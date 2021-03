Serie A: Il Milan sbanca Verona e riprende l’inseguimento. Roma al 4° posto

26^ GIORNATA, IL PUNTO – Sfruttando il fattore “M” la Juve è rimasta aggrappata con le unghie e con i denti al treno scudetto. L’anticipo serale dello “Stadium”, contro la Lazio, ha rilanciato le ambizioni tricolori dei bianconeri. Senza CR7, preservato da Pirlo in vista della decisiva sfida-Champions con il Porto di martedì, entrato a 20’ dal termine, il protagonista assoluto della scena è stato Alvaro Morata che con una doppietta, nel giro di tre minuti (dal 57’ al 60’), ha steso i biancocelesti, riportando i suoi (seppur per una notte) ad un solo punto dal Milan secondo e ha fatto riaccendere le speranze. Il 3-1 finale, tuttavia, cela le evidenti difficoltà riscontrate dai pluricampioni in carica soprattutto in avvio di gara: per almeno 20’, infatti, la Juve è stata in totale balìa della Lazio che si è impadronita fin da subito della metà campo avversaria. Fares e Milnkovic-Savic sono stati i primi a mettere in apprensione la retroguardia di casa e a far suonare un campanello d’allarme. Non è un caso se il vantaggio, firmato da Correa al 14’, sia arrivato proprio nel momento migliore dell’undici capitolino.

Un inizio shock che avrebbe potuto definitivamente compromettere la rincorsa al decimo titolo consecutivo. Col trascorrere dei minuti, tuttavia, la truppa di Pirlo ha saputo rialzarsi sfruttando l’enorme personalità e le infinite risorse di una rosa ricca di talento. Il tecnico bresciano è stato costretto a rivoluzionare ancora una volta la sua squadra perché, oltre a Ronaldo, c’era la necessità di fronteggiare altre importanti assenze. Così è nata l’idea di avanzare Danilo, spostare Alex Sandro nel cuore della difesa e arretrare Bernardeschi (esterno basso). La duttilità, ancora una volta, è stata la chiave del successo. Il prolungato stop, evidentemente, ha giovato al numero 9 bianconero, autore di una prestazione eccezionale: prima ha armato il violento tiro di Rabiot (ottima anche la sua gara) che è valso l’1-1, poi ha trafitto Reina con un sinistro imparabile e, infine, si è incaricato del tiro dal dischetto puntualmente trasformato. In soli 90’ Morata ha potuto così aggiornare alcuni suoi personali record: con le due marcature di ieri ha agganciato Chiesa a quota 7 reti stagionali in campionato, sfornando l’ottavo assist (mai gli era capitato in una singola annata).

Se all’attaccante spagnolo va riconosciuto il merito di aver ribaltato il risultato, non si può non menzionare anche la prestazione di un incontenibile Chiesa: l’esterno offensivo è stato il vero ispiratore della caparbia reazione juventina. L’ex viola ha impreziosito il big match con la sua consueta cattiveria agonistica e le micidiali ripartenze: la prima rete di Morata – quella del sorpasso – deriva da una lunga cavalcata del numero 22 e di un pallone perfettamente servito in profondità per la letale zampata della punta iberica. Ora, dopo aver mantenuto il passo in campionato, la Juve è chiamata a riscattare il ko nell’andata degli ottavi di Champions. Una sfida destinata a segnare nel bene o nel male l’intera stagione. Non saranno ammessi errori: contro il Porto, ad esempio, servirà un approccio totalmente diverso alla gara onde evitare un’altra disperata rimonta.

Con il primo gol in questo campionato di Fernando Llorente e il raddoppio di Pereyra in pieno recupero, l’Udinese ha conquistato tre punti d’oro in chiave salvezza contro il Sassuolo. I friulani hanno così potuto festeggiare la terza affermazione consecutiva tra le mura amiche della “Dacia Arena” e il quarto risultato utile di fila. E’, invece, terminato senza vincitori né vinti il testa a testa salvezza tra Spezia e Benevento (1-1, a segno Gaich e Verde), un punto poco utile ad entrambe per allungare sul terz’ultimo posto occupato dal Torino (+6). A recriminare maggiormente sono i liguri, sfortunati soprattutto nella ripresa per aver colpito due traverse (Gyasi ed Erlic). Ora le due compagini saranno chiamate ad un ulteriore sforzo per imprimere la svolta decisiva ed evitare la rimonta da parte delle inseguitrici.

LE GARE DI GIORNATA – L’inzuccata di Gianluca Mancini al 24’ vale il successo di misura sul Genoa: nel lunch match di giornata, la Roma strappa un successo fondamentale in chiave Champions e scavalca momentaneamente al quarto posto l’Atalanta (di scena domani sera a Milano contro l’Inter). Dopo la vittoria in settimana contro la Fiorentina, i giallorossi provano a dare continuità alla rincorsa a un posto utile per rientrare in grande stile sul palcoscenico europeo più prestigioso (l’ultima qualificazione risale a due stagioni fa). Contro il “grifone” è bastato un episodio a decidere le sorti del match: da un’azione d’angolo, infatti, è nata la rete decisiva che ha condannato i rossoblù di mister Ballardini. Privo di Dzeko e Veretout, il tecnico Fonseca ha piazzato Pellegrini in cabina di regia, con El Shaarawy e Pedro in appoggio alla prima punta Borja Mayoral nel consueto 3-4-2-1. Dopo il vantaggio del difensore, la Roma ha saputo controllare la gara con un buon possesso e senza correre grossi rischi. Prezioso il contributo di un ritrovato Smalling, praticamente perfetto in tutte le chiusure e insuperabile sulle palle alte.

