Serie A: Il meglio e il peggio del weekend, che calcio è successo?

MILAN, PROVE DI FUGA – La corsa scudetto ha cominciato a sgranarsi e il Milan di Pioli è rimasto saldamente in pole position verso il traguardo finale. A 9 giornate dalla conclusione la strada verso il titolo continua ad esser disseminata di trappole e i rossoneri sono riusciti, nella trasferta di Cagliari, a scansarsi con grande pazienza, aspettando, dopo un primo tempo in cui non ha capitalizzato le due occasioni capitate a Giroud e a Brahim Diaz. Ci ha pensato, allora, Bennacer a convertire in oro l’appoggio di Giroud e a battere il portiere Cragno al 59’. Una rete dall’importanza capitale per la capolista che è risultata anche fortunata quando, verso la fine, Pavoletti ha centrato la traversa. È ancora presto per dire se i tre punti conquistati all’Unipol Domus saranno decisivi per l’esito finale di questo appassionante campionato, ma di certo il “Diavolo” ha colto un’altra occasione per dare un segnale preciso alla concorrenza dei suoi seri propositi. Il Milan è squadra solida e cinica, capace di andare a segno nel momento propizio e di chiudere la propria porta: quello di Cagliari è stato il terzo 1-0 di fila. La svolta della stagione milanista rimane certamente il derby con l’Inter dello scorso 5 febbraio: da quel momento i rossoneri hanno accumulato ben 17 punti, a differenza dei 14 del Napoli e del magro bottino nerazzurro di 7. I sardi di Mazzarri, a quota 25, sono rimasti appena sopra la zona retrocessione (+3).

IL NAPOLI SOGNA IN GRANDE CON SUPERMHEN – La doppietta del nigeriano, la seconda di fila dopo quella che ha tagliato le gambe al Verona, ha lanciato definitivamente i partenopei verso… l’infinito e oltre. Verso confini imperscrutabili e quel sogno chiamato scudetto. Il Napoli è in piena corsa e non intende fermarsi. Nonostante un primo tempo difficile, con l’Udinese andata in vantaggio grazie al gol di Deulofeu (22’), l’undici di Spalletti è riuscito a riscattarsi nella ripresa e sono bastati poco più di 10 minuti (l’intervallo di tempo trascorso tra il 52’ e il 63’) al solito scatenato Osimhen per capovolgere la situazione e riportare i suoi sui giusti binari. Lo stesso nigeriano ha potuto così raggiungere la doppia cifra di reti (11) per la seconda stagione consecutiva: proprio come i grandi bomber del passato di origini africane, Weah, Eto’o e Salah. Il numero 9, reduce da due doppiette da sei punti nelle ultime due gare, ha realizzato cinque degli ultimi sette gol del Napoli, a dimostrazione del suo peso specifico assoluto nel gioco di Spalletti. La gara del “Maradona” è rimasta aperta solo sul fronte della disciplina, con i cartellini “pesanti”: rosso per Pablo Marì e giallo per i diffidati Rrahmani e Osimhen, i quali salteranno la successiva gara contro l’Atalanta. E a proposito di calendario, potrebbero essere decisive a questo punto le prossime tre gare del Napoli: dopo la sosta, infatti, i partenopei saranno attesi dal difficile trittico costituito dalla trasferta di Bergamo e dalle sfide interne con Fiorentina e Roma. Non propriamente un facile viatico verso l’apoteosi finale. Il super sabato di campionato è iniziato così, con la prima delle tre squadre rimaste in lizza per il titolo ad aprire trionfalmente le otto ore probabilmente più intense dell’intera stagione.

INTER, UN PARI CHE SA DI RESA – In casa nerazzurra c’è qualcosa che non va da diverse settimane, è come se la squadra di Simone Inzaghi si fosse improvvisamente inceppata: basti pensare che nelle ultime 7 giornate sono stati conquistati 10 punti in meno rispetto ai cugini rossoneri! L’Inter ora si trova nel complicato ruolo di inseguitrice, a – 6 dalla vetta, seppur con una gara in meno. Bloccata a domicilio 1-1 dalla Fiorentina. I Campioni in carica, dopo un primo tempo stentato, sono stati svegliati dal gol di Torreira. Solo in quel momento hanno alzato il ritmo, riuscendo a pareggiare quasi subito con Dumfries (bravo ad incornare un pallone di Perisic) e sfiorando anche il sorpasso, ma poi hanno rischiato alla fine di capitolare sul tiro di Ikonè intercettato da Handanovic. Simone Inzaghi ha visto così traballare la sua volata scudetto. Difficile spiegare le motivazioni di una flessione tanto evidente racchiusa in due vittorie nelle ultime 9 giornate (con Venezia, all’ultimo minuto, e Salernitana). Come se lo scivolone nella stracittadina abbia tolto di colpo tutte le sicurezze a un gruppo apparentemente forte e collaudato. Dopo una prima parte di torneo convincente in cui l’ex tecnico della Lazio sembrava essere riuscito a ricalcare le orme del suo predecessore, Antonio Conte, sfruttando tra l’altro anche lo stesso sistema di gioco (il 3-5-2), tra febbraio e marzo (in cui i meneghini hanno dilapidato 16 dei 27 punti a disposizione) è stato tutto cancellato. Cause probabilmente da imputare in parte a un reparto offensivo che ha smesso di segnare valanghe di gol e in parte a una gestione dei cambi, da parte di Inzaghi, alquanto discutibile. Dopo la sosta ci sarà il derby d’Italia con la Juventus: sarà probabilmente quello il crocevia decisivo della stagione interista.

