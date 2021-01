Serie A: Il Napoli travolge la Fiorentina 6-0, poker Crotone, pari Sassuolo

18^ GIORNATA, IL PUNTO – Il traguardo volante di metà stagione è ormai a 180 metri (o minuti, fate voi) di distanza, il campionato sta per decretare la sua regina d’inverno. In lizza per il titolo platonico le due milanesi che fin qui hanno ricoperto il ruolo di battistrada, ma se il Milan (privo di Calhanoglu e Theo Hernandez risultati positivi al Covid nell’ultimo tampone processato e di Leao squalificato, l’attacco graverà interamente sulle spalle di Ibrahimovic) riuscirà a battere il Cagliari nel posticipo del lunedì, taglierà questo simbolico traguardo con un turno d’anticipo.

Sarà, comunque, un torneo imprevedibile fino alla fine quello che ci attende da qui a maggio. La folta e agguerrita schiera di concorrenti per lo scudetto non è certa disposta a mollare di un solo centimetro. Soprattutto ora che il “gruppone” ai vertici della classifica si è ricompattato grazie al trionfo della Lazio, nel derby numero 153, e il travolgente Napoli che, in attesa di recuperare il match con la Juventus, è rientrato prepotentemente in zona Champions con il 6-0 su una Fiorentina inerme. In attesa del derby d’Italia fra Inter e Juve di questa sera, dunque, è stato quello della Capitale ad aver aperto il penultimo turno di andata venerdì.

La stracittadina si è colorata di biancoceleste. L’undici di Simone Inzaghi ha dominato la scena schiantando la più brutta Roma della stagione. La Lazio ha impressionato soprattutto per la forza e la qualità mostrata sulla sua catena di destra, dove ha agito l’assoluto protagonista: Manuel Lazzari. L’esterno è stato la chiave del trionfo, imprendibile per chiunque e nello specifico per un distratto e imbarazzante Ibanez (eloquenti, d’altronde, il gol di Immobile che ha sbloccato il match e l’azione che ha portato al raddoppio). La Lazio l’ha dominata sfruttando gli errori/orrori altrui, senz’altro, ma facendo anche sfoggio delle sue armi migliori: una forma atletica invidiabile e le collaudate ripartenze fulminanti, intessute dai geniali filtranti di un grande 10 come Luis Alberto (una sentenza quando si è trattato di prendere la mira e piazzare la sfera a fil di palo, in entrambe le reti).

Infaticabile lottatore, straordinario rifinitore e micidiale tiratore: lo spagnolo ha disputato una gara da marziano. Sono bastati 23’ ai biancocelesti per mettere il risultato in cassaforte. Il terzo successo consecutivo ha permesso al club di Lotito, così, di riportarsi a ridosso delle zone di vertice. Una volta di più, invece, la Roma non è stata capace di battere una delle prime sei forze della A. Un dato che deve far riflettere, perché quando si alza il livello della sfida, questa squadra non regge il confronto e crolla: ha subìto quattro reti dal Napoli, altre quattro dall’Atalanta e tre nel derby. Non a caso le tre formazioni che praticano il miglior calcio del campionato (la Dea con maggiore continuità, partenopei e capitolini a fasi più alterne).

E’ stata, per altro, una prima stracittadina (senza tifosi, ovviamente) amarissima quella vissuta dalla società presieduta dai Friedkin. Per mister Fonseca il primo pesantissimo ko nel match più atteso in città, dopo quelli pareggiati nella scorsa stagione. Il tecnico lusitano si è reso protagonista di diversi errori di formazione: ad esempio, perché schierare (con colpevole testardaggine) titolare uno Spinazzola ancora in ritardo di condizione, dopo l’infortunio muscolare, e non preferirgli magari Bruno Peres? Se Lazzari ha imperversato sul lato destro è stato anche per questo motivo…

Negli anticipi del sabato si sono registrate due vittorie “casalinghe” e un pareggio: Bologna e Sampdoria hanno fatto valere la legge del proprio stadio, il Torino non è andato oltre uno 0-0 che praticamente è costato la panchina a Marco Giampaolo (si attende solo l’ufficialità). I felsinei hanno ritrovato il sapore dei tre punti che mancava da 8 gare: il rigore di Orsolini – fallo di Silvestri su Soriano – è bastato per superare il sempre ostico Hellas Verona e portare la squadra rossoblù a +7 sulla zona retrocessione.

Bella, invece, la rimonta con la quale i blucerchiati hanno ribaltato l’Udinese, andata in vantaggio con uno scatenato De Paul (per lui anche una traversa colpita dalla lunga distanza): il penalty trasformato da Candreva e il definitivo 2-1 del neoacquisto Torregrossa (proveniente dal Brescia), nei minuti finali, hanno consentito ai liguri di tornare ad occupare la parte sinistra della classifica (scavalcato il Benevento, spazzato via nel pomeriggio dal Crotone). Il grande ed inaspettato “malato” di questo girone di andata rimane il Torino (7 punti nelle ultime 3 uscite).

I granata hanno avuto la grave colpa di non essere stati capaci di battere uno Spezia (decimato dalle assenze) rimasto in dieci uomini dall’8’ per l’espulsione di Vignali. Il punto ottenuto non è bastato, dunque, a schiodarsi dalla zona retrocessione – veramente desolante il penultimo posto occupato in graduatoria in compagnia del Parma – ma è stato sufficiente a far perdere la panchina al tecnico Marco Giampaolo (in arrivo Davide Nicola se riuscirà a liberarsi contrattualmente dal Genoa, altrimenti tornerà Moreno Longo).

