Serie A: Il meglio e il peggio del weekend, che calcio è successo?

JUVE-DYBALA, RAPPORTI TESI – È stata una “Joya” a metà quella della Juventus che, nell’anticipo serale del sabato, ha domato l’Udinese – falcidiata dalle molteplici indisponibilità per Covid dei suoi uomini – per 2-0 e continuato la scalata al quarto posto, l’ultimo utile per accedere all’Europa che conta. Un successo arrivato a soli tre giorni di distanza dal ko di Supercoppa e che può solo far ben sperare per il prosieguo del campionato, la formazione di Allegri è in netta ripresa e gli ultimi risultati lo testimoniano: dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta dello scorso 27 novembre, “Madame” ha inanellato 6 vittorie e 2 pareggi nelle 8 uscite successive. Tuttavia, c’è ancora un tarlo che non lascia dormire sogni sereni al popolo bianconero: quello legato al rinnovo contrattuale di Paulo Dybala (autore del gol che ha scongelato il parziale dello “Stadium”, il settimo sigillo in questa stagione).

Ecco che, allora, la partita che più conta per la dirigenza juventina si sposta inevitabilmente sul fronte mercato. Il club più titolato d’Italia non può pensare di aprire un nuovo ciclo vincente senza contare su un giocatore di valore assoluto come lo è l’ex Palermo. La Juve ha la necessità di prolungare il prima possibile il rapporto con il 10 più estroso del nostro campionato (in scadenza il prossimo 30 giugno). La “Joya” è l’unico, attualmente, in grado di risollevare le sorti di una squadra apparsa fin da subito in grande difficoltà dopo la partenza dell’uomo-simbolo, Cristiano Ronaldo. L’unico a saper abbinare classe e fantasia in uno scenario da “razza in via di estinzione” (quello dei numeri 10).

In poche parole, l’argentino dal sinistro telecomandato rappresenta un esemplare rarissimo da preservare per il bene del club e per quello del nostro movimento calcistico. In mancanza di segnali chiari da parte della società torinese, il nervosismo cresce di giorno in giorno, soprattutto nel giocatore che non ha risparmiato un gesto emblematico all’indirizzo di chi lo stipendia: dopo la rete ai friulani, Dybala ha lanciato per diversi secondi uno sguardo carico di sfida all’indirizzo di Nedved e soci seduti in tribuna.

Anche se la spiegazione dell’attaccante sui motivi di tale comportamento, a fine gara, è stata del tutto evasiva (“Lo sguardo verso la tribuna? Cercavo solo un mio amico. Rinnovo? Sono successe tante cose, preferisco non parlare.”), è chiaro che il rapporto tra il fuoriclasse e il club che ne detiene il cartellino non è mai stato così teso. Lo strappo potrebbe essere così insanabile. Le buone notizie, comunque, in ambiente Juve non mancano. Sfumato il primo trofeo della stagione, l’undici di Allegri è disposto a tutto pur di raggiungere l’obiettivo minimo del quarto posto. Una grande mano, in questo contesto, la sta dando anche uno dei meno attesi: Weston McKennie. C’è anche la firma del “maghetto statunitense” nel 2-0 all’Udinese: per il mediano texano si è trattata della terza marcatura in stagione dopo quelle rifilate a Sassuolo e Verona, la seconda consecutiva considerando anche il gol della bandiera in Supercoppa contro l’Inter di mercoledì. Il giocatore, specialista negli inserimenti in area, sta diventando un valore aggiunto per la Juventus.

OLIVEIRA LASCIA SUBITO IL SEGNO – Serviva una bella iniezione di personalità alla Roma e per questo – a detta dello “Special One” – è stato acquistato Sergio Oliveira. Ebbene, l’apporto del portoghese non si è fatto attendere: il nuovo numero 27 giallorosso ha preso subito le chiavi del centrocampo, dettato i tempi della manovra e trascinato i suoi compagni ad un successo sofferto contro un buon Cagliari. L’ex Porto ha trasformato il tiro dagli undici metri e regalato i primi tre punti del 2022, dopo il doppio ko con Milan e Juventus.

Nonostante l’ennesimo infortunio di Pellegrini (il guaio muscolare, occorso durante la fase di riscaldamento, non dovrebbe essere di grave entità), la squadra di Mourinho è tornata alla vittoria dopo 4 partite. Si è vista una Roma cinica anzi che no, ma che ha dato comunque prova di un momento di crescita rispetto alle ultime uscite: è salita a quota 35 e ha agganciato la Lazio al sesto posto in classifica. È rimasto fermo a quota 16, invece, il Cagliari che ha colpito anche un palo nel secondo tempo con Joao Pedro e, quindi, sfiorato il gol del pareggio. Uno stop arrivato dopo due successi consecutivi per una squadra decimata dagli infortuni e dal Covid. I sardi sono usciti a testa alta dall’Olimpico, ma senza punti.

