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IPA87740839 - Alphadjo Cisse of Ac Milan celebrates after scoring his team's first goal with team mates during the Serie A match between Torino FC and AC Milan at Stadio Olimpico Grande Torino on August 23, 2026 in Turin, Italy. (Photo by sportinfoto/DeFodi Images)
Serie A

Serie A, il programma della 2° giornata di: orari e partite

Ago 28, 20261 Lettura

La Serie A 2026/27 torna subito in campo con la seconda giornata, distribuita su quattro giorni e nelle sole fasce orarie delle 18:30 e delle 20:45 per le temperature di fine agosto. Si comincia venerdì 28 con Milan-Venezia, mentre il sipario calerà lunedì 31 agosto con Atalanta-Bologna. Dopo un turno inaugurale con nove vittorie e un solo pareggio, le big sono già chiamate a confermarsi.

Inter e Roma, prime trasferte da non sottovalutare

Tra gli appuntamenti più interessanti spiccano Cagliari-Inter e Lecce-Roma. I nerazzurri arrivano dal convincente esordio e ritrovano una trasferta particolarmente gradita a Lautaro Martinez: l’argentino ha segnato 12 volte in altrettante sfide contro i sardi. Un altro gol gli permetterebbe di raggiungere quota 133 in Serie A con l’Inter.

La Roma, partita con quattro reti e tre punti, sarà invece di scena al Via del Mare. La tradizione è nettamente giallorossa: nei 42 confronti ufficiali con il Lecce sono arrivate 29 vittorie della Roma, contro appena due dei salentini.

Occhi anche sul Napoli di Allegri, pronto al debutto stagionale al Maradona contro il Como di Fabregas. I precedenti recenti raccontano però una sfida tutt’altro che scontata: negli ultimi quattro incroci di Serie A il bilancio è di una vittoria per parte e due pareggi.

Milan e Juventus cercano conferme

Ad aprire il programma sarà il Milan contro il Venezia. I rossoneri hanno vinto gli ultimi cinque precedenti e non hanno subito gol negli ultimi quattro, ma dovranno invertire il rendimento casalingo con cui avevano concluso la passata stagione.

Sabato sera toccherà invece alla Juventus contro il Parma. I bianconeri cercano il secondo successo consecutivo, con Spalletti costretto però a ridisegnare la trequarti dopo il lungo stop di Yildiz.

La giornata propone anche Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese, Sassuolo-Torino e Lazio-Genoa, prima del posticipo del lunedì tra Atalanta e Bologna. Una sfida storicamente equilibratissima: in 130 precedenti gli emiliani hanno ottenuto 48 successi contro i 47 dei bergamaschi, con 35 pareggi.

Serie A, il programma della 2° giornata

Venerdì 28 agosto

20:45 – Milan-Venezia (DAZN)

Sabato 29 agosto

18:30 – Fiorentina-Frosinone (DAZN)

18:30 – Monza-Udinese (DAZN)

18:30 – Sassuolo-Torino (DAZN)

20:45 – Juventus-Parma (DAZN)

Domenica 30 agosto

18:30 – Napoli-Como (DAZN)

20:45 – Cagliari-Inter (DAZN e Sky)

20:45 – Lazio-Genoa (DAZN)

Lunedì 31 agosto

18:30 – Lecce-Roma (DAZN e Sky)

20:45 – Atalanta-Bologna (DAZN e Sky)

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