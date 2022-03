Serie A: Il meglio e il peggio del weekend, che calcio è successo?

SPRINT MILAN – A nove giornate dal finale di una stagione tra le più avvincenti ed incerte degli ultimi anni, i rossoneri hanno dunque lanciato la volata scudetto. Non è un caso se è stata proprio la formazione di Pioli ad aver fatto recapitare alle altre pretendenti un messaggio chiaro, netto: per il titolo ci siamo anche noi e lotteremo fino alla fine! Un concetto fortemente ribadito dal tecnico emiliano alla vigilia della sfida con l’Empoli. I numeri, al momento, continuano a dare un valido sostegno al Milan che rimane la squadra ad aver accumulato il maggior numero di punti negli scontri diretti (l’unico ko rimane quello con il Napoli nel girone d’andata). La vittoria interna contro i toscani di Andreazzoli ha ribadito una volta di più i reali pregi dei meneghini: cinismo e solidità. Certamente non è stato il miglior Milan dell’anno quello visto sabato a San Siro, ma in un finale di stagione dove le energie dovranno essere ben dosate non ci si poteva neanche attendere molto di più. Tant’è che ai rossoneri è bastata la rete dell’inaspettato Kalulu per prendersi tre punti davvero pesanti, poi è stato sufficiente gestire fino al termine dei 90’. Dopo quello di Napoli è stato il secondo 1-0 consecutivo e per la terza volta – derby di Coppa Italia compreso – il “Diavolo” ha mantenuto inviolata la propria porta. In una serata in cui l’attacco non ha brillato (male anche Giroud nonostante il record personale dei 7 tiri in una singola gara), il Milan ha scoperto le doti da bomber del difensore nel giro dell’Under 21 francese (un vero e proprio colpo da biliardo il suo gol). Il 16esimo marcatore diverso nella stagione in corso per la capolista. A dimostrazione che la forza del team di Pioli rimane anche e soprattutto il gruppo. In termini di punti (63 in 29 partite) la compagine rossonera non faceva così bene dalla stagione 2011-2012: ci sono tutti i presupposti per sognare in grande.

NAPOLI, OH SI’ MEN – Chi si arrende è perduto e il Napoli non ha certamente intenzione di fermarsi sul più bello. Non si sono fermati gli uomini agli ordini di Luciano Spalletti, così come non si è fermato l’uomo simbolo dell’attacco azzurro: Victor Osimhen, autore della doppietta decisiva al “Bentegodi” di Verona. Il centravanti nigeriano, salito a quota 9 reti nella classifica marcatori, ha permesso al suo gruppo di rimanere in scia al Milan (+3) e interrompere così un periodo non proprio esaltante per i partenopei (reduci dalla sconfitta di misura nello scontro diretto del “Maradona” proprio con i rossoneri). Quella vista a Verona, a parte l’ottima prova del numero 9, è stata comunque una squadra ancora fortemente convinta di potersi giocare le proprie carte nel rettilineo finale che porterà al traguardo-scudetto. Nonostante un avvio poco rassicurante, infatti, il Napoli ha cominciato a carburare con il trascorrere dei minuti, meritando il doppio vantaggio. L’Hellas ha ribattuto colpo su colpo finché ne ha avuto le possibilità: l’espulsione di Ceccherini ha di fatto neutralizzato la rete di Faraoni (rosso anche per lui nel finale convulso) che era servita ad accorciare momentaneamente le distanze. Non era assolutamente scontato il successo su un campo ostico come quello di una delle compagini oggi più in forma del torneo. Questo dimostra il valore dei campani, a pieno titolo in corsa verso un sogno chiamato scudetto.

LO STRISCIONE DELLA VERGOGNA – Ha suscitato, invece, profondo sdegno e grande imbarazzo lo striscione, esposto nella notte della vigilia all’esterno dello stadio scaligero, dalla Curva Sud del Verona e rivolto ai tifosi del Napoli in cui sono state indicate chiaramente le coordinate geografiche della città partenopea, accompagnate dalle bandiere di Russia e Ucraina: chiaro il riferimento a colpire il capoluogo campano. Il Comune di Napoli, per questo atto incivile, ha chiesto sanzioni immediate.

LA JUVE NON È SOLO VLAHOVIC – Fino a poche settimane fa ci si chiedeva quanto potesse valere il potenziale offensivo bianconero senza il bomber serbo arrivato dalla Fiorentina. La risposta è arrivata nel faccia a faccia con la Sampdoria, in cui è emersa la vena realizzativa di Alvaro Morata (doppietta). La trasferta di Marassi rappresentava una trappola da non sottovalutare – come giustamente fatto notare da Max Allegri alla vigilia – in questo appassionante finale di stagione. L’attaccante spagnolo (che non può comunque essere definito un goleador di razza) non ha certamente fatto sentire la mancanza di DV7 (rimasto in panchina per i primi 65’): si è prima preso la responsabilità di calciare il rigore del raddoppio al 34’, poi ha realizzato la rete che ha chiuso il match sull’1-3. Considerando anche l’assenza di Dybala (che probabilmente verrà recuperato per il decisivo secondo round con il Villarreal negli ottavi Champions), questa è stata la migliore notizia del sabato juventino. Tra le prime quattro in classifica, dunque, la Juve appare la squadra più in forma. Notevole la crescita esponenziale dei bianconeri da novembre a questa parte: l’ultimo ko in campionato risale proprio al match interno con l’Atalanta, al quale hanno fatto seguito 10 successi e 5 pareggi. “Madame” è in serie positiva da 12 gare, coppe comprese (l’unico stop è rappresentato dal 2-1 subìto nella finale di Supercoppa con l’Inter). Il quarto posto, a questo punto, rappresenterebbe l’obiettivo minimo per l’undici di Allegri.