Nonostante le numerose defezioni, il Milan, impegnato nella difficile trasferta scaligera, batte il Verona per 2-0 e accorcia le distanze dalla capolista nerazzurra (-3). A firmare l’impresa è la magistrale punizione di Krunic nel primo tempo e la rete del raddoppio di Dalot nella ripresa. Ottime le prove a centrocampo di Kessié e Meité. Altra beffa per il Parma di D’Aversa che, in vantaggio al 90’ per 2-3 sulla Fiorentina, viene raggiunto al 94’ per via della sfortunatissima autorete di Iacoponi. L’ultimo successo ducale in campionato risale così allo scorso 30 novembre. Il Toro crolla a Crotone: per i padroni di casa a segno Simy con una doppietta, Reca e Ounas. I gol dei granata siglati dagli ultimi arrivati: Mandragora e Sanabria. Allo “Scida” termina 4-2. Di seguito le sintesi delle gare pomeridiane:

ROMA-GENOA 1-0

(24’ Mancini)

La Roma non molla il treno-Champions. Nell’anticipo domenicale dell’Olimpico, i giallorossi superano con il minimo scarto il Genoa e scavalcano momentaneamente l’Atalanta al quarto posto. Per i capitolini si tratta del secondo successo consecutivo dopo quello ottenuto a Firenze nel turno infrasettimanale. L’undici di Fonseca si impossessa della partita fin dai primi minuti. Al 24’ Mancini sfrutta un calcio d’angolo di Pellegrini per colpire di testa e spedire la sfera in fondo al sacco. Timida la reazione dei rossoblù, praticamente inoperoso il portiere Pau Lopez per tutto l’arco della prima frazione. Al 67’ è ancora la Roma a sfiorare il raddoppio con un tentativo di Villar che centra il palo. Il forcing finale degli ospiti non procura grossi problemi alla retroguardia capitolina, sorretta da un insuperabile Smalling. Per i liguri, rinati grazie alla cura Ballardini, si tratta di una battuta d’arresto quasi indolore e che li lascia ancora a debita distanza dalla zona retrocessione (+7).

CROTONE-TORINO 4-2

(26’ su rig. e 54’ Simy, 45’ Mandragora, 80’ Reca, 84’ Sanabria, 94’ Ounas)

Pioggia di reti allo “Scida” di Crotone, dove i padroni di casa hanno la meglio sul Torino. Ad aprire le marcature è Simy su calcio di rigore al 26’, ma i granata tengono botta e pareggiano allo scadere della prima frazione con il neo acquisto Mandragora. Nella ripresa i rossoblù si scatenano ancora con Simy (54’), Reca (80’) e Ounas (94’). Inutile la rete di Sanabria per la formazione ospite. Nel finale convulso viene espulso Rincon. Primo successo per Serse Cosmi sulla panchina calabrese.

FIORENTINA-PARMA 3-3

(28’ Quarta, 31’ Kucka su rig., 42’ Milenkovic, 72’ Kurtic, 90’ Mihaila, 94’ Iacoponi su aut.)

Rocambolesco pareggio nella sfida di Firenze tra la viola e i ducali. Il Parma, ancora una volta, viene beffato nel finale ad un passo dal successo. La sfortunatissima autorete di Iacoponi al 94’ permette ai toscani di agguantare un pari insperato. Tantissime emozioni, soprattutto nel secondo tempo. Partita che si sblocca al 28’ con la rete di Martinez Quarta. Poi il pareggio di Kucka su calcio di rigore (31’). Nuovo vantaggio dei padroni di casa al 42’ con Milenkovic. Nella ripresa i gialloblù fanno 2-2 con Kurtic (72’). Nel giro di 30’’ traversa colpita da Quarta e poi sul ribaltamento di fronte la rete di Mihaila al 90’. Sembra finita con la tensione a mille (espulso il tecnico D’Aversa), ma al 94’ arriva l’autorete del difensore ospite. L’ultimo successo del Parma è datato 30 novembre.

HELLAS VERONA-MILAN 0-2

(27’ Krunic, 50’ Dalot)

La nuova classifica recita: Inter 59, Milan 56. I rossoneri sono momentaneamente a -3 dai nerazzurri e a +4 dalla Juventus. Al di là di questi numeri, battere questo Verona significa scendere in campo con l’idea stessa di sacrificio collettivo e, a maggior ragione, in una domenica come questa in cui è stata lunghissima e di spessore la lista degli infortunati. La formazione di Pioli ha gettato il cuore oltre l’ostacolo. Con un gol per tempo, la squadra meneghina è uscita con il bottino pieno dalla trasferta veneta. Per vincere contro i gialloblù di Juric devi affrontarli con l’umiltà della provinciale: a parità di ritmo e di intensità, sarà allora il tasso tecnico a fare la differenza. Il Milan ha saputo sopperire alle molteplici assenze, sfoggiando una prova di grande umiltà. Tutto ciò in attesa della gara d’andata degli ottavi di Europa League di Manchester contro lo United. Migliori in campo Kessié e Meité. Dopo un avvio sottotono, è sbocciato anche Krunic che si è sbloccato grazie alla rete su punizione (27’). Nella ripresa, lo stesso centrocampista bosniaco, ha avuto anche il merito di salvare sulla linea il colpo di testa di Faraoni. Il Verona è andato al tiro solo nel finale, ma senza particolari problemi per Donnarumma. Un paio di conclusioni di testa di Ceccherini finite fuori.