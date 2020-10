Serie A: Il programma del week end, c’è il Derby di Milano

Tra positivi e sosta per la nazionale, il campionato nostrano ha subito un rallentamento assurdo; proprio in quest’anno particolare il compito della Lega e delle squadre doveva essere quello di alimentare l’interesse per la Serie A (magari cambiando format)… nulla di tutto ciò, si prosegue sulla falsa riga delle stagioni precedenti. La quarta giornata si apre Sabato alle 15 con un match di cartello: Napoli-Atalanta. I partenopei si sono visti decurtare un punto per la faccenda di Torino e vogliono tornare al più presto a conquistare punti preziosi per non perdere il treno europeo, l’occasione non è delle migliori perché al San Paolo arriva la Dea schiacciasassi che continua a giocare sulle ali dell’entusiasmo, ormai, da anni.

Alle 18 si inizieranno ad accendere le luci su San Siro per una stracittadina al cardiopalma, da una part un Milan che ha appena recuperato Ibrahimovic ed è in testa al campionato a punteggio pieno, dall’altra l’Inter di Conte che parte con tutti i favori della cronaca per vincere il tricolore a fine stagione. L’assenza dei tifosi avrà un peso specifico non indifferente. Stesso orario per Sampdoria-Lazio, due squadre in difficoltà che vogliono tornare a fare punti preziosi per obiettivi, totalmente, diversi. Saturday night da Crotone, dove i calabresi ospiteranno niente meno che la Juventus. La Vecchia Signora è a meno 2 punti dalla vetta e non vuole perdere ulteriore terreno. L’anticipo di

Domenica è il derby emiliano che vedrà Bologna e Sassuolo sfidarsi per i tre punti, i neroverdi partono sulla carta favoriti, rei di avere un gioco spumeggiante. Alle 15 Spezia e Torino ospiteranno Fiorentina e Cagliari in due partite da tripla, senza se e senza ma. Alle 18, la Dacia Arena sarà il teatro di Udinese-Parma, con i padroni di casa che dovranno lottare con le unghie e con i denti per non trovarsi realmente e concretamente in una situazione peggiore di quella attuale.

Domenica sera Roma-Benevento chiuderà la domenica calcistica, i giallorossi devono vincere per l’Europa e per il morale mentre i campani per ottenere una salvezza, quanto prima possibile. La partita si preannuncia divertente. Hellas Verona e Genoa sarà l’ultimo incontro del quarto capitolo della Serie A, in un lunedì sera che si prospetta interessante.