L’ASSALTO (STENTATO) ALL’EUROPA DI ATALANTA E ROMA – Accomunate da un destino poco esaltante in quest’ultimo weekend le due squadre che inseguono il quarto posto, entrambe frenate dal pareggio: se i giallorossi sono usciti dalla “Dacia Arena” con un solo punto, agli orobici non è andata molto meglio nella sfida casalinga con il “Grifone” rossoblù. I nerazzurri di Gasperini, quest’anno, stentano in casa: su 48 punti all’attivo, solo 18 sono stati ottenuti al “Gewiss Stadium”. Così la Juventus e la Champions sembrano allontanarsi. Decisamente poche le vittorie fra le mura amiche per puntare veramente in alto, le scorie dell’Europa League hanno probabilmente influito sulla prestazione della “Dea” (anche se sono stati effettuati ben sei cambi di formazione rispetto all’uscita europea con il Bayer Leverkusen). Dici pareggio e ormai pensi solo al Genoa di Blessin, al suo settimo segno X consecutivo: mai sconfitto ma neppure mai vittorioso in Serie A sulla panchina rossoblù. Un solo successo per i liguri datato ormai 6 mesi or sono, in trasferta a Cagliari: i 16 pari in campionato servono, se non altro, a tenere ancora in vita le speranze di salvezza. Quello di Udine, invece, è stato un pareggio che – con tutta franchezza – i capitolini di Mourinho non avrebbero meritato. L’Udinese ha dominato per larghi tratti il match, soprattutto nel primo tempo (gol di Molina e traversa di Makengo). Altre occasioni ancora nella ripresa per i friulani (parata provvidenziale, con i piedi, di Rui Patricio), fino al rigore del 94’ (assegnato per il tocco di mano di Udogie in area) trasformato da capitan Pellegrini (settima rete). Roma che ha fatto pochissimo, forse risentendo dell’impegno con il Vitesse in Conference League. I capitolini, comunque, hanno ottenuto l’ottavo risultato utile di fila in campionato. Il finale di gara è risultato ancora una volta decisivo: in questo modo erano arrivati anche i pareggi con Sassuolo e Verona, oltre al successo sullo Spezia.

LA FIORENTINA NON SI ARRENDE – La Viola continua a cullare speranze europee. Ancora di più dopo la vittoria di misura nel derby dell’Appennino con il Bologna. La formazione di Vincenzo Italiano ha avuto la meglio grazie al gol segnato da Torreira al 70’, anche se i rossoblù avrebbero meritato qualcosa di più. Il pareggio, in questo caso, sarebbe stato il risultato più giusto per ciò che le due compagini hanno mostrato in campo. I felsinei hanno certamente pagato l’uomo in meno (Bonifazi ha lasciato i suoi in dieci per tutto l’arco della ripresa, dopo aver incassato il secondo giallo al 41’). La Fiorentina ha sfruttato bene questo vantaggio nel secondo tempo, seppur non brillando sul piano del gioco. Quella vista al “Franchi”, infatti, è stata una squadra molto diversa rispetto a quella senz’altro più convincente delle precedenti uscite, anche se i tre punti rappresentavano qualcosa di più importante rispetto alla prestazione. Per occasioni avute e per l’approccio mostrato l’undici di Mihajlovic non meritava di perdere ed è bastato un episodio sfavorevole (il rosso al difensore di Toffia) per cancellare, di fatto, i buoni propositi. Nonostante il margine di sicurezza accumulato in classifica, il Bologna è stato costretto all’ennesima resa in trasferta: un punto nelle ultime 5 uscite lontano dal “Dall’Ara”. I tre punti, invece, hanno consentito alla Fiorentina di consolidare l’ottavo posto, in attesa di recuperare il match con l’Udinese. La zona Euro non è poi così lontana…

C’E’ ANCORA VITA A SALERNO – È sfumato nel capoluogo campano l’obiettivo della quarta vittoria consecutiva per il lanciato Sassuolo di Dionisi, frenato sul risultato di 2-2 dai granata. Il fanalino di coda del campionato non si è ancora rassegnato al peggio e ha dato del filo da torcere ai neroverdi per buona parte del match. A segno subito Bonazzoli per la formazione di casa, poi ribaltata da Scamacca e Traorè. Emozioni anche nella ripresa, con l’espulsione di Raspadori, la traversa colpita da Frattesi e la rete del pareggio finale siglata da Juric. All’Arechi, alla fine, hanno prevalso i rimpianti: della Salernitana che ha saputo solo parzialmente sfruttare la superiorità numerica e del Sassuolo che ha mal gestito la situazione di vantaggio. I campani sono così rimasti all’ultimo posto con 16 punti, la zona salvezza è ancora lontana ma la prestazione ha fatto ben sperare almeno per tenere vive le ultime gocce di speranza.

SPEZIA, TRE PUNTI D’ORO MASSICCIO – I liguri si sono aggiudicati lo scontro salvezza contro il Cagliari, con Cragno grande protagonista della sfida malgrado la disfatta dei suoi: il portiere dei sardi, prima di cedere alle reti di Erlic e Manaj, era riuscito a neutralizzare un rigore di Verde. La squadra di Thiago Motta, nella ripresa, ha poi trovato la forza di riprendersi e superare per 2-0 l’undici di Mazzarri, al secondo stop consecutivo dopo la disfatta interna con la Lazio. Tre punti fondamentali per gli “Aquilotti” che, con i 29 punti fin qui accumulati, ora vedono avvicinarsi sempre più l’obiettivo della permanenza nella massima categoria. Il Cagliari, al contrario, è rimasto al quartultimo posto a quota 25 e dovrà ancora lottare con tutte le forze per mettersi definitivamente al riparo dai guai.

Emanuele Tocchi