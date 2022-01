Serie A: Il programma della 20° giornata, numeri e curiosità

Vacanze di dicembre, tamponi, positività, problemi di formazione e pericoli rinvio per le partite. Questi sono i temi che stanno accompagnando la vigilia della prima giornata di ritorno che vede il palinsesto compresso in un unico giorno(appunto il 6 gennaio), per i nostalgici delle domeniche passate con Diretta-gol. Come già anticipato questa giornata porta con sè problemi non di natura prettamente calcistica, bensì epidemica e di salute collettiva.

Sono circa 60 casi di positività ad oggi tra le 20 squadre impegnate ne campionato, ad essere stati riscontrati a due giorni dall’inizio delle danze. Certamente non sono equamente distribuiti i casi, ciò significa che abbiamo squadre colpite maggiormente da questa problematica, come Udinese, Verona, Salernitana e Napoli, per le quali si sta discutendo di eventuali rinvii per le rispettive partite. Fortunatamente questa nuova ondata di covid in Serie A ha portato ai giocatori sintomi lievi, come ci fanno trapelare dagli ambienti delle squadre. Vedremo quindi se il 6 gennaio potremo sederci sul divano e prepararci ad una giornata tutta dedicata al grande calcio.

Le partite delle 12 e 30

Ad aprire il 2022 ci penseranno Bologna-Inter e Sampdoria-Cagliari, partite che portano temi e significati diversi. I nerazzurri di Simone Inzaghi saranno impegnati nella difficile trasferta di Bologna contro una squadra, quella di Miha, che sta ben figurando in campionato ed ha chiuso l’anno con un roboante 0-3 a Sassuolo, a testimoniare anche un grande stato di forma di un ritrovato Orsolini. All’Inter mancherà per questa prima partita di ritorno Edin Dzeko, alle prese con la positività da Covid, dunque toccherà ai sudamericani Sanchez e Martinez l’onere di guidare l’attacco milanese. Bel banco di prova per la squadra meneghina che da prima in classifica potrà allungare sulle inseguitrici, anche in vista delle grandi partite di giornata tra le dirette concorrenti ad un posto in Champions.

Al Ferraris andrà invece in atto una partita chiave per gli uomini di Mazzarri, alla ricerca di una vittoria quantomai disperata. I sardi sono appaiati al penultimo posto con 10 punti e andranno a Genova con svariate defezioni, ultima quella di Nandez, positivo in Uruguay e accusato di molestie verso la sua ex moglie. I blucerchiati del neo presidente Lanna stanno attraversando un buonissimo periodo di forma culminato con il pareggio romano della scorsa giornata. La squadra di D’Aversa si appresta ad affrontare questo scontro diretto con la necessaria fiducia e con un Antonio Candreva che quest’anno è letteralmente l’uomo in più per i doriani. Non sarà della partita Adrien Silva, che ha da poco rescisso consensualmente il contratto con la Samp.

Post pranzo: chi gioca alle 14 e 30

La Lazio di Sarri e il Verona di Tudor ci accompagneranno dopo le partite delle 12.30. Avversari di giornata saranno l’Empoli di Andreazzoli per i capitolini e lo Spezia di un redivivo Thiago Motta per gli scaligeri. I biancoazzurri devono assolutamente vincere per continuare a inseguire le posizioni europee, ma l’avversario è di quelli difficili. L’Empoli quest’anno ha già dato prova di essere un avversario ostico e di qualità, in grado di mettere in difficoltà tutte le squadre di vertice, alternandosi tra vittorie e sconfitte. All’andata la partita fini 1-3 per I ragazzi del tecnico toscano, tra l’altro ex di giornata, visto che si affacciò alla massima realtà nazionale proprio sulla panchina della piccola città di Empoli. La Lazio ritrova finalmente Ciro Immobile, prima alle prese con un problema muscolare e successivamente risultato positivo al tampone molecolare di controllo.

Il Verona invece, alle prese con 7 casi di positività accertati, deve fare di necessità virtù con la formazione da schierare, ma ha tutte le carte in regola per battere uno Spezia sorprendentemente mattatore al Diego Armando Maradona la scorsa giornata, anche in maniera se vogliamo fortuita. La vittoria napoletana ha permesso a Thiago Motta di continuare a guidare i liguri, nella speranza di portare a compimento una salvezza che ora è protetta con un +5 dalla terzultima.

Una ricca merenda: Atalanta e Sassuolo alle 16.30

La Dea proverà a cominciare il 2022 con una vittoria. Certamente è di tutt’altro avviso il tecnico avversario, Ivan Juric, che proverà con il suo Torino, di portare a casa 3 punti da Bergamo, impresa già riuscita con la sua ex squadra, l’Hellas Verona. Gasperini, che ha trovato sotto l’albero di Natale il regalo perfetto dalla società: Jeremie Boga, deve però fare a meno dell’infortunato Duvan Zapata, miglior marcatore stagionale. Dunque le azioni offensive saranno affidate con tutta probabilità a Luis Muriel, aiutato da Malinovsky e Pasalic sulla trequarti. Il Torino, con 3 casi di positività, si presenta alla partita con la formazione titolare e con un caso Belotti che tanto assomiglia a quello di Insigne. L’attaccante nativo proprio della zona attorno a Bergamo ed ex giocatore, tra le altre, dell’Albinoleffe, arrivando a luglio alla scadenza del contratto, sta decidendo dove accasarsi nella stagione 2022-2023. Chiaramente le offerte non mancano come quella del Toronto(come per Insigne anche per lui molto vantaggiosa economicamente), ma si vocifera di un Milan che vorrebbe tanto sentire cantare il Gallo a San Siro, dandogli quella chance che stava aspettando da tutta la carriera.