RISCATTO JUVE – La tremenda disfatta in Champions, dove per il terzo anno consecutivo i bianconeri sono stati sorprendentemente estromessi negli ottavi da una squadra alla portata (almeno sulla carta), sembra non aver intaccato le certezze della Juve in campionato. Troppo ravvicinata e anche cocente – se vogliamo – l’ennesima delusione europea per guardare anche altrove, come invece sarebbe giusto che sia. In Serie A, infatti, l’ultima sconfitta risale a fine novembre: la lunga serie positiva, iniziata proprio con la Salernitana, dura da 16 partite! Passa comunque in secondo piano (e anche questo non sarebbe giustissimo) la rimonta nei confronti dell’Inter, che ormai è distante solo un punto. Così anche il terzo posto è ufficialmente tornato in discussione: gli effetti tossici della Champions League, perduta prematuramente, appaiono adesso un pochino più lontani (forse anche sfumati). Contro i granata di Nicola, sempre più vicini alla retrocessione, la Juve è andata in vantaggio al 5’ grazie a un’ottima azione Cuadrado-Vlahovic-Dybala. Raddoppio al 29’ del bomber serbo con un colpo di testa vincente. Nella ripresa i bianconeri si sono poi limitati a controllare la Salernitana. Proprio l’intesa tra l’asso argentino e DV7 potrebbe spingere “Madame” a un finale di campionato impensabile almeno fino allo scorso gennaio. Ad otto turni dal termine e con 24 punti ancora a disposizione tutto sembra essere possibile, d’altronde la capolista è distante 7 lunghezze…

APOTEOSI GIALLOROSSA NEL DERBY PER L’EUROPA – La migliore Roma della stagione si è esaltata proprio nella sfida più sentita dell’anno: la doppietta di Abraham e la magistrale punizione di capitan Pellegrini hanno asfaltato la Lazio nella stracittadina. Tre punti che hanno permesso alla formazione di Mourinho di scavalcare in classifica i cugini biancocelesti e di portarsi al quinto posto alle spalle della Juventus (+8). Un risultato inaspettato alla vigilia, considerando che i giallorossi erano reduci anche dalle fatiche in Conference League di giovedì. Eppure il 3-0 è quantomai meritato per ciò che si è visto in campo, con una Roma dominante soprattutto nella frazione iniziale: tutte le reti, non a caso, sono maturate proprio nei primi 45’. Incontenibile Tammy Abraham, in gol dopo appena 59’’ di gioco si è ripetuto poi al 22’. Il bomber inglese, giunto alla 23esima marcatura stagionale coppe comprese, ha staccato due mostri sacri come Montella e Batistuta (21 gol) nel computo di reti alla prima stagione in maglia giallorossa. E che dire di Pellegrini? In dubbio per uno stato febbrile, alla fine ha preso parte al confronto realizzando anche una perla su calcio da fermo. È stato il nono risultato utile consecutivo in campionato per l’undici di Mourinho. La compagine di Sarri, invece, è stata costretta alla resa dopo l’ampio successo sul Cagliari e la vittoria di misura sul Venezia.

SASSUOLO, 100 DI QUESTI BERARDI – Un Sassuolo incontenibile e un Berardi in forma… Mondiale si sono abbattuti sullo Spezia, travolgendolo per 4-1. La sfida del “Mapei” di venerdì sera, ha visto i neroverdi dilagare nella ripresa dopo una prima frazione giocata sempre sul filo dell’equilibrio e chiuso sull’1-1. Oltre al rotondo successo, Reggio Emilia ha potuto festeggiare anche l’ingresso nel ristretto club dei centenari di A dell’esterno offensivo calabrese, un prodotto delle giovanili del Sassuolo e da ben dieci anni idolo di casa. La sua doppietta gli ha permesso di raggiungere le 100 marcature nella massima categoria: un traguardo prestigioso che sicuramente non sarà sfuggito neanche all’occhio vigile del ct Mancini, pronto a giocarsi il tutto per tutto negli spareggi verso Qatar 2022 (si inizierà giovedì 24 contro la Macedonia, sperando poi di arrivare alla finale del 29 marzo). A tal proposito, un Berardi in queste condizioni potrà tornare molto utile alla causa. Come il numero 25, anche Scamacca – che ha calato il poker sfruttando un calcio di punizione e realizzando così la 13esima rete stagionale – appare ben disposto ad offrire il proprio contributo in maglia azzurra. La scalata in classifica dell’undici di Dionisi non si è arrestata: forte di 4 vittorie nelle ultime 5 gare, i 14 punti in 6 giornate al momento sono valsi il nono posto (scavalcato il Verona).

