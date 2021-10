Serie A: Il programma della 11° giornata, numeri e curiosità

Dopo il turno infrasettimanale la Serie A torna subito in campo con la 11° giornata. Si comincia fortissimo, sabato alle 15:00 c’è Atalanta–Lazio, una gara che promette spettacolo, i bergamaschi non vincono in casa in campionato da oltre un mese, i biancocelesti per invertire la tendenza. Alle 18 trasferta molto insidiosa per la Juve, impegnata in casa dell’Hellas Verona dell’ex Tudor. Si chiude con Torino-Sampdoria alle 20:45.

Nel lunch match i campioni d’Italia in carica tornano in campo a San Siro, contro l’Udinese. I tre punti di Empoli hanno ridato serenità all’ambiente nerazzurro, che ritrova anche Inzaghi in panchina, mentre l’Udinese è a secco di vittorie ormai dallo scorso 12 settembre. Alle 15 la Fiorentina ospita uno Spezia in cerca di punti, il Genoa prova a rialzare la testa contro il Venezia, Sassuolo-Empoli promette gol e spettacolo. Alle 18 il derby campano fra Salernitana e Napoli, le due squadre non si sfidano in gara ufficiale da più di un decennio, quando gli azzurri ebbero la meglio per 3-0.

Domenica alle 20:45 il big match di giornata tra Roma e Milan: una partita molto difficile ma che Pioli vuole provare a vincere per tenere a distanza le avversarie anche in vista del derby della domenica successiva. Il programma si chiude con Bologna-Cagliari in programma lunedì 1 novembre alle 20:45.

Serie A, programma 11ª giornata

30/10 15:00 Atalanta-Lazio DAZN

30/10 18:00 Verona-Juventus DAZN

30/10 20:45 Torino-Sampdoria DAZN/SKY

31/10 12:30 Inter-Udinese DAZN/SKY

31/10 15:00 Fiorentina-Spezia DAZN

31/10 15:00 Genoa-Venezia DAZN

31/10 15:00 Sassuolo-Empoli DAZN

31/10 18:00 Salernitana-Napoli DAZN

31/10 20:45 Roma-Milan DAZN

1/11 20:45 Bologna-Cagliari DAZN/SKY