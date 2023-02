Serie A: Il programma della 21° giornata, numeri e curiosità

La Serie A torna in campo con la 21° giornata. Si parte sabato alle 15 con il delicato match tra Cremonese e Lecce, in quello che è un vero e proprio scontro salvezza. Confronto numero 6 in Serie A, con i grigiorossi che si sono imposti per 2 volte, i pugliesi hanno invece vinto una sola sfida; in una circostanza la gara è finita in parità. Alle 18 La Roma di Mourinho cercherà di cancellare l’eliminazione dalla Coppa Italia contro l’Empoli. Il bilancio complessivo dei loro incontri nel massimo campionato italiano conta 29 sfide e le statistiche sono decisamente a favore dei romanisti. In serata il Sassuolo di Dionisi cerca il bis dopo il trionfo a San Siro, ma di fronte ci sarà una delle squadre più in forma del campionato, l’Atalanta del Gasp.

Il lunch match della domenica vede la capolista Napoli far visita allo Spezia di Gotti, reduce da due sconfitte consecutive e che vede peggiorare la loro situazione di classifica, con lo spettro degli ultimi tre posti sempre più vicino. Alle 15 si gioca Torino-Udinese con i granata a caccia della vittoria per superare i friulani in classifica, alle 18 si sfidano Fiorentina e Bologna, una partita tra due veterane del massimo campionato italiano essendo giunte, con il match in arrivo, al 142esimo incontro. In serata occhi puntati su San Siro per il derby della Madonnina tra Milan-Inter. Sarà un derby decisivo non solo sul piano emotivo, ma soprattutto per quel che riguarda la classifica.

Lunedi alle 18:30 la Lazio fa visita all’Hellas Verona per restare in zona Champions, di fronte però troverà un avversario reduce da un buon momento di forma. Alle 20.45 il Monza di Palladino affronta la Samp alla disperata cerca di punti. Chiude la 21° giornata il match tra Salernitana e Juventus in programma Martedi 7 alle 20:45.