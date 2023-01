Serie A: Il programma completo della 16° giornata, numeri e curiosità

Dopo la pausa per i Mondiali e le feste natalizie, riparte la Serie A con la 16° giornata. Si parte alle 12:30 con il Milan di Stefano Pioli che proverà ad accorciare verso la vetta occupata dal Napoli con 8 punti di vantaggio facendo visita alla Salernitana, dodicesima con 17 punti e con un rinforzo sul mercato, il portiere messicano Guillermo Ochoa. In contemporanea, al Mapei Stadium di Reggio Emilia si affrontano Sassuolo e Sampdoria, due formazioni a caccia di punti salvezza.

Alle 14:30 l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che aveva chiuso con tre sconfitte di fila prima della sosta, ha bisogno di un successo per recuperare terreno nella corsa al quarto posto in casa di uno Spezia che deve conquistare la zona salvezza. Al Grande Torino, i granata allenati da Ivan Juric ospitano il fanalino di coda Hellas Verona, gli scaligeri hanno vinto solo uno degli ultimi 11 match di Serie A contro il Toro. Alle 16:30 tocca alle romane con la Lazio, quarta in classifica con 30 punti, a fare visita al Lecce, i giallorossi devono mettere punti in cascina per la salvezza, i capitolini vogliono tornare in Champions League. La Roma di José Mourinho invece va a caccia di punti “europei” all’Olimpico contro il Bologna. I giallorossi sono rimasti a secco di gol negli ultimi due incroci contro gli emiliani, tante volte quanto nei 39 precedenti incontri.

Alle 18:30 la Juventus di Massimiliano Allegri, terza con 31 punti, esordisce in questo 2023 in casa della Cremonese. Contro la Signora i grigiorossi hanno un triste primato: è la squadra contro cui hanno giocato più partite in Serie A senza mai ottenere nemmeno un successo. In contemporanea si gioca al Franchi la gara tra Fiorentina e Monza, I viola rischiano di fallire la qualificazione alle coppe europee, mentre i lombardi viaggiano a vele spiegate verso la salvezza.

Il big match di inizio 2023 andrà in scena al Meazza di San Siro tra Inter e Napoli che potrebbe significare molto per i vertici della classifica: si tratta di Inter-Napoli, che andrà in scena mercoledì 4 gennaio alle 20.45 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano. I meneghini devono risalire la china e assicurarsi un posto in Champions League, mentre i partenopei sono i principali candidati alla vittoria dello scudetto. Chiude il programma il match tra Udinese ed Empoli che al momento sono abbastanza lontane dalla zona calda della classifica.

Il programma completo della 16° giornata di Serie A