Serie A: Il Monza stende l’Hellas, colpi per Fiorentina e Bologna

BOLOGNA-TORINO 2-1

26’ Lukic su rig. (T), 64’ Orsolini (B), 73’ Posch (B)

Sfida da metà classifica al “Dall’Ara” di Bologna tra due squadre in buona salute. La prima occasione (fallita) del match capita sui piedi del bomber austriaco Arnautovic, poi con lo scorrere dei minuti viene fuori il Toro. Al 26’ l’episodio che sblocca la contesa: Lucumi stende in area Miranchuk e l’arbitro Giua non può che assegnare la massima punizione in favore dei granata. Dagli undici metri Lukic si dimostra glaciale. I rossoblù stentano a reagire e più volte rischiano di capitolare. Lo 0-1 con il quale si arriva all’intervallo va stretto alla formazione di Juric (in panchina c’è Paro). Decisivi, allora, diventano i cambi del tecnico Thiago Motta: dentro Vignato e Orsolini per gli inconsistenti Barrow e Aebischer. Cambia radicalmente il trend della partita. Proprio i neoentrati suonano la riscossa e confezionano la rete del momentaneo pareggio: al 64’, il giovane centrocampista di scuola Chievo serve un assist al bacio per il centravanti ascolano. È 1-1. Appena 9’ dopo, il Toro capitola: Soriano fa la sponda, Posch elude la guardia della difesa avversaria e insacca sul secondo palo. In pieno recupero Orsolini fallisce il possibile 3-1. Per il Bologna si tratta del terzo successo consecutivo, continua la risalita in classifica degli uomini di Thiago Motta, ora a quota 16 in compagnia della Fiorentina. Il Torino, invece, si ferma proprio sul più bello e a pochi punti dall’Euro-zona. È una sconfitta pesante per i granata che, almeno per un’ora, hanno avuto praticamente in pugno la gara, ma non hanno saputo portarla a casa.

MONZA-HELLAS VERONA 2-0

68’ Carlos Augusto, 90’ Colpani

Affonda il Verona, che incassa a Monza la sua ottava sconfitta consecutiva. Al contrario, i brianzoli interrompono la striscia negativa di tre ko di fila. All’U–Power Stadium, i padroni di casa stendono i veneti per 2-0. Tutte le reti arrivano nel corso nella ripresa. Avvio di marca biancorossa: Caprari e Pessina non riescono a metterla dentro, murati dall’attenta retroguardia ospite. Al 27’ i gialloblù rimangono in dieci per l’espulsione di Magnani decisa con l’ausilio del Var. Per la seconda volta consecutiva, la squadra di Bocchetti si ritrova con l’uomo in meno per oltre un’ora (lo stesso era accaduto contro la Roma). L’Hellas, comunque, resiste: Montipò nega il gol a Caprari. Poi Carlos Augusto (68’) e Colpani allo scadere la decidono. Torna al successo, dunque, la compagine allenata da Palladino, ora a +7 sulla zona retrocessione. Ad accompagnare la vittoria c’è anche una buona notizia per i brianzoli: dopo l’accoltellamento e l’intervento chirurgico alla schiena, allo stadio di Monza è tornato Pablo Marì. Il difensore (che indossava un vistoso tutore al braccio) ha fatto visita ai suoi compagni prima del fischio iniziale.

SAMPDORIA-FIORENTINA 0-2

4’ Bonaventura, 58’ Milenkovic

La Liguria rilancia in campionato le ambizioni dei viola: la Fiorentina bissa il successo dello scorso turno a LaSpezia e affonda una Samp in piena crisi. In mezzo anche la vittoria di Riga in Conference League. In una settimana la squadra di Italiano ha fatto bottino pieno in trasferta. Per i blucerchiati parlano i numeri e lo fanno laconicamente: quinta sconfitta casalinga in 7 gare. Quella di oggi si aggiunge a quelle contro Atalanta, Milan, Monza e Roma. Decisamente troppe a questo punto della stagione. L’ultimo successo dei doriani in casa è rappresentato dal 4-1 di metà maggio proprio contro la Viola. I toscani si sono presi la rivincita, oltre che tre importantissimi punti. Oggi, forse, comincia un nuovo campionato per la Fiorentina… A decidere il match un gol per tempo: la sblocca al 4’ Bonaventura (migliore in campo dei suoi) e al 58’ ha raddoppiato Milenkovic grazie a un colpo di testa. Il Var toglie anche un rigore inizialmente assegnato in favore dell’undici di mister Italiano.