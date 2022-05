Serie A: Il Milan è campione d’Italia! I rossoneri si aggiudicano il 19° scudetto

INTER-SAMPDORIA 3-0

49’ Perisic, 55’ e 57’ Correa

I nerazzurri ottengono lo stesso risultato dei cugini rossoneri, ma sono costretti ad abdicare. Samp travolta a San Siro per 3-0. Apre l’incontenibile Perisic al 49’, poi Correa fa doppietta nel giro di due minuti (55’ e 57’). Non basta per lo scudetto: l’Inter chiude seconda a 2 punti di distanza dal Milan.

SASSUOLO-MILAN 0-3

17’ e 32’ Giroud, 36’ Kessie

La festa scudetto si celebra al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia, non a caso città del Tricolore: per la 19esima volta il Milan si laurea Campione d’Italia! L’apoteosi si consuma al termine di una partita senza storia e vinta dal Diavolo per 3-0. Numerose occasioni nei minuti iniziali capitate sui piedi dei vari Giroud, Leao, Tomori e Saelemaekers. Poi, al 17’ è il centravanti transalpino a sbloccarla, grazie a un sinistro secco. Dopodiché comincia lo show di Leao: l’ala portoghese serve gli assist per i gol di Giroud (doppietta) e Kessie (36’). Maignan nega la rete della bandiera a Frattesi. Il secondo tempo è solo di gestione e di attesa per i rossoneri. Al triplice fischio di Doveri esplode la festa, i tifosi accorsi in massa allo stadio emiliano si riversano sul terreno di gioco per portare in trionfo i propri idoli.

IL MILAN È CAMPIONE D’ITALIA, L’INTER SI INCHINA – Dopo una cavalcata lunga 38 turni, i rossoneri di Stefano Pioli si sono laureati per la 19esima volta Campioni d’Italia, a distanza di 11 anni dall’ultima festa tricolore. Era invece dal 2009-10 che il titolo non veniva assegnato all’ultima giornata: vinse l’Inter sulla Roma. Nella storia della Serie A, lo scudetto è stato assegnato negli ultimi 90’in 28 casi. Quello che si è concluso ieri, è stato senza dubbio il campionato più combattuto delle ultime stagioni. Non partiva con il favore del pronostico il club di via Aldo Rossi, ma poi partita dopo partita il “Diavolo” è riuscito a suggellare il trionfo finale. Un successo meritato quello del club milanese, ottenuto grazie ad una difesa che ha girato come un orologio svizzero (18 clean-sheet e solo 9 reti incassate nel girone di ritorno). Un trionfo esaltato dalle indiscusse qualità dei propri uomini: giocatori, staff tecnico e dirigenti. A partire dal tecnico di Parma, quel “signor nessuno” (dove il nessuno si riferisce esclusivamente agli “zeru tituli” ottenuti in carriera in più di vent’anni di panchina, se si esclude un campionato conquistato con gli allievi del Bologna) che in poche stagioni è riuscito a riportare il Milan al vertice del calcio nostrano, dopo 11 anni di sofferenze (nel 2011 il tricolore lo conquistò Allegri). “Padre Pio(li)” ha compiuto il suo miracolo.

È il primo scudetto di un fondo e il primo post-berlusconiano per la società fondata nel 1899. Non solo Pioli, ovviamente. È stato anche il tricolore dei vari Gazidis, Maldini e Massara, dirigenti reputati visionari e invece dall’intuito impeccabile: Theo Hernandez, Maignan, Tonali, Leao, Brahim Diaz, Bennacer, Krunic, Kalulu, Tomori, Giroud, Saelemaekers, Messias, Rebic e Kjaer. Tutti i nomi dei protagonisti scelti dal “trio magico” per una società che ha fatto della sostenibilità economica il punto di forza. Sostenibilità che – in questo caso – non si è affatto sostituita alla competitività della rosa. Un organico che – a detta di molti esperti – era considerato inferiore a quello di Inter, Juventus e Napoli e di pari livello a quelli delle due romane. Considerando anche un Ibra a mezzo servizio, la perdita di tutti i difensori centrali lungo (l’incidentato) percorso e avendo perso in origine il più forte portiere del mondo (Donnarumma), la gestione di Pioli è stata davvero impeccabile.

L’Inter di Simone Inzaghi, invece, si è dovuta arrendere negli ultimi 90… metri di una stagione comunque altamente soddisfacente. Il tecnico piacentino ha dovuto convivere per tutta l’annata con l’ingombrante ombra di Antonio Conte: arrivare dopo di lui, dopo la sua personale impresa, avendo perso i due uomini scudetto Lukaku e Hakimi, non era compito facile per l’ex allenatore della Lazio. A lui era affidato il compito di proseguire il lavoro impostato dall’attuale manager del Tottenham. Per certi versi, invece, Inzaghi ha fatto addirittura meglio del suo predecessore: ha alzato due trofei (Supercoppa e Coppa Italia, in totale 5 nella sua carriera in panchina) e ha ridato lustro a un giocatore che era stato del tutto abbandonato dal salentino: Ivan Perisic. Probabilmente l’uomo chiave del 3-5-2 inzaghiano. L’esterno croato (corteggiato dalla Juventus) non ha tradito i suoi neanche nell’ultima gara contro la Samp, decisiva per le sorti del campionato, firmando la prima rete nell’inutile successo dei nerazzurri. Comunque sia, si è concluso un anno magico per la Milano calcistica.