IMMOBILE RE DEL GOL – È stato tutto facile, invece, per la Lazio di Sarri che si è sbarazzata con tre reti di ciò che resta della Salernitana (causa Covid). Archiviata la sconfitta contro l’Inter capolista, i biancocelesti hanno agguantato il sesto posto in classifica (in coabitazione con la Roma). Nello 0-3 dell’Arechi c’è stata la firma dell’intramontabile Ciro Immobile, autore di una doppietta: è lui il nuovo capocannoniere con 17 gol. Al bomber azzurro sono stati sufficienti i primi 10’ di gioco per superare, provvisoriamente, nella classifica marcatori Dusan Vlahovic (fermo a 16, ma con 2 partite in meno).

La presenza dell’attaccante di Torre Annunziata sarà fondamentale anche per il Ct Mancini, in vista degli spareggi Mondiali di fine marzo. Contro Macedonia e Portogallo serviranno (eccome) anche le reti di Ciro per volare in direzione Qatar 2022. A fissare il punteggio finale ci ha poi pensato un “polemico” Lazzari. Per i capitolini si è trattato del primo successo del nuovo anno.

TORO SCATENATO – Detto della Juve, anche l’altra squadra di Torino sta vivendo un grande momento di forma. Nell’altro match del sabato, infatti, i granata di Juric hanno conquistato la seconda vittoria di fila dopo il 4-0 rifilato alla Fiorentina. Il Toro è tornato al successo in trasferta dopo quasi 4 mesi dall’ultima volta (Sassuolo-Torino 0-1), battendo in rimonta la Sampdoria a Marassi.

È stato l’ex Praet, con un colpo di testa, ad aver “bucato” la rete decisiva e non in senso metaforico questa volta (c’è voluto l’intervento dello staff doriano e degli addetti ai lavori per ricucire la rete strappata): il centrocampista belga ha così regalato i tre punti alla sua squadra, che ha potuto scavalcare Empoli e Sassuolo al nono posto della graduatoria. Terza sconfitta consecutiva per i blucerchiati, in serie nera da 5 partite. Ora riaffiora lo spettro della retrocessione.

SUPER BARAK – Quella del “Mapei Stadium” di Reggio Emilia doveva essere una sfida per palati fini e, in effetti, il match non ha assolutamente deluso le aspettative: Sassuolo-Hellas Verona 2-4 è stato uno spot formidabile, denso di un calcio ragionato e ad alto tasso di spettacolo tra due delle più belle realtà della Serie A. Il blitz degli scaligeri porta le firme di Caprari e di un maestoso Barak, autore di una tripletta: i due non hanno fatto rimpiangere il “Cholito” Simeone, rimasto all’asciutto.

Un successo meritato quello degli uomini di Igor Tudor, che hanno dimostrato una volta di più di sapere sempre cosa fare quando hanno il pallone tra i piedi. I neroverdi, al contrario, hanno trovato molte difficoltà in fase di costruzione per via della forte pressione esercitata dagli ospiti fin dalle prime battute dell’incontro. I tre punti consentono così all’Hellas di scavalcare in classifica gli stessi emiliani al decimo posto a quota 30 punti: la zona Europa non è più un mero miraggio!

NANI SUBITO DECISIVO – Diciamo così: “Caro amico ti… schivo”. Il successo, infatti, non è arrivato (con rammarico reciproco) nella sfida del “Penzo” tra i lagunari padroni di casa e gli azzurri toscani. Il segno X, alla fine, ha mosso la classifica per entrambe. Per il Venezia si tratta di una mini-ripartenza, dopo lo 0-3 col Milan e l’eliminazione in Coppa Italia ad opera dell’Atalanta. Per gli azzurri della Val d’Enza, invece, la ripresa di una marcia interrotta bruscamente dalla sonora sconfitta interna contro il Sassuolo. Fra andata e ritorno, entrambe le gare alla terza giornata nonostante il calendario asincrono, i veneti hanno portato a casa 4 punti e non saranno in molti quest’anno a poter dire lo stesso contro la formazione di Andreazzoli.

Certo, da 8 giornate il Venezia non riesce a centrare la vittoria e per gli arancioneroverdi i riflessi sulla classifica appaiono, a questo punto, inevitabili. Al 26’ il vantaggio esterno con Zurkowski, sul bellissimo cross da sinistra di Bandinelli, al 73’ il pareggio griffato Okereke dopo un bel palleggio del debuttante Nani con delizioso assist (in collaborazione con il sempre tecnico Aramu). Proprio l’asso portoghese potrebbe dare la scossa decisiva al campionato della squadra allenata dal tecnico Zanetti.