SIMEONE TRADISCE IL VERONA E L’EMPOLI FA… 13 – Non è solito assistere ad una partita in cui lo stesso giocatore sciupa incredibilmente due calci di rigore. Ebbene, l’impresa (seppur alla rovescia) di giornata è quella del “Cholito” Simeone. L’attaccante argentino, infatti, non è riuscito a capitalizzare i tiri dal dischetto in favore della propria squadra che, ad Empoli, ha comunque strappato il pareggio (1-1). I toscani sono stati costretti a rinviare una volta di più il ritorno al successo, che manca addirittura dallo scorso dicembre (13 partite fa). Tutto sommato, comunque, il punto ha permesso agli azzurri di allungare ancora sul terz’ultimo posto (33 punti, +11 sul Venezia). Gli scaligeri, in piena emergenza, alla fine hanno giocato meglio: grande prova di Cancellieri (classe 2002 romano, cresciuto nella Roma), entrato nella ripresa e autore del gran gol del pari (tiro ad effetto di sinistro). Pregevole anche il colpo di tacco di Pinamonti nell’azione del vantaggio firmato da Di Francesco.

GENOA, ORA NON CHIAMATELO PIU’ BLEXIN – Dopo una catena lunga ben 7 pareggi consecutivi, i rossoblù del tecnico teutonico Alexander Blessin (per questo definito il mister X del nostro campionato) hanno superato di misura il Torino, preparandosi ad affrontare l’assalto finale a una salvezza ritenuta fino a poche settimane fa (quasi) impensabile. Un successo ancora più sudato del solito (e per questo di grande valore), perché giunto al termine di una partita in cui il Genoa ha giocato dal 24’ in inferiorità numerica per l’espulsione di Ostigard (ma il secondo giallo è stato frutto del grave errore di valutazione da parte dell’arbitro Mariani, che ha punito un contatto che non c’era). Il protagonista della partita, Portanova, ha così firmato una rete attesa da quasi 30 giorni dopo tre gare all’asciutto, trascinando i suoi ad una vittoria che mancava in campionato da più di sei mesi (Cagliari-Genoa 2-3, 12/09/21). Forse non basterà per raggiungere l’ambito traguardo, ma senz’altro l’1-0 di Marassi è servito per dare una scossa importante ad un gruppo che era apparso ormai rassegnato ad un destino infausto, oltre ad agganciare in graduatoria il Venezia al terz’ultimo posto (22 punti). A fine gara anche il presidente Zangrillo è sceso in campo per festeggiare con i suoi la prima affermazione da quando ha assunto l’incarico di rappresentare il più antico club di Serie A. Il Torino ha confermato, invece, l’involuzione che lo tormenta ormai da diverse settimane. Dopo un girone d’andata lodevole, la squadra di Juric si è persa: sullo stesso campo di Marassi, per uno strano scherzo del destino, sono stati conquistati gli ultimi tre punti contro la Sampdoria (15 gennaio). Da allora sono seguiti 4 pareggi (tra cui quelli prestigiosi con Juve ed Inter) e 4 sconfitte.

CAPUTO AFFONDA IL VENEZIA – L’incrocio tra le ex Repubbliche Marinare se lo sono aggiudicati con merito gli ospiti genovesi, trascinati da un Caputo in grande spolvero (doppietta). Un risultato importantissimo per la Sampdoria, in un senso, e altrettanto importante per gli arancioneroverdi che adesso versano davvero in una situazione particolarmente difficile in ottica salvezza. Una partita decisa dagli errori (e orrori) della difesa veneta, che prima ha pagato in maniera salata l’ingenuità del proprio portiere e poi si è resa essa stessa protagonista di un macroscopico abbaglio commesso da Fiordilino. Nel secondo tempo ci hanno messo molto impegno gli uomini di Zanetti per tentare di rientrare in gara, ma sono state create pochissime palle-gol. Per i blucerchiati, dunque, sono stati tre punti fondamentali arrivati dopo un filotto di tre sconfitte. Al momento la posizione della Samp in classifica resta abbastanza tranquilla (raggiunto lo Spezia a quota 29, a +7 sulla terz’ultima).