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Serie A

Serie A, il programma della 1° giornata di: orari e partite

Il campionato riparte sabato 22 agosto: Inter-Monza apre la nuova stagione, mentre Roma-Fiorentina chiude il turno lunedì sera. Dieci partite distribuite su tre giorni, con Juventus, Milan e Napoli subito in trasferta.

Ago 21, 20261 Lettura
Cristian Chivu Head Coach of FC Internazionale looks on during Coppa Italia 2025/26 Semi-Finals 2nd Leg football match between FC Internazionale and Como 1907 at San Siro Stadium in Milan, Italy

La Serie A Enilive 2026/27 è pronta a ripartire. Sabato 22 agosto prende ufficialmente il via il nuovo campionato italiano con una prima giornata distribuita su tre giorni, da sabato a lunedì, e due sole fasce orarie: 18:30 e 20:45. Una scelta legata alle temperature elevate previste nel periodo estivo.

Ad aprire la nuova stagione sarà l’Inter campione d’Italia, impegnata in casa contro il neopromosso Monza. In contemporanea spazio a Udinese-Como, mentre la serata di sabato proporrà Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Il primo turno rappresenterà anche l’inizio di numerosi nuovi cicli tecnici. Sono infatti otto le squadre che hanno cambiato allenatore, uno degli elementi destinati ad aumentare l’interesse attorno alla giornata inaugurale.

Tra i debutti più attesi c’è quello di Ruben Amorim sulla panchina del Milan, con i rossoneri subito impegnati in trasferta contro il Torino. Prima giornata anche per Massimiliano Allegri alla guida del Napoli, Maurizio Sarri all’Atalanta e Gennaro Gattuso alla Lazio. Occhi puntati inoltre su Domenico Tedesco al Bologna, Fabio Grosso alla Fiorentina, Alberto Aquilani al Sassuolo e Ignazio Abate al Torino.

Il calendario non propone derby alla prima giornata, ma offre diversi incroci interessanti. La Juventus farà visita al Frosinone, il Napoli partirà da Marassi contro il Genoa e il Milan sarà atteso dall’insidiosa trasferta di Torino. Il sipario sul primo turno calerà lunedì 24 agosto con Roma-Fiorentina, una delle sfide più attese della giornata.

Il programma della 1ª giornata di Serie A

La prima giornata inizierà sabato 22 agosto con quattro incontri. Altre quattro partite sono previste domenica, mentre gli ultimi due match saranno disputati lunedì.

Sabato 22 agosto 2026

Inter-Monza, ore 18:30

Udinese-Como, ore 18:30

Genoa-Napoli, ore 20:45

Parma-Cagliari, ore 20:45

Domenica 23 agosto 2026

Frosinone-Juventus, ore 18:30

Venezia-Lecce, ore 18:30

Atalanta-Sassuolo, ore 20:45

Torino-Milan, ore 20:45

Lunedì 24 agosto 2026

Bologna-Lazio, ore 18:30

Roma-Fiorentina, ore 20:45

Dove vedere le partite

Tutte le 10 partite della 1ª giornata di Serie A 2026/27 saranno trasmesse su DAZN. Tre incontri saranno disponibili anche in co-esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Si tratta di Udinese-Como, in programma sabato alle 18:30, Genoa-Napoli, sabato alle 20:45, e Torino-Milan, domenica alle 20:45.

La nuova Serie A è quindi pronta a partire: tre giorni di calcio per conoscere i primi verdetti e iniziare a scoprire gerarchie, ambizioni e possibili sorprese della stagione 2026/27.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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