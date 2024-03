Serie A: Il Milan blinda il 2° posto. La Juve non vince più

JUVENTUS-GENOA 0-0

Per trovare l’ultima affermazione della Juve in campionato, bisogna risalire allo scorso mese: 25 febbraio, 3-2 sul Frosinone. Poi solo una sconfitta e due pareggi, compreso quello odierno con il Genoa. Non è certo un momento esaltante per la “Vecchia Signora” che, in poche settimane, è passata dal contendere il primato all’Inter ad inseguire il secondo posto, ora occupato da un Milan in grande spolvero. Il tecnico livornese è costretto a fare a meno ancora una volta del convalescente Rabiot (solo panchina per il francese), centrocampo occupato da Miretti, McKennie e Locatelli. Sugli esterni spazio a Cambiaso e Kostic. Tandem offensivo titolare: Chiesa-Vlahovic. Sull’altro fronte, Gudmundsson e Vitinha assistono l’unica punta Retegui.

La squadra di Allegri ha un buon impatto sul match, ma dopo 7’ rischia grosso: l’inzuccata di Bani, trova la pronta risposta di un miracoloso Szczesny. A metà frazione, Gatti avrebbe una ghiotta chance di andare a segno ma la fallisce. Questi gli unici veri “brividi” del primo tempo. Nessun cambio nell’intervallo, si riprende con gli stessi 22. Il pressing dei padroni di casa si fa sempre più stringente, ma manca la necessaria lucidità. Dentro Rabiot, Iling-Junior e Yildiz per McKennie, Kostic e Chiesa. Al 67’, il mancino di Iling si schianta sul palo. Poco dopo, il colpo di testa di Vlahovic non inquadra la porta. Finale convulso, al 90’ il neoentrato Kean colpisce il secondo legno della gara. Nel recupero, le vivaci proteste di un nervoso Vlahovic portano al rosso dell’attaccante serbo. Un’espulsione che fotografa perfettamente il momento no della Juventus, che ora vede avvicinarsi alle sue spalle anche il Bologna dei miracoli (+5 il margine sui felsinei).

HELLAS VERONA-MILAN 1-3

44’ Theo Hernandez (M), 50’ Pulisic (M), 65’ Noslin (HV), 79’ Chukwueze (M)

I rossoneri violano il “Bentegodi” di Verona e blindano il secondo posto, in virtù del pareggio della Juventus. I numeri dicono chiaramente che, dopo l’Inter, è proprio il Milan la formazione ad avere inanellato in questo torneo più successi: sono 19, che significano anche conferma del secondo posto in classifica davanti ai bianconeri. C’è naturalmente anche dell’altro, a cominciare dalla robusta conferma della recente tradizione favorevole della formazione ospite su questo campo: è, infatti, questa la quinta affermazione nelle ultime 5 stagioni. Si tratta anche della quinta vittoria lontano da San Siro nelle ultime 6 trasferte di campionato. Lo 0-1 viene firmato da Theo Hernandez al 44’. Nella ripresa, al 50’, dopo un errore in fase di disimpegno di Dawidowicz, Pulisic raddoppia. Noslin prova a riaprirla con un gran tiro dalla distanza (65’), ma al 79’ il nuovo entrato Chukwueze sigilla e sugella il 3-1 a favore dei meneghini.