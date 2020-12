Serie A: Il Napoli vince in rimonta, manita Roma! Fiorentina ancora ko

11^ GIORNATA, IL PUNTO – E’ stata un’altra settimana di lacrime per il calcio mondiale: l’addio a “Pablito” Rossi, quindici giorni dopo quello al “Pibe de Oro”, ha fatto piangere l’Italia intera. L’immagine dedicata all’hombre del partido (“Abbiamo perso un fratello, un pezzo della nostra vita che non c’è più. Era un uomo semplice, perbene e dal sorriso contagioso”, una delle tanti frasi rimaste impresse e pronunciate dai suoi ex compagni di Nazionale, ndr), straordinario eroe del Mundial ’82, è stata proiettata sui maxischermi degli stadi dove si sono giocati gli anticipi del sabato, e anche nelle gare odierne il 20 dell’Italia verrà celebrato con un doveroso minuto di silenzio prima del fischio iniziale su tutti i campi.

Ad aprire la giornata di campionato è stata la vittoria di misura con la quale il Sassuolo si è imposto venerdì sera su un buon Benevento. Un successo sofferto più del previsto, ottenuto grazie soprattutto alle prodezze del portiere Consigli autore di una serata davvero impeccabile. Dopo il rigore trasformato da Berardi ad inizio gara (8’), infatti, i neroverdi hanno cercato di gestire l’esiguo vantaggio più che di aggredire l’avversario tramortito e chiudere il match. Un atteggiamento a cui i neroverdi, fino a questo momento, non ci avevano abituato. Per raccontare il match del “Mapei”, d’altronde, basterebbe snocciolare un numero: 30, come i tiri verso la porta dei padroni di casa – compresa una traversa di Iago Falque – effettuati dal Benevento di Pippo Inzaghi (reduce, non a caso, da 5 punti nelle ultime 3 uscite) e tutti respinti dall’uomo volante a difesa dei pali emiliani.

Superato indenne il primo tempo di gestione, il Sassuolo ha dovuto poi fare i conti con una ripresa di pura sofferenza per via dell’espulsione di Haraslin per un fallaccio su Letizia ma, anche in questo caso, se non ci fosse stato il guardiano della porta numero 47 probabilmente sarebbe finita in un’altra maniera. Sarebbe stata una gara da pari, ma si è secondi in classifica non di certo per caso. La truppa di De Zerbi ha comunque dimostrato di poter superare le difficoltà portando a casa il bottino pieno di punti (l’unico ko stagionale rimane quello con l’Inter): segnale di una squadra ormai matura per ambire a un traguardo prestigioso, come potrebbe esserlo la candidatura per un posto in Europa.

Può sicuramente dirsi soddisfatto dei suoi ragazzi mister Juric, invece, dopo il successo ottenuto in casa della Lazio. Il colpo del sabato calcistico è quello dell’ultimo club in cui militò Paolo Rossi (stagione 1986-1987), l’Hellas Verona, che ha espugnato l’Olimpico biancoceleste per 2-1. Gli scaligeri hanno approfittato, evidentemente, di una squadra ancora distratta dai fasti europei per la qualificazione agli ottavi di Champions. Oltre ad una certa stanchezza, i capitolini hanno pagato soprattutto la serata davvero opaca di alcuni uomini-chiave come Milinkovic-Savic e Immobile, mai veramente pericolosi in tutto l’arco dei 90’.

Una situazione sfruttata al meglio dai gialloblù ospiti, cinici nel colpire nel momento propizio grazie all’autorete di Lazzari e al gol di Tameze (imperdonabile l’errore di un distratto Radu), ineccepibili in fase difensiva e abili a proteggere strenuamente il vantaggio acquisito in un finale sofferto. Grazie ai tre punti l’Hellas ha scavalcato al sesto posto proprio la Lazio. Simone Inzaghi dovrà ancora lavorare per provare a costruire una formazione capace di affrontare con maggiore determinazione il doppio impegno.

