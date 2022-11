Serie A: Il programma completo della 13° giornata, numeri e curiosità

Neanche il tempo di respirare che la Serie A torna in campo con la 13à giornata, dove spiccano diversi big match che potrebbero cambiare le sorti della stagione. Si parte questa sera con l’anticipo tra Udinese e Lecce, due squadre alla ricerca di punti, visto che non vincono da 4 partite. Sabato alle 15 il Sassuolo, uscito sconfitto in 3 delle ultime 4 partite di campionato, è ospite dell’Empoli. Le due squadre non hanno mai pareggiato tra di loro in Serie A: in 10 precedenti, i neroverdi sono in leggero vantaggio, avendo ottenuto 6 successi, contro i 4 dei toscani. Allo stesso orario la Salernitana reduce da 2 vittorie consecutive, vuole continuare a sognare, ma per farlo deve superare la Cremonese unica squadra in Serie A a non aver ancora vinto nemmeno una partita.

Alle 18 va in scena il primo big match, al Gewiss si sfidano la prima e la seconda della classe. Il Napoli è in testa e vuole mantenere l’importante vantaggio accumulato sulle inseguitrici, mentre l’Atalanta punta a confermarsi al secondo posta e sogna di riavvicinare la vetta. In serata obiettivo riscatto per il Milan che dopo la sconfitta contro il Torino vuole tornare a vincere, e per farlo deve battere uno Spezia alla disperata ricerca di punti salvezza.

Domenica alle 12:30 Bologna e Torino, si sfidano al Dall’Ara dopo aver entrambe vinto le ultime 2 sfide disputate in campionato. Alle 15 il Monza cerca il riscatto dopo due sconfitte contro il Bologna che spera di dare continuità dopo la vittoria al Dall’Ara sul Lecce, mentre la Fiorentina a Marassi cerca la terza vittoria di fila in trasferta contro i blucerchiati.

Alle 18 occhi sul derby della capitale che al momento vale almeno un posto in Europa. Roma e Lazio, rispettivamente a 25 e 24 punti, si sfidano in un derby da alta classifica che promette spettacolo. L’ultimo pareggio tra giallorossi e biancocelesti risale infatti al 2020; da allora giallorossi e biancocelesti hanno conseguito 2 vittorie a testa. In serata allo Stadium il derby d’Italia infiamma la corsa alla Champions League. I bianconeri sembrano tagliati fuori dalla corsa allo scudetto, mentre i nerazzurri sperano ancora di riavvicinarsi al Napoli capolista.

Il programma completo della 13° giornata di Serie A

04.11. 20:45 Udinese-Lecce

05.11. 15:00 Empoli-Sassuolo

05.11. 15:00 Salernitana-Cremonese

05.11. 18:00 Atalanta-Napoli

05.11. 20:45 Milan-Spezia

06.11. 12:30 Bologna-Torino

06.11. 15:00 Monza-Verona

06.11. 15:00 Sampdoria-Fiorentina

06.11. 18:00 Roma-Lazio

06.11. 20:45 Juventus-Inter