro diretto con vista, seppur parziale, sull’Europa. Prima del sogno, il segno distintivo: l’impronta, cioè, di un gioco che i rispettivi tecnici hanno saputo modellare prima che imporre. I veneti, blindata una settimana fa la salvezza, nel nuovo anno solare 2022 hanno conquistato 17 punti in campionato, uno solo in meno del Napoli!

SASSUOLO, AVANTI CON IL TRIO MERAVIGLIA – Vero che il Sassuolo ha dilagato con il Venezia anche per i tre rigori a proprio favore, ma c’è stato anche dell’altro nel match del “Penzo”. La qualità, innanzitutto, che ha sempre contraddistinto la formazione emiliana, soprattutto dalla trequarti in su, grazie al formidabile attacco composto da Raspadori, Berardi e Scamacca. Un trio invidiabile sia a livello nazionale che oltre confine. Troppo leggera, troppo imprecisa ancora una volta la retroguardia lagunare, specialmente nei minuti iniziali. In tale contesto, il trio meraviglia è andato a nozze e non ha avuto pietà di una formazione in grande difficoltà, ora terz’ultima in graduatoria a -3 dal Cagliari. Gli arancioneroverdi, ora, dovranno dare tutto nelle ultime 10 partite che rimangono da qui a fine stagione.

BOLOGNA E TORINO NON SI FANNO DEL MALE – Un punto a dividere le due squadre in classifica alla vigilia della sfida, il che lasciava presagire una situazione di equilibrio e così è stato. È terminata 0-0 tra felsinei e granata, una partita spigolosa, a tratti rude e sicuramente tatticamente bloccata tra due compagini che, comunque, l’hanno messa decisamente sul piano dell’agonismo. La squadra di Juric ai punti, forse, l’avrebbe vinta, ma non si è segnato e la logica risultanza è uno 0-0 che consolida la situazione di graduatoria tranquilla per entrambe le formazioni. In casa granata i tre punti continuano a mancare dal 15 gennaio. Terzo risultato utile consecutivo, invece, per il Bologna che in 3 partite ha messo insieme 5 lunghezze e visto e considerato che nelle 9 uscite precedenti aveva fatto peggio, per ora può anche andar bene così.

L’UDINESE INGUAIA LA SAMP – Dopo 2 pareggi e una sconfitta, l’Udinese è tornata a ruggire in casa contro una Sampdoria in un momento delicatissimo, al secondo ko consecutivo. Tre punti d’oro in chiave salvezza per i friulani di Cioffi, autori di un avvio di gara fulminante: sono bastati 12’ a Deulofeu e Udogie (seconda marcatura consecutiva, dopo quella al Milan) per tracciare un solco profondo in cui è precipitata la Doria. Inutile la rete della bandiera di Caputo. Un dato sottolineato in maniera dura anche dal tecnico Giampaolo nel post gara: “E’ inconcepibile il fatto di stare sotto di due gol dopo soli 12’. Così facendo la partita la metti in salita sul piano morale, mentale e dell’autostima. Poi si fa dura, soprattutto contro un’Udinese che ha quelle caratteristiche lì, specifiche: si compatta quando difende ed è pericolosa quando riparte”. Nell’anticipo della “Dacia Arena” sono emerse tutte le qualità del numero 10 spagnolo: Deulofeu è stato di gran lunga l’mvp della sfida per aver sbloccato la gara al 4’, aver servito l’assist per il raddoppio e aver ispirato senza soluzione di continuità la manovra friulana. Male la compagine blucerchiata, alla quinta sconfitta consecutiva lontano da Genova: subito sotto ritmo, mai veramente in partita, deficitaria in fase di costruzione e troppo tenera in difesa. Inevitabile è scattato l’allarme per la posizione pericolante in classifica. L’Udinese, d’altra parte, si può dire assolutamente ottimista per il prossimo futuro: i 29 punti fin qui conquistati la tengono distante dalla zona calda e ci sono ancora due gare ancora da recuperare…

GENOA, IL PUNTO NON BASTA PIU’ – Ennesimo pareggio dell’era Blessin per il Genoa. Ma mai come in questa occasione è stato un pari inutile, tra l’altro contro un’altra diretta concorrente come lo è stato già per Venezia e Salernitana. Sarebbero state partite tutte da vincere per sperare di rimanere aggrappati alla massima serie. I 18 punti a 10 partite dalla fine risuonano come una dura condanna per i rossoblù. Discorso praticamente rovesciato per l’Empoli che, forte di un girone d’andata stupefacente, si è avvicinato ancora di più ad una salvezza in cui pochi credevano ad inizio stagione: i 32 punti rimangono un ottimo margine di sicurezza per la squadra di Aurelio Andreazzoli. C’è una curiosità che accompagna l’esperienza del tecnico tedesco Blessin: è, infatti, il primo allenatore a pareggiare tutte le sue prime cinque partite in assoluto in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, mentre l’ultimo tecnico ad aver impattato sei gare consecutive nel massimo campionato è stato Leonardo Semplici (tra marzo e aprile 2018 con la SPAL).