Rischia di non rialzarsi più, invece, il Toro incappato nell’ennesima prestazione deludente di questa travagliatissima stagione. Anche l’Udinese, infatti, è uscita con i tre punti dal fortino granata dopo un match a dir poco rocambolesco: friulani avanti 0-2 (Pussetto, De Paul), pari Torino in due minuti (Belotti-Bonazzoli tra il 66’ e il 67’) e colpo bianconero (Nestorovski). Per la compagine di Giampaolo oltre al danno anche la beffa della traversa colpita nel finale da Ricardo Rodriguez su punizione (84’). Ma è chiaro, comunque, che l’attuale situazione critica di classifica dei piemontesi – penultimi a 6 punti, a rischio sorpasso Genoa – non si può attribuire solo alla cattiva sorte. Il Torino, anche ieri, nonostante il tentativo di rimonta poi fallito è sembrata una squadra poco convinta dei propri mezzi e ancora provata sotto il piano psicologico, come d’altronde dimostra il percorso fin qui compiuto: 7 sconfitte in 11 partite sono davvero troppe per chi possiede nel suo reparto offensivo un bomber nato come Belotti. Proprio il “Gallo”, ieri, ha centrato un traguardo storico realizzando la centesima rete in 202 presenze in maglia granata (una media di quasi un gol ogni due gare).

Peccato solo che non c’è stato proprio nulla da festeggiare… Come invece hanno sicuramente fatto i giocatori del Crotone dopo il roboante 4-1 inflitto allo Spezia. Per i calabresi si è trattata della prima vittoria stagionale in A. Tre punti assolutamente meritati anche perché arrivati dopo una lunga serie di partite in cui i rossoblù avevano mostrato di praticare un buon calcio. Anche i pitagorici, tra l’altro, potranno dire da ora in poi di avere il proprio Messi(as). Il 29enne brasiliano di Belo Horizonte ha fornito il suo prezioso contributo, una doppietta, nella valanga di reti con la quale la formazione di Stroppa ha travolto i liguri.

LE GARE DI GIORNATA – Dopo l’inatteso e prematuro addio all’Europa (con una conseguente perdita di ricavi ingente), l’Inter di Antonio Conte andava a caccia di un pronto riscatto in campionato. Ebbene, la ripartenza invocata dal tecnico salentino per mettersi alle spalle il peggior piazzamento del club nerazzurro ai gironi di Champions di tutta la sua gloriosa storia c’è stata, anche se non sono mancati i soliti colpi di scena conditi dall’ennesima rimonta come nel più classico stile della “pazza Inter”. Alla “Sardegna Arena”, infatti, Sottil porta in vantaggio gli isolani, ma la formazione meneghina riesce a ribaltare tutto nella ripresa grazie alle reti dell’ex Barella, D’Ambrosio e Lukaku (1-3). Un successo sicuramente importante per una squadra ormai “costretta” a vincere quello scudetto che manca dal 2010 per salvare la stagione. Questo, perlomeno, si pretende da una società che molto ha investito pur di raggiungere traguardi all’altezza del suo nome, soprattutto se le sue rivali continueranno il cammino nelle coppe.

Il Napoli fatica più del previsto con la Sampdoria. Mister Ranieri schiera una formazione ordinata e ben organizzata, ma che purtroppo dura solo un tempo (il primo). I partenopei escono nella ripresa, grazie anche soprattutto ai cambi operati da Gattuso. Lozano e Petagna, entrati nella ripresa al posto rispettivamente di Politano e Fabian Ruiz, ribaltano il vantaggio doriano firmato nella prima frazione da Jankto. La Roma impartisce una vera e propria lezione di calcio champagne al “Dall’Ara” di Bologna, annichilendo la compagine felsinea con cinque reti. Quello dell’undici capitolino è senza dubbio il miglior primo tempo della stagione.

I giallorossi siglano i primi tre gol nel giro del primo quarto d’ora di gioco (praticamente uno ogni cinque minuti) con l’autorete di Poli, Dzeko e Pellegrini. I padroni di casa tentano di riaprire la gara per effetto dello sfortunato autogol di Cristante (24’), ma Veretout (35’) e Mkhitaryan (44’) non sono di certo in vena di sconti natalizi. Oltre alle sei reti complessive, da segnalare anche tre marcature annullate dal Var tutte per fuorigioco (a Spinazzola, Nicolas Dominguez e Pellegrini) e un palo colpito nel finale (84’) da Borja Mayoral. L’Atalanta torna al successo (mancava dal 31 ottobre scorso) senza il proprio leader, il Papu Gomez (tenuto in panchina per tutto il match da Gasperini). Contro una Fiorentina in piena crisi, la Dea vince, convince e segna tre reti con Gosens, Malinovskyi e Toloi. Di seguito le sintesi delle gare pomeridiane:

CAGLIARI-INTER 1-3

(42’ Sottil, 77’ Barella, 87’ D’Ambrosio, 94’ Lukaku)

