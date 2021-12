Serie A: Il programma della 18° giornata, numeri e curiosità

Chi si ferma è perduto. La situazione della classifica, con molte squadre che si stanno giocando i piazzamenti europei a pochi punti di distanza, non permette errori o distrazioni. La prima partita offerta a noi spettatori vede di scena la Lazio di Sarri, che all’Olimpico cercherà di ritrovare i 3 punti dopo la sconfitta a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Avversario di giornata è il Genoa, disperato con 1 punto nelle ultime 4 giornate sotto la nuova guida tecnica di Sheva. Il tecnico ucraino si trova difatti in grande difficoltà data la rosa non proprio attrezzata per la salvezza(obiettivo di inizio anno della società ligure) e dati I numerosi infortuni dei suoi giocatori chiave(Criscito e Caicedo su tutti). La sera di venerdì 17, giorno nefasto per i più scaramantici, vede di scena il più classico dei testa-coda, dove la Salernitana ultima in classifica e in notevole crisi di risultati, accoglie un’Inter in grande condizione, che da poco ha trovato il Liverpool nei sorteggi di Champions League validi per gli ottavi. Il pronostico sembra già scontato visto che la squadra ambrosiana è chiamata a vincere in vista degli scontri diretti tra Milan e Napoli e Atalanta e Roma.

Il sabato si accende subito alle 15:00 con uno scontro a tutto ritmo tra l’Atalanta di Gasperini e la Roma di Mou. Entrambe le squadre sono uscite vincitrici nella precedente giornata. I 9 punti di distacco dalla Dea bergamasca impongono alla squadra capitolina una prestazione che possa cercare di colmare il gap con la terza forza del campionato. Anche un pareggio per i giallorossi a Bergamo non verrebbe malgiudicato dalla tifoseria e dalla dirigenza, visti gli amari risultati in questi due anni negli scontri diretti. Alle 18 scende in campo la Juventus al Dall’Ara di Bologna, con I felsinei che vengono da due sconfitte consecutive e cercano un buon risultato per risollevare il morale e la classifica, di per se già molto soddisfacente. La Juve, come al solito, è obbligata a vincere per rincorrere le posizioni valide per l’Europa, che sia Champions o Europa League. Chiude il programma del 18 Dicembre la sfida salvezza tra il nuovo Udinese di Cioffi e il Cagliari di Mazzarri. Entrambe le squadre cercano i punti per diverse ragioni, ma tra loro collegate. I sardi cercano di ridurre i punti di distacco dallo Spezia quart’ultimo, mentre i bianconeri di Udine vogliono ambire a qualcosa di più del 16° posto in classifica, anche se la potenzialità della rosa non permette grandi voli pindarici.

A Firenze riprende il weekend di calcio con la gara delle 12.30 che vede la Fiorentina quinta in classifica affrontare un Sassuolo in grande forma, reduce dalla vittoria sulla Lazio con un Berardi in grande spolvero. Sarà sfida apertissima, dove si affronteranno quasi sicuramente due attaccanti ambiti da diverse squadre, per motivi tra loro diversi. Dusan Vlahovic, l’attaccante viola, ha una situazione contrattuale che soddisfa solamente chi vorrebbe comprarlo entro due sessioni mercato ad un prezzo di saldo e per il club fiorentino sarebbe una perdita enorme privarsi del suo miglior marcatore, che vive un periodo dal punto di vista realizzativo straordinario. Dall’altra parte Gianluca Scamacca proverà a segnare ad un’altra vittima illustre del nostro campionato, dopo le reti contro il Milan a San Siro e contro il Napoli. L’attaccante italiano, che si sta confermando dopo l’annata a Genova sponda rossoblù, era stato cercato come vice Vlahovic proprio dalla Fiorentina e chissà se la punta romana diventerà il prossimo titolare proprio della squadra gigliata. Alle 15 la sfida tra Spezia ed Empoli proverà a tenerci compagnia in modo sicuramente interessante, visto che sia Thiago Motta che Andreazzoli(con il suo Empoli che al momento si trova nella parte sinistra della classifica in zona Europa) sono due tecnici che presentano un calcio ad alto ritmo e molto offensivo. Non mancheranno i gol. Alle 18 due sfide equilibrate come Torino-Hellas e Sampdoria-Venezia offrono uno spuntino di quello che sarà la partita di cartello della giornata, Milan-Napoli. Nel tardo pomeriggio andranno infatti a scontrarsi compagini tra loro vicine in classifica, con Hellas che ha ben figurato con l’Atalanta, pur uscendo sconfitta, mentre il Toro di Juric ha vinto uno scontro diretto con il Bologna grazie all’ennesima rete di Sanabria, che ben sta figurando come rimpiazzo dell’infortunato “Gallo” Belotti. La Samp invece vorrà bissare la vittoria nel derby della lanterna per continuare la scalata della classifica e mettere alle spalle le difficili situazioni societarie che vedono coinvolte il presidente Ferrero. La squadra di D’Aversa troverà un Venezia propositivo e combattivo, come quello che si è disimpegnato benissimo in casa nella scorsa partita con la Juventus di Allegri, uscendo con un punto prezioso per la corsa alla salvezza.

Domenica alle 20 e 45 saranno molti gli italiani che si sintonizzeranno per vedere la partita tra Milan e Napoli, seppur le due squadre sono falcidiate dagli infortuni. Il Milan arriva alla prima in una situazione non ottimale da questo punto di vista. Non saranno infatti recuperati Leao, Calabria, Kjaer e Rebic, titolari essenziali nell’11 di Pioli, a cui va aggiunto l’acciaccato Olivier Giroud e lo sfortunato Pellegri. Nel Napoli invece peserà l’assenza, tra le altre, di “KK” Kalidou Koulibaly, capitano del Napoli e del suo Senegal, alle prese con problemi muscolari. Al fortissimo difensore centrale mancheranno inoltre Osimenh e Lobotka, a meno di recuperi dell’ultimora. Condizioni da valutare sono quelle invece di Mario Rui, Lorenzo Insigne, Fabian Ruiz e Piotr Zielinski che nella scorsa partita con l’Empoli ha accusato un disturbo respiratorio che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo 20 minuti. Le sue condizioni sono state verificate post partita con degli esami medici che hanno evitato problemi più grossi del suo stop momentaneo relativo solo alla partita. Ma Milan-Napoli non è solo infermiera, è specialmente profumo di alata classifica, di Champions. Si affrontano infatti due tra le prime 4 in classifica dove il Napoli sicuramente cercherà di raddrizzare il tiro negli scontri diretti, avendo perso gli ultimi con Atalanta in casa e precedentemente Inter a Milano. Il Milan invece ha un buon rullino da questo punto di vista e punta di mantenerlo anche nella sfida contro i parteneopei. Sicuramente vedremo una partita aperta dove entrambe le squadre non giocheranno per il pareggio, ma anzi non dovrebbero mancare giocate di alto livello e segnature diverse. Le due squadre hanno comunque simili periodi di forma, entrambe partite benissimo a inizio stagione e con dei meccanismi un po’ inceppati da un mese a questa parte, complice anche quanto scritto sopra e gli impegni europei sempre gravosi. Noi speriamo che questa partita sarà una bella pubblicità per il calcio italiano all’estero e che regali emozioni a tutti gli spettatori.