Il Sassuolo di Dionisi si vede impegnato in una partita-trappola con il Genoa di Sheva, alle prese con un mercato di gennaio già entrato nel vivo. La squadra emiliana sulla carta ha tutto per vincere la partita ma il Genoa sembra entrare sempre di più negli schemi del suo allenatore, con un modulo, il 352, votato sicuramente più alla fase difensiva che quella offensiva, per quale l’allenatore ucraino ha chiesto espressamente dei rinforzi. Vedremo se l’attacco formato da Destro e Pandev metterà in difficoltà la squadra nero-verde oppure se i rossoblù troveranno la sconfitta per mano dei ragazzi italiani Scamacca, Frattesi, Berardi e Raspadori.

Arrivano le partite importanti: chi gioca alle 18 e 30

Alle 18 e 30 arrivano due scontri diretti importanti per due diverse zone della classifica. Se da una parte Salernitana e Venezia vedranno giocarsi una buona fetta della loro permanenza in Serie A in questa partita, con i veneti ovviamente avvantaggiati dall’ottimo gioco proposto in questa prima parte di stagione, oltre che dalla rosa superiore. La nuova Salernitana di Iervolino è anche falcidiata dai positivi per cui sarà bene controllare a fondo questa gara per vedere alla fine la Lega calcio darà l’ok definitivo per giocarla o rinviarla. Spostandoci a San Siro, stesso orario, arriva uno spartiacque già decisivo per gli obiettivi di due squadre: Milan e Roma si giocano l’Europa. Il Milan recupera per questa sfida Leao e Ibra, mentre la Roma ritrova finalmente Pellegrini. Questa partita volevano giocarla tutti. La squadra giallorossa deve provare a vendicare la sconfitta dell’andata, dove non sono mancate le proteste per una sciagurata gestione arbitrale del napoletano Maresca, successivamente sospeso dalla federazione e declassato alla Serie B prima e partita poco importanti in Serie A dopo.

Al Milan mancherà ovviamente Simon Kjaer, che sarà sostituito dall’ex giallorosso(ma solo di maglia) Alessio Romagnoli, insieme allo spettacolare Tomori. Proprio con la Roma Romagnoli ha esordito in Serie A, segnando anche il suo primo gol contro il Genoa. Mourinho avrà sicuramente preparato a dovere la partita e per una volta può contare su una formazione tipo senza infortuni e con varietà di scelta importante in tutti I ruoli. Vedremo se riuscirà in un’altra impresa stile Bergamo, facendo così abituare i tifosi alla reale potenzialità di questa squadra o se il Milan, con la voglia di continuare a inseguire i cugini interisti, avrà la meglio grazie all’esperienza dei suoi campioni, primo su tutti Zlatan Ibrahimovic. Altro grande ex della giornata sarà Alessandro Florenzi, non più “bello de nonna”, viste le diatribe tra lui e una frangia importante della tifoseria.

E per concludere… alle 20:45..

Per finire la giornata all’orario di cena vanno in scena Fiorentina e Udinese, per regalarci una sfida che ha sapore di incertezza. Da un lato la Viola trascina da Dusan Vlahovic, che è alle prese con una relazione poco felice tra lui, il suo procuratore e la dirigenza fiorentina, viste e considerate anche le recenti dichiarazioni. Non sappiamo se prenderà parte alla partita il neo-acquisto Ikone, esterno tutta classe e dribbling arrivato dal Lille per una cifra vicina ai 15 milioni. Un grande regalo di Commisso per il suo allenatore che sta dando spettacolo in Toscana: Vincenzo Italiano. Dall’altra parte arriva un’Udinese che ha perso Gotti e trovato Cioffi, con dei buoni risultati che hanno visto la squadra friulana finire il girone di andata con il sorriso. Vedremo se I bianconeri di Udine continueranno a sorridere, specialmente se continuerà lo stato di forma di Beto e Deulofeu.

La vera grande sfida di giornata però si gioca a Torino, all’Allianz stadium, sempre alle 20:45, sempre se qualche ASL di regione non bloccherà, giustamente o meno, la partita e la rinvieranno. Juve-Napoli è quella classica del calcio italiano che è sentitissima da ambo le parti, specialmente per quello che è significato di recente, quando il Napoli di Sarri per poco non riuscirono scucire lo scudetto alla Juve di Allegri. Il tecnico di Livorno, al bis sulla panchina sotto la Mole, darà fiducia a Bernardeschi sulla fascia, a completare l’attacco con Morata e il rientrnate Dybala, alle rpese con le trattative per il rinnovo, sicuramente meno spinose di quelle tra il Napoli e Insigne. Pare cosa fatta il trasferimento del capitano azzurro a Toronto per luglio, con un contratto faraonico per i prossimi 5 anni, che andrà a sfiorare gli 80 milioni.

Potrebbe perdere però la titolarità in nazionale, andando in un campionato di livello più basso della Serie A, come è la MLS. Spalletti per questa partita, come per tutto il girone di ritorno, dovrà contare sulla professionalità di Insigne e il suo amore per Napoli e il suo Napoli, visto l’obiettivo Champions alla portata. Senza Osimehn, alle prese con le sue sfortunate noie fisiche, l’attacco partenopeo è pronto a vedere la staffetta Mertens-Petagna, entrambi recuperati a pieno regime, discorso opposto per Fabian Ruiz, che sarà sostituito da Demme. Da questa partita uscirà una squadra in grado di lottare con tutte le sue forze alle zone europee e forse, per il Napoli, ambire a dare fastidio all’Inter capolista.