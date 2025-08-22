Serie A: il programma della 1°giornata: numeri e curiosità

Al primo appuntamento della stagione 2025/2026 la Serie A propone due match per ciascuna fascia oraria. Si comincia alle 18.30 con Genoa-Lecce e Sassuolo- Napoli. Al Marassi va in scena una sfida che potrebbe pesare a lungo andare in chiave salvezza. Da un lato il Genoa di Patrick Vieira. Arrivato 13° la scorsa stagione e capace di esprimere a tratti anche un bel calcio, il Grifone vuole replicare, se non migliorare, quella che è stata a tutti gli effetti un’annata positiva, conclusa con una salvezza raggiunta in anticipo, magari sperando di veder sbocciare altri giovani, a cominciare da Valentin Carboni, cosa già avvenuta nella Genova Rossoblù con Retegui e Gudmundsson e di non sentire troppo il peso di alcune cessioni, su tutti quella di De Winter. Dall’altro lato un Lecce che, malgrado la salvezza ottenuta lo scorso anno, ha deciso di cambiare guida tecnica, salutando così Marco Giampaolo e puntando su Eusebio Di Francesco. Il tecnico abruzzese è reduce da una retrocessione con il Venezia all’ultima giornata e vuole certamente invertire il trend per togliersi di dosso la nomea di un allenatore destinato a non salvare le squadre. Per farlo, dovrà fin da subito dare una sua impronta a una squadra che nella sessione estiva ha visto partire due pilastri dello scorso campionato come Baschirotto e Krstovic. I Campioni d’Italia inaugurano invece la loro stagione al Mapei Stadium contro un Sassuolo tornato subito in Serie A, dopo un anno nel campionato cadetto. L’ambiente azzurro parte su una scia di grande entusiasmo per quello che è stato un mercato da protagonisti, con l’arrivo di De Bruyne che ha infiammato una piazza che era già in fibrillazione per lo scudetto vinto. Antonio Conte non ha paura di sentire sulle spalle il peso della squadra favorita e intende partire con il piede giusto. Per farlo c’è da superare l’ostacolo Sassuolo, una squadra che in passato ha spesso fatto inciampare le grandi squadre e, soprattutto, fare a meno dell’infortunato Lukaku.

Tanta attesa e curiosità c’è per il Milan di Massimiliano Allegri, che alle 20.30 sarà ospite della neopromossa Cremonese, in quello che è un piccolo Derby lombardo. I rossoneri sono reduci dall’ottavo posto dello scorso anno e hanno salutato una colonna portante degli ultimi anni come Theo Hernandez e dato spazio sia a profili giovani come Estupinan e Jashari, che esperti fuori classe come Luka Modric. Inutile dire che per dare dimostrazione di un’inversione di rotta rispetto alla precedente annata a dir poco deludente, i rossoneri dovranno uscire dallo stadio Zini con 3 punti, superando una Cremonese che però ha accolto nel suo organico profili di categoria come Audero e Baschirotto. Stesso orario per la sfida dell’Olimpico tra Roma e Bologna, in quello che suona già come uno scontro diretto per l’Europa. Dalle parti di Trigoria c’è attesa per la nuova Roma di Gasperini, il quale però non ha nascosto il suo risentimento per un mercato bloccato dai paletti del Fair Play Finanziario. Dall’altro lato un Bologna che vuole dare seguito a una stagione che, nonostante i tanti cambiamenti, si è conclusa con la vittoria storica della Coppa Italia e dimostrare di potere rimanere nelle zone nobili della classifica.

Passando alla domenica, al Sinigaglia alle 18.30 si affrontano Como e Lazio, che sembrano vivere due momenti opposti per entusiasmo e ambizioni delle rispettive società. Da un lato i lariani guidati ancora da Cesc Fabregas, che ha saputo resistere alla tentazione dell’Inter, per non mollare il sogno di un Como sempre più protagonista nella massima Serie, partendo dall’ottimo 10°posto dello scorso anno. Dall’altro lato una Lazio fuori da tutte le Coppe, che cerca il riscatto appoggiandosi alla saggezza e alla maestria di Maurizio Sarri, ma con un organico pressoché identico a quello della passata stagione, a causa del mercato bloccato. In contemporanea Cagliari-Fiorentina. I sardi dopo la salvezza ottenuta nel finale dello scorso campionato, ripartono sotto la nuova guida tecnica di Fabio Pisacane, mente la Viola rabbraccia Stefano Pioli, che ha l’arduo compito di riportare la Fiorentina almeno in Europa League, avendo a diposizione lo stesso organico dello scorso anno ma con un Edin Dzeko in più.

Alle 20.45 sono in programma Atalanta-Pisa e Juventus-Parma. Sulla Dea vi sono gli occhi puntati di tutti gli osservatori, ansiosi di vedere se anche senza Gasperini, grande artefice delle nove grandi stagioni disputate dall’Atalanta, i bergamaschi sapranno restare nelle zone alte della classifica. Di fronte altri nerazzurri, quelli del neopromosso Pisa, che dopo la grande promozione nella massima serie raggiunta con Pippo Inzaghi, non vogliono di certo recitare un ruolo da comprimari e si preparano a un’aspra lotta salvezza sotto la guida di Alberto Gilardino. Cerca invece il salto di qualità la Juventus di Igor Tudor, dopo un’annata conclusa con una qualificazione in Champions League agguantata all’ultima giornata a Venezia. Nell’attesa di risolvere alcune grane legate al mercato in uscita, su tutti Vlahovic e Douglas Luiz, i bianconeri si appoggiano alla freschezza e alla forza di Jonathan David, oggetto dei desideri di tante big d’Europa, per avere la meglio di un Parma, sotto la nuova guida di Carlos Cuesta, orfano di diversi giocatori che hanno contribuito alla salvezza lo scorso anno, fra cui Bonny, Leoni e Mann.

Arrivando al lunedì, alle 18.30 alla Dacia Arena va in scena Udinese-Verona. I friulani sono reduci dall’ennesima stagione tranquilla degli ultimi anni e da un’estate che, almeno sulla carta, li vede abbastanza ridimensionati, viste le partenze di Lucca, Bijol e Tahuvin. Di fronte un Hellas forte della continuità sulla panchina data dalla figura di Paolo Zanetti e della capacità, messa spesso in evidenza negli ultimi anni, di tirare fuori talenti sconosciuti e saperli valorizzare. Chiude il primo appuntamento della nuova Serie A il Monday Night tra Inter e Torino. I nerazzurri sono reduci da un finale della scorsa stagione che li ha visti cadere su tutti i fronti e, forti delle conferme di tutti i big e dei nuovi arrivi, vogliono dimostrare di non aver perso la voglia di vincere e di sapere andare anche oltre Simone Inzaghi. Per farlo, il nuovo tecnico nerazzurro Christian Chivu deve fare a meno degli squalifcati Calhanoglu e Pio Esposito nel match d’esordio contro i granata, che, sebbene privi del loro estremo difensore Milinkovic-Savic, ritrovano Duvan Zapata, di rientro da un infortunio, subito la scorsa stagione proprio al Meazza contro l’Inter.