LE GARE DI GIORNATA – Nel lunch match del “Maradona” un Napoli straripante ha letteralmente demolito una Fiorentina non pervenuta. Nonostante l’assenza di Fabian Ruiz (fermato dal Covid, ndr), la superiorità espressa dagli uomini di Gattuso è risultata palese già nel corso del primo tempo, chiuso sul 4-0! Di capitan Insigne al 5’, Demme al 36’, Lozano al 38’ e Zielinski al 45’ i gol degli azzurri. Nella ripresa, alla formazione di casa, è bastato gestire l’ampio risultato in pugno e colpire con estremo cinismo nei momenti favorevoli per affossare i malcapitati ospiti: il rigore trasformato da Insigne al 72’ e la rete di Politano all’89’ hanno permesso al Napoli di acquisire un punteggio “tennistico”.

Il successo serve a rilanciare le ambizioni Champions: in attesa di recuperare il controverso match dello “Stadium” di Torino e del big match tra nerazzurri e bianconeri di questa sera, il Napoli aggancia momentaneamente la Roma al terzo posto (34 punti). I partenopei non potevano presentarsi meglio alla sfida in Supercoppa di mercoledì contro la Juventus. La Viola di Prandelli, invece, chiude una settimana nera iniziata con l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Inter negli ottavi di finale.

Non è certo un buon momento neanche per il Sassuolo dopo la sorprendente uscita di scena dalla coppa nazionale contro la Spal. I neroverdi non vanno al di là dell’1-1, in casa, nel derby tutto emiliano con il Parma e cominciano a perdere quota in classifica. Entrambi i tecnici devono fare i conti con numerose assenze. La truppa di De Zerbi conferma la flessione riscontrata già in settimana e, dopo il ko con la Juve dello scorso turno, strappa un pari non proprio confortante. I ducali aprono le marcature grazie alla rete di Kucka nel primo tempo (37’). Solo in pieno recupero (94’) il Sassuolo riesce a trovare il gol del pari, sfruttando il rigore concesso dall’arbitro Pezzuto di Lecce per un atterramento in area di Ferrari: Djuricic non perdona.

Inaspettato crollo del Benevento che, allo “Scida” di Crotone, viene spazzato via dall’undici locale: 4-1! Un poker per la salvezza firmato dall’autorete di Glik, dalla doppietta di Simy e dal gol di Vulic. Inutile il 4-1 del giallorosso Iago Falque. Raramente si è visto Pippo Inzaghi perdere le staffe da quando allena, oggi è accaduto con tanto di espulsione rimediata. Segno che i suoi giocatori lo hanno proprio deluso, ma il tecnico di Piacenza può comunque essere orgoglioso per il percorso finora fatto.

NAPOLI-FIORENTINA 6-0

5’ e 72’ su rig., Insigne, 36’ Demme, 38’ Lozano, 45’ Zielinski, 89’ Politano)

Il Napoli si riaffaccia in zona-Champions travolgendo 6-0 una Fiorentina indifesa. Al “Maradona” non c’è praticamente storia, troppo superiore la squadra di casa nel primo tempo. La Viola viene colpita già dopo 5’ di orologio: Lozano mette in moto Petagna che appoggia per l’accorrente Insigne. Napoli 1, Fiorentina 0. Gli ospiti tentano subito di recuperare lo svantaggio e in tre occasioni sfiorano il pari: Biraghi colpisce la traversa, Ospina si supera sul tentativo di Ribery. Ma è solo un fuoco di paglia. Al 36’, in scivolata, Demme raddoppia. Due minuti dopo Lozano beffa Dragowski in uscita e allo scadere della frazione Zielinski confeziona il poker dal limite. Nella ripresa il Napoli rischia di subìre la rete della bandiera in un’unica occasione: quando Koulibaly riesce a salvare sulla linea di porta il tiro a parabola di Vlahovic. Al 72’, dagli undici metri, Insigne realizza la doppietta di giornata e, poco prima del gong, Politano firma il 6-0.

CROTONE-BENEVENTO 4-1

4’ Glik su aut., 29’ e 54’ Simy, 65’ Vulic, 82’ Iago Falque)

Torna al successo il Crotone che interrompe l’ultima striscia negativa e vince di netto contro il Benevento, storica rivale dei rossoblù anche dai tempi della Lega Pro. Dopo due trasferte vittoriose, invece, la squadra di Pippo Inzaghi, che sognava il tris, è costretta alla resa allo “Scida” per il poker servito dalle reti di Glik (autogol), doppietta di Simy e Vulic. Di Iago Falque la rete della bandiera per i sanniti che in classifica godono ancora di un grosso margine di vantaggio rispetto alla zona retrocessione. I pitagorici fanno tre balzi in avanti in classifica, mantenendo sempre l’ultima posizione ma portandosi a -1 da Parma e Torino.

SASSUOLO-PARMA 1-1

(37’ Kucka, 94’ Djuricic su rig.)

C’era una (s)volta… un derby per dare, se possibile, una sterzata a un momento negativo di entrambe le compagini e una partita in cui le due squadre si sono presentate – causa infortuni – in formazioni rimaneggiate. Ora, soprattutto per i ducali, rivaleggiare significherà anche intervenire sul mercato: oggi, intanto, arriva un punto che interrompe la serie negativa. Non la stessa cosa si può dire del Sassuolo che era piaciuto evidentemente di più in altre circostanze. Momenti decisivi soprattutto, oltre al rigore trasformato nel finale da Djuricic che è valso l’1-1, nel primo tempo con la traversa di Kyriakopoulos per la formazione neroverde e un gol annullato a Caputo al 22’. Il vantaggio del Parma al 37’ con un cross di Pezzella e il colpo di testa vincente di Kucka.