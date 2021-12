Serie A: Il programma della 19° giornata, numeri e curiosità

Neanche il tempo di festeggiare le vittorie che si riparte subito. Martedì 21 continua la Serie A che vede l’Inter di Inzaghi campione d’inverno con una giornata d’anticipo. La squadra nerazzurra, vincente 0-5 a Salerno, ha difatti approfittato della sconfitta del Milan in casa con il Napoli di Spalletti (grazie al gol di Elmas), portandosi dunque a +4 sulle due squadre, ora ferme a 39 punti. Al quarto posto troviamo l’Atalanta che ha subito una clamorosa sconfitta per 1-4 contro la Roma mourinhana. Decisive per I giallorossi le prestazioni di Tammy Abraham (2 gol), Zaniolo e Smalling.

Si inizia martedi alle 18 e 30 alla Dacia Arena di Udine dove la squadra di Cioffi, reduce dalla superlativa vittoria a Cagliari, cercherà di ottenere altri 3 punti contro una Salernitana allo sbando più totale, tra rosa non all’altezza e problemi societari. La Lega Serie A sta continuando difatti questo ignobile teatrino nel tentativo di trovare compratori per il club in mano ad un trustee, ma le alte richieste del presidente Claudio Lotito stanno fermando ogni trattativa. La scadenza prevista per fine gennaio rischia di essere prolungata a fine campionato, al fine di garantirne “la regolarità”. Parentesi imbarazzante per uno dei 5 top campionati in Europa e nel mondo. Qualcuno prima o poi ci darà spiegazioni esaustive. Tornando al calcio giocato a seguire Udinese-Salernitana vanno in scena due gare dall’esito quasi scontato. Si affrontano infatti il Genoa di Sheva, che ha raccolto la bellezza di un punto e 2 gol fatti da quando siede sulla panchina rossoblu e l’Atalanta di Gasperini, che vorrà subito dimenticare il ko subito in casa con la Roma. La squadra bergamasca ha il doppio dei gol segnati rispetto ai liguri, un impietoso 38 contro 19. L’altra partita in contemporanea vede di scena la Juve di Max Allegri, che potrà contare su un Paulo Dybala in più, contro il Cagliari di Joao Pedro e Nandez, che con 10 punti sta vivendo un’annata difficilissima. Secondo i tifosi e la stampa vicina ai sardi il maggiore responsabile di questo periodo storto è Walter Mazzarri, allenatore che sembra troppo retrogrado rispetto a quanto il calcio di oggi esige sul campo. I risultati faticano ad arrivare e la trasferta di Torino sembra incredibilmente proibitiva. Si preannuncia dunque uno scontro impari sulla carta.

Mercoledi 22 alle 16 e 30 ci offre un Sassuolo-Bologna meritevole di attenzione e interesse. Il derby emiliano vedrà di scena a Reggio Emilia due squadre entrambe a quota 24 punti, con la squadra di Mihajlovic in leggera flessione rispetto a quella di Dionisi, che viene da un convincente pari sul campo della Fiorentina. Una sfida dove la parola chiave è “equilibrio”. Allo stesso orario allo stadio della laguna, leggermente fuori Venezia, la squadra di Zanetti, reduce da due ottimi pareggi contro Juve e Samp, sfida la Lazio del sarrismo, che ha ripreso la lotta alle posizioni europee con la vittoria annunciata contro il pericolante Genoa. In casa i lagunari stanno costruendo una salvezza estremamente in linea con le attese di una dirigenza con idee e ambiziosa, visto l’interessante parco giocatori proveniente da diversi campionati europei.

La 19° giornata di campionato vede l’Inter capolista che cercherà di prolungare la sua striscia di risultati positivi contro il Toro di Juric, che sta continuando il suo percorso di crescita molto positivo che certifica la sua decima posizione, un grande upgrade per la squadra granata rispetto lo scorso anno con Giampaolo prima e Nicola poi. Sempre alle 18 e 30 la Roma in casa proverà ad arrivare a 3 vittorie consecutive. Avversaria di turno la Sampdoria di D’Aversa che, tra mille problemi giuridici del presidente Ferrero, sta provando a risalire la classifica dal basso, con la vittoria nel derby e un pareggio a Venezia. Un avversario ostico per la squadra di Mourinho, in cerca del salto di qualità che si è ben visto contro l’Atalanta, ma una rondine non fa primavera, si cerca continuità.

Termina il palinsesto dell’orario tardo pomeridiano la sfida tra Verona e Fiorentina che analizzeremo in n capitolo dedicato. Terminano il programma di giornata Milan e Napoli. I rossoneri sono di scena ad Empoli contro un avversario, la squadra di Andreazzoli, che sta stupendo per gioco e risultati. I toscani non perdono dalla gara di campionato al Verona per 2-1 del 22 novembre, ma i rossoneri hanno assolutamente bisogno di una vittoria per respirare date le 3 sconfitte nelle ultime 6 gare, che hanno innescato nell’ambiente non pochi malumori. I partenopei invece riceveranno in casa lo Spezia di Thiago Motta, che ha un vantaggio di 3 punti sulla zona retrocessione, margine troppo corto per garantire stabilità ad una squadra però giovanissima e che gioca un calcio da apprezzare per la sua mole offensiva e la ricerca della verticalità. La squadra di Spalletti però vuole chiudere il 2021 al secondo posto per certificare l’ottimo lavoro del tecnico toscano(ex Empoli tra le altre) e non vogliono perdere punti con squadre di bassa classifica, ma insidiose.

La partita: Verona-Fiorentina

La partita scelta questa giornata è quella che il calendario ci propone di mercoledi alle 18 e 30. Stadio Bentegodi di Verona. A sfidarsi sono l’Hellas di Tudor e la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La squadra veronese, piazzata al 13° posto in campionato non vince da due partite, quelle con Atalanta e Torino dell’ex allenatore Ivan Juric e cercherà di dare filo da torcere alla squadra viola che ha gli stessi punti di Roma e Juve. I 31 punti in classifica dimostrano quanto l’allenatore ex Spezia stia facendo la differenza come guida tecnica rispetto alle precedenti gestioni. I tifosi stanno vedendo una Fiorentina bella da vedere, che segna molto(e concede altrettanto) e che coinvolge tutti gli elementi della rosa molto ampia messa a disposizione dalla società.

Il focus principale ovviamente è relativo agli attaccanti. Se da una parte il Cholito Simeone(ex di turno) sta vivendo una stagione da 12 gol, facendo sognare i tifosi gialloblù, dall’altra Dusan Vlahovic è letteralmente l’attaccante più in forma del campionato, con i suoi 33 gol nell’anno solare 2021, gli stessi di un certo Cristiano Ronaldo, per intenderci. Dunque gli attacchi delle due squadre promettono gol e spettacolo per questa partita, che vede pendere, di poco, l’ago della bilancia verso la squadra gigliata ma gli scaligeri in casa hanno già battuto Roma, Juve e Lazio, segnando 9 gol in queste 3 partite, 6 proprio del figlio del Cholo Simeone, allenatore che sta vivendo una grande crisi di gioco e risultati con il suo Atletico. Verona. Fiorentina sarà dunque una partita che potrà sicuramente verificare le ambizioni della squadra di Commisso e un occasione per Vlahovic di continuare il suo score fenomenale.