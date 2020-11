Serie A: Il programma del week end, all’Olimpico c’è Lazio-Juve

Venerdì 6 Novembre riparte la Serie A, prima della sosta per le Nazionali, con Sassuolo-Udinese; la compagine di De Zerbi affronterà i friulani che cercano disperatamente di uscire da un limbo pericolosissimo. Sabato pomeriggio il Cagliari ospiterà la Sampdoria di Ranieri in un incontro affascinante più tatticamente che per la classifica. I blucerchiati non hanno stupito nel Derby della Lanterna ma il loro carattere spigoloso può essere un pericolo per i sardi. Alle 18 la sfida salvezza tra Benevento e Spezia sazierá, forse, i palati dei più. La squadra campana gioca bene ed ha una rosa idonea per salvarsi ma la poca concretezza sotto porta, alla lunga, può essere dannosa.

Parma e Fiorentina si affronteranno nel Saturday Night, con la panchina viola che scricchiola seriamente dopo la buoma campagna acquisti di Commisso. Iachini potrebbe rivoluzionare la squadra e schierare un tridente propenso all’offesa. Lunch Match domenicale per una classicissima del campionato italico: Lazio-Juventus. Le due squadre, tra le protagoniste della passata stagione, stanno deludendo e non poco le aspettative, sarà l’occasione giusta per invertore la rotta di entrambe?

Atalanta-Inter, Genoa-Roma e Torino-Crotone chiuderanno il pomeriggio dello Stivale in 3 match fondamentali per il cammino aginostico di tutti quanti; europa e salvezza si incontrano e si scontrano in delle partite dove la testa farà la differenza.

Il Dall’Ara di Bologna sarà il teatro dell’aperitivo dei calciofili con i felsinei che giocheranno in casa contro il Napoli. Posticipo a San Siro dove Milan ed Hellas Verona cercheranno di prendersi i 3 punti, essendo le due squadre più in forma del campionato. Mai come in questa giornata è importante vincere perché ogni singolo punto (guadagnato o perso) porterà strascichi psicologici fino al 21 Novembre.