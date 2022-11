Serie A: Il programma completo della 15° giornata, numeri e curiosità

La Serie A torna subito in campo con l’ultimo turno prima della pausa per i Mondiali in Qatar. Si parte questa sera con l’anticipo tra Empoli e Cremonese. Le 2 squadre arrivano da una sconfitta e un pareggio ed entrambe sono alla ricerca di punti importanti per scalare la classifica. Sabato sarà la volta di Napoli e Udinese. I partenopei vengono dall’ennesimo successo in campionato e sperano di continuare la striscia positiva anche contro le zebrine. A Marassi Sampdoria e Lecce è una sfida crocevia fondamentale in ottica salvezza: entrambe le squadre vogliono i 3 punti per sperare di non retrocedere. La serata si animerà con il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo, sono solamente 16 i precedenti ufficiali tra le 2 squadre e l’ultima partita al Dall’Ara è terminata 1-3 a favore dei neroverdi.

Domenica lunch match importante al Gewiss Stadium dove si sfideranno Atalanta e Inter: Inzaghi, dopo il 6-1 al Bologna, vuole chiudere il 2022 con una vittoria, ma anche il Gasp spera in una vittoria per continuare a restare nelle zone alte della classifica. Alle 15 scontro diretto tra Monza e Salernitana: entrambe le squadre hanno dimostrato di avere le carte in regola per rimanere nella massima serie anche il prossimo anno. In contemporanea, si giocherà la sfida tra Roma e Torino: lo Special One è a caccia di punti per restare a contatto con la zona Europa. Al Bentegodi andrà in scena il match tra Verona e Spezia, in palio punti importanti per la classifica.

Alle 18.00, il Milan, stoppato dalla Cremonese, ospiterà la Fiorentina per una partita cruciale. I rossoneri sono 2° in classifica e cercheranno di non farsi sfuggire punti importanti proprio contro i viola. Ultima sfida della 15esima giornata di Serie A sarà quella tra Juventus e Lazio: entrambe le squadre arrivano dalla vittoria nel derby e nel turno infrasettimanale, una sconfitta nello scontro diretto metterebbe in pericolo entrambe le squadre.

Il programma completo della 15° giornata di Serie A

11.11 20:45 Empoli-Cremonese

12.11 15:00 Napoli-Udinese

12.11 16:00 Sampdoria-Lecce

12.11 20:45 Bologna-Sassuolo

13.11 12.30 Atalanta-Inter

13.11 15:00 Monza-Salernitana

13.11 15:00 Roma-Torino

13.11 15:00 Verona-Spezia

13.11 18:00 Milan-Fiorentina

13.11 20:45 Juventus-Lazio