Il fischio d’inizio dell’incontro viene posticipato di un quarto d’ora per alcuni problemi tecnici alla regia tv. Poi l’Inter s’impossessa subito della gara. La formazione ospite sfiora più volte la rete del vantaggio con Lukaku, un doppio Sanchez e l’ex, mai dimenticato dalla sua terra d’origine, Barella. Tutti i tentativi vengono annullati da uno strepitoso Cragno. Al 42’, come un fulmine a ciel sereno, la sblocca il Cagliari grazie a Sottil. Poco prima dell’intervallo Pavoletti ha la possibilità di siglare il 2-0, ma davanti alla porta fallisce il bersaglio grosso. I nerazzurri non ci stanno e ricominciano il secondo tempo con la stessa aggressione esercitata nel primo. Cragno è ancora miracoloso su Young, poi si deve piegare al gran tiro al volo di Barella (77’). L’Inter opera il meritato sorpasso dieci minuti dopo con il neoentrato D’Ambrosio (87’). A questo punto i sardi, nel disperato tentativo di pareggiarla, si sbilanciano e vengono nuovamente trafitti in pieno recupero (94’) da Lukaku che deposita in fondo al sacco dopo una veloce ripartenza dei suoi. L’Inter opera il controsorpasso sul Sassuolo al secondo posto della classifica (-2 dal Milan).

ATALANTA-FIORENTINA 3-0

(44’ Gosens, 55’ Malinovskyi, 63’ Toloi)

Vittoria importante per la squadra di Gasperini per cercare di recuperare una classifica piuttosto deludente se rapportata alle ultime stagioni della Dea orobica e, soprattutto, al cammino stellare in Champions League. Una vittoria che consente ai nerazzurri di Bergamo di scavalcare la Lazio all’ottavo posto, ma adesso arriva la parte più complicata: nel giro di una settimana, l’Atalanta affronterà in successione Juventus e Roma. Una buona occasione per tirare fuori la qualità e la caratura di questo gruppo per cercare di prendere qualcosa in classifica e cercare di risalire. Buio pesto, invece, per la Fiorentina che rimane inchiodata al quart’ultimo posto con 9 punti. Una classifica davvero difficile per la Viola di Prandelli che sta vivendo un momento davvero brutto, non solo per la graduatoria ma anche per quello che non si è visto in campo al livello di efficacia.

BOLOGNA-ROMA 1-5

(5’ Poli su aut., 10’ Dzeko, 15’ Pellegrini, 24’ Cristante su aut., 35’ Veretout, 44’ Mkhitaryan)

La Roma dà spettacolo al “Dall’Ara”: i giallorossi battono per 5-1 il Bologna! La squadra di Fonseca, in questo momento, occupa il quarto posto a 21 punti. Scavalcata momentaneamente la Juventus. Con la rete di oggi Dzeko arriva a 111 gol con la maglia della Roma, raggiungendo Amedeo Amadei al terzo posto tra i marcatori all-time dietro a Totti e a Pruzzo. Una partita che c’è mai stata. E’ andata subito in vantaggio la Roma grazie all’autorete di Poli. Poi arrivano in rapida successione i gol di Dzeko e Pellegrini. Sul 3-0 si registra l’unica sbavatura difensiva della formazione ospite (oggi guidata dalla panchina dal vice Nuno Campos per la squalifica di Fonseca) con l’autogol di Cristante. Già sul finire della prima frazione arrivano, però, le marcature che chiudono la contesa: quelle di Veretout (grandissima azione corale) e Mkhitaryan. Nel secondo tempo, praticamente, la Roma rinuncia ad attaccare ma comunque colpisce un palo con Mayoral nel finale. Per i felsinei soltanto una rete annullata a Dominguez.

NAPOLI-SAMPDORIA 2-1

(20’ Jankto, 53’ Lozano, 68’ Petagna)

Finisce con il successo partenopeo la gara del “Diego Armando Maradona”. Un Napoli che soffre, eccome, contro una Samp che inizialmente mister Ranieri schiera veramente molto bene sul terreno di gioco (il riferimento è alla prima frazione). Certo, poi con la possibilità di cinque sostituzioni sono chiaramente favorite le squadre con la rosa più ampia e intercambiabile senza alterare troppo il tasso tecnico. E’ il caso, sicuramente, della formazione azzurra. Probabilmente non è invece un caso che la compagine partenopea sia quella che ha segnato più reti con calciatori provenienti dalla panchina. Quest’oggi sono stati decisivi prima Lozano e poi Petagna che non erano stati schierati titolari nel primo tempo da Gattuso. E non è neppure un caso che Mertens si confermi assist-man (già 6) nel nuovo ruolo di rifinitore che fa molto al caso del belga, sempre pronto a cercare la porta avversaria ma anche altruista quanto basta per valutare in piena trance agonistica anche la posizione del compagno meglio piazzato.