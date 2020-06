Serie A: Il Milan cala il poker e torna in corsa, il Brescia frena la Fiorentina

FIORENTINA-BRESCIA 1-1

17′ rig. Donnarumma (B), 29′ Pezzella (F)

Il match comincia, fin da subito a ritmi elevati ed è la viola ad avere il pallino del gioco in mano. Castrovilli tenta la prima magia funambolica dopo appena 10 minuti ma si infrange contro il muro delle rondinelle. Passano appena cinque minuti ed incredibilmente, con un repentino cambio di passo, Dessena viene buttato giù da Dalbert e conquista il calcio di rigore. Rete di Donnarumma, dopo un penalty perfetto ed il Brescia passa iN vantaggio al Franchi. Chiesa prima e Ribery dopo tentano di agguantare il pareggio, ma è Pezzella a gonfiare la rete su assist di Pulgar. Al quarantesimo, Federico Chiesa riaccende i viola sfiorando la rete che sarebbe valsa il 2 a 1. Le ostilità terminano seNza particolari sussulti.

La ripresa comincia subito con un cambio: Lirola per Dalbert. Al cinquantesimo Ribery collabora in avanti con Vlahivic e timbra il cartellino ma la posizione irregolare del serbo è la causa dell’annullamento della rete per Franz che non può esultare. Passano due minuti ed anche il gol di Vlahovic viene annullato perché il cross di Chiesa aveva superato la linea di fondo. Pezzella, Chiesa e Ribery tentano in rapida successione di regalare un dispiacere a Joronen senza successo. I viola salgono di intensità ma non riescono ugualmente a segnare la rete del vantaggio. L’espulsione di Caceres al 71esimo e la traversa di Pezzella sono le ultime occasioni degne di nota, in una gara dominata dalla Fiorentina che finisce però 1 a 1.

LECCE-MILAN 1-4

26′ Castillejo (M), 54′ rig. Mancosu (L), 55′ Bonaventura (M), 58′ Rebic (M), 72′ Leao (M)

La gara al Via del Mare parte in maniera blanda e si devonO attendere tredici minuti per essere testimoni della prima azione degna di nota del Milan che con Castillejo fallisce una ghiotta occasione sotto porta; un minuto dopo è Gabriel, invece, a tenere vivo il risultato grazie ad una parata magistrale su Bonaventura. Kessie tenta la conclusione subito dopo, ma è Castillejo (il più in forma dei suoi) a portare il Milan in vantaggio con un piattone vecchia scuola. Al 36esimo il VAR annulla un gol a Meccariello per posizione di fuorigioco, il match si annichilisce e si deve aspettare il 46esimo per un’altra emozione, quando Lapadula sfiora la rete del pareggio.

Il secondo tempo riprende con Babacar al posto di Lapadula, l’ex Sassuolo prima sfiora il gol e subito dopo conquista il rigore trasformato da Mancosu. Il Diavolo non ci sta e mosso da un moto di orgoglio, nel giro di due minuti prima timbra il cartellino con Bonaventura (che deve solo appoggiare la ribattuta del portiere sul tiro di Chalanoglu) e poi con Rebic che trafigge Gabriel con il suo destro. I rosso-neri prendono in mano le redini della partita ed al 75esimo calano il sipario con la rete di Leao su traversone del rientrante Conti. La partita termina con un convincente poker da parte del Milan, nei danni di un Lecce mai